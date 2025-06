Escudero del alcalde Bogotá cuestionó al presidente Petro por rechazar denuncia contra el presidente de la CUT

Fabio Arias, presidente de la CUT, admitió que bloquear TransMilenio era una de las actividades del paro - crédito CUT/X

No cesa la confrontación entre los gobiernos Nacional y Distrital por cuenta de la denuncia que instauró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contra el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien señaló que el bloqueo del transporte público en la ciudad era parte del plan que tenían en las manifestaciones contra el hundimiento en el Senado de la consulta popular con la que se buscaba refrendar buena parte de la reforma laboral que impulsó el presidente de la República, Gustavo Petro, y que archivaron en el Legislativo a mediados de marzo.

Sobre esa decisión del mandatario distrital reaccionó el sábado 31 de mayo el jefe de Estado, luego de su reaparición en la red social X, donde mantuvo un silencio.

“El nuevo liberalismo era nuevo, no fascismo, en mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de peñalosas jugando a las convivir [sic]”, afirmó duramente Petro.

A raíz de esa publicación, tanto el presidente, como el alcalde iniciaron un fuerte intercambio de trinos, donde Galán también le recriminó por la grave afectación que causó el bloqueo en la ciudad.

“Bienvenido el debate, presidente. Es un debate que el país debe dar; démoslo con transparencia y con la información completa. Dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200-300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas (en algunos casos hasta 8 horas), impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita médica? [sic]”, le respondió el alcalde.

En esta discusión terció el secretario General de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, quien indicó que era más fascista afectar los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.

“Está mucho más cerca del fascismo afectar el acceso a servicios públicos esenciales como el transporte a través de acciones de hecho e incluso violentas [sic]”, indicó el funcionario en X.

Finalmente reprochó que en la ciudad se le hubiera dado todas las garantías a los manifestantes, y algunos de ellos hayan decidido igual cometer actos de vandalismo.

“¿Por qué bloquear troncales? Hemos garantizado los derechos de quienes se manifiestan, pero no vamos a permitir que unos pocos afecten el bienestar de la ciudadanía [sic]”, cuestionó.

La controversia con Arias

La acción penal cotra Fabio Arias se dio luego de que reconociera públicamente que los bloqueos al sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá formaron parte de las estrategias del paro nacional realizado los días 28 y 29 de mayo. Según sus declaraciones, estas acciones buscaban respaldar la consulta popular y otras reformas sociales promovidas por el gobierno nacional.

“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las acciones que diversos compañeros en las localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las que llevábamos a cabo este paro nacional de 48 horas”, afirmó Arias.

Estas declaraciones llevaron a la administración distrital, bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, a interponer una denuncia penal contra Arias. La acción legal fue promovida por el mismo sistema de transporte masivo, argumentando que los bloqueos vulneraron los derechos de millones de ciudadanos que dependen del sistema de transporte para sus actividades diarias. Este hecho derivó en un enfrentamiento político entre Galán y el presidente de la República, Gustavo Petro.