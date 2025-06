‘Jeringa’ reveló el tratamiento estético al que se sometió por petición de su esposa: “No sabía que era una enfermedad”

David Alberto García, Jeringa en 'Sábados Felices', habló del problema de salud que lo llevó al quirófano - crédito Caracol Televisión/Youtube

David Alberto García, mejor conocido en el mundo del entretenimiento y la comedia como “Jeringa” por su personaje en el programa de humor Sábados Felices, relató cómo descubrió que padecías una enfermedad sin saberlo y que lo llevó a pasar por el quirófano para corregir su visible problema.

A sus 56 años, el comediante antioqueño decidió poner fin a la alopecia, trastorno que le causó la pérdida del cabello y que su esposa le pidió solucionar. “Pues yo no sabía que eso es una enfermedad, es una enfermedad genética o como sea, pero el pelo se cae, se cae y se cae. Después de que eso arranca, como todo, lo que se cayó, se cayó”, relató el cuenta chistes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

David Alberto García Henao, "Jeringa" en 'Sábados Felices', compartió con 'La Red' su testimonio con alopecia, enfermedad que causa la caída del cabello - crédito @laredcaracol/Instagram

Tan solo dos meses han pasado desde que “Jeringa” se puso en manos de los expertos buscando corregir el problema al que ya se había acostumbrado, puesto que no conocía que su inconveniente tuviera un tratamiento efectivo. Aunque los resultados hasta el momento son visiblemente pocos, está confiado en el proceso, puesto que ha visto los efectos en un amigo que le aconsejó el implante capilar.

”Imagínate que estaba en una fiesta y me encontré con un amigo que sufre de alopecia como yo. Lo veo todo peludo, con ese bosque y yo con ese oasis y le digo ‘mijo, venga, ¿usted qué hizo? Cuente a ver’, y me dijo ‘No, no es que hermano, pues es que me hice implante capilar’. Y el man ya peludo”, contó.

Más de 8000 folículos pilosos fueron implantados durante un procedimiento de implante capilar que se realizó en dos etapas. La jornada inicial se extendió por un lapso de entre nueve y diez horas. En la segunda cita, que se llevó a cabo al día siguiente, el paciente regresó para someterse a un tratamiento adicional de ocho horas.

El humorista mencionó que todavía está en etapa de recuperación debido a que debe cuidarse del sol directo, entre otras recomendaciones que comparó con el cuidado de una planta. Por otra parte, recomendó este tratamiento.

“Vale la pena. Yo creo que eso a nosotros los hombres, los que decidimos no ser calvos y poder volver a tener pelito. Pues hombre, bienvenido yo a la experiencia y contento estoy y lo recomiendo”, concluyó.

Jeringa, humorista de 'Sábados Felices' explicó el tratamiento estético que se realizó - crédito Caracol Televisión/Youtube

Ana Lucía Domínguez contó por qué se separó de ‘Jeringa’

La llegada de Luciana, la primera hija de la paisa y el cantante Jorge Cárdenas, sorprendió a la pareja, que durante años había manifestado que la maternidad no figuraba entre sus prioridades.

“Pensamos que ya no sería posible, pero llegó en el momento perfecto”, expresó la también modelo. Este acontecimiento marcó una nueva etapa en la vida de la reconocida intérprete, quien recientemente decidió hablar abiertamente sobre su pasado sentimental y los motivos que la llevaron a separarse de su primer esposo, el humorista David Alberto García Henao, conocido como “Jeringa”.

En una entrevista con el periodista Juan Diego Alvira, Ana Lucía Domínguez, famosa por su trabajo en producciones como Pasión de Gavilanes y Pálpito, compartió detalles inéditos sobre su matrimonio con el humorista “Jeringa”.

Aunque breve, esta relación captó la atención de la farándula colombiana a comienzos de los años 2000. La actriz, que entonces tenía 18 años, explicó que la unión con el comediante respondió principalmente a una necesidad profesional: ambos habían recibido ofertas laborales en Estados Unidos, pero ella enfrentaba dificultades para obtener la visa necesaria.

Ana Lucía Domínguez, dio las razones por las que su matrimonio con Jeringa llegó a su fin - crédito Ana Lucía Domínguez/Facebook

Según relató Domínguez en la conversación con Alvira, la relación entre ambos era afectuosa, pero la urgencia de regularizar su situación migratoria fue determinante.

“Nos queríamos mucho, pero fue más un tema de emergencia. Con la visa de él, al casarnos, yo automáticamente podía obtener la visa para trabajar en Estados Unidos”, afirmó la actriz, en declaraciones recogidas por La Kalle. En ese momento, “Jeringa” había recibido una propuesta de trabajo en Univisión, mientras que a Ana Lucía le ofrecieron un papel antagónico en la telenovela Gata Salvaje. La negativa de la visa americana para la actriz puso en riesgo su participación en la producción, lo que precipitó la decisión de casarse.

El matrimonio, que duró dos años, permitió a la pareja instalarse en Estados Unidos y disfrutar de una etapa que la actriz describió como positiva. Domínguez destacó que vivieron momentos felices durante su estancia en el país norteamericano, a pesar de que la relación se había originado en circunstancias poco convencionales.

La distancia se convirtió en un factor determinante para el desenlace de la relación. En 2003, Ana Lucía Domínguez regresó a Colombia para integrarse al elenco de la telenovela Pasión de Gavilanes, lo que marcó el final de su matrimonio con “Jeringa”. Tras la separación, circularon rumores sobre supuestos episodios de violencia doméstica como causa de la ruptura. No obstante, la actriz fue categórica al desmentir estas versiones durante la entrevista, asegurando que la distancia y las exigencias profesionales de ambos fueron los únicos motivos de la separación.

“Quedamos como muy buenos amigos. ‘Jeringa’ es una gran persona, un ser humano maravilloso. Fue una relación muy linda, pero con la distancia, simplemente se acabó”, explicó Domínguez en la charla con Alvira. De esta manera, la actriz buscó poner fin a las especulaciones y subrayó que ambos mantienen una relación de respeto y amistad.

Actualmente, Ana Lucía Domínguez comparte su vida con el actor Jorge Cárdenas, con quien sostiene una relación desde hace más de quince años. La reciente llegada de Luciana ha significado un cambio importante para la pareja, que durante mucho tiempo no consideró la maternidad como una prioridad. La actriz expresó que la noticia del embarazo fue inesperada, pero la recibieron con alegría.

Por su parte, “Jeringa” está casado con la modelo Yohana Suárez, consolidando así una nueva etapa en su vida personal. La historia de Ana Lucía Domínguez y el comediante continúa generando interés en el ámbito del entretenimiento colombiano, especialmente tras las revelaciones de la actriz sobre los verdaderos motivos de su matrimonio y posterior separación, que durante años fueron objeto de especulación en los medios y entre el público.