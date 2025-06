Enrique Peñalosa arremetió contra Gustavo Petro por decir que “Bogotá no necesita de Peñalosas jugando a las Convivir”: “Será por algo que le hace perder el sentido de la realidad”

El exalcalde Enrique Peñalosa reaccionó en redes sociales a las declaraciones del mandatario colombiano, quien lo mencionó en un mensaje dirigido al alcalde Carlos Fernando Galán sobre los bloqueos durante el paro nacional - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que este anunciara que emprenderá acciones judiciales por los bloqueos ocurridos durante el paro promovido por sindicatos.

Galán afirmó que estas obstrucciones al tránsito fueron planificadas con antelación, lo que motivó su decisión de acudir a la justicia. La respuesta del mandatario no se hizo esperar y se convirtió en una nueva confrontación entre el Gobierno nacional y la administración distrital.

En dicho mensaje, el primer mandatario también hizo referencia el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. “Bogotá no necesita de peñalosas jugando a las convivir”, dijo. Dicha mención no fue indiferente para Peñalosa, que por medio de una publicación en su cuenta de la red social X le contestó al jefe de Estado.

Las palabras exactas del presidente de la República fueron las siguientes: “El Nuevo Liberalismo era nuevo, no fascismo. En mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de peñalosas jugando a las convivir”.

El mandatario nacional utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la judicialización de la protesta social - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a las críticas del presidente Gustavo Petro, el exalcalde Enrique Peñalosa negó cualquier vínculo con las CONVIVIR y cuestionó la percepción del mandatario sobre la realidad de las protestas. Peñalosa también mencionó los hechos recientes, como la escasa asistencia a la plaza de Bolívar durante los días de paro y la ausencia de Petro en Montería, donde dejó plantados a gobernantes extranjeros invitados.

“Petro, no sé si será por algo que le hace perder el sentido de la realidad, como ver vacía la plaza de Bolívar los días de paro que promovió, o por aquello que le impidió ir a Montería donde dejó plantados a gobernantes extranjeros invitados, que me vincula con las Convivir”, escribió en su publicación el exalcalde de Bogotá.

Peñalosa también cuestionó la legitimidad de los bloqueos realizados durante las protestas y planteó una interrogante sobre el respeto a la ley y los derechos de la mayoría de los ciudadanos afectados. Enfatizó el impacto de estas acciones en la vida cotidiana de quienes dependen del transporte público para cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.

Enrique Peñalosa contestó a una mención que le hizo el presidente Gustavo Petro en una publicación de X - crédito @EnriquePenalosa

“La pregunta es ¿Qué dice la ley? ¿Qué una minoría insignificante de secuaces suyos puede bloquear el transporte público de cientos de miles de gente buena que necesita ir a trabajar? ¿Qué sus secuaces pueden obligar a miles de mujeres humildes a caminar horas angustiadas porque deben atender a sus niños e incluso a recogerlos en el jardín?”, aseveró el exalcalde de la capital de Colombia en su publicación.

Junto con su mensaje, Peñalosa publicó un video en el que concluyó: “Eso es lo que dice la ley porque lo que es democrático señor presidente es cumplir la ley y esa es su obligación y también hacerla cumplir y sancionar a los que no la cumplen”.

En cuanto a la publicación del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el alcalde de Bogotá aprovechó su cuenta en X para plantear un debate sobre la posible implicación del Gobierno en las manifestaciones. Desde allí cuestionó la legitimidad de un eventual apoyo estatal a las marchas y planteó si existe coordinación entre grupos encapuchados y las centrales obreras para afectar el sistema de transporte masivo de la ciudad.

El alcalde de la capital del país utilizó su cuenta de X para señalar que es necesario que se hable sobre el presunto apoyo del Gobierno a las marchas - crédito @CarlosFGalanX

“Bienvenido el debate, presidente. Es un debate que el país debe dar; démoslo con transparencia y con la información completa. Dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200-300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas (en algunos casos hasta 8 horas), impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita médica?”, cuestionó.

A lo anterior agregó: “Nosotros, aunque usted hable de fascismo, no estamos de acuerdo con criminalizar la protesta. En Bogotá se garantiza y protege el derecho a la protesta, pero entendemos que este no es ilimitado, como ha dicho la Corte Constitucional y la CIDH en varias oportunidades. La protesta no puede ser violenta ni desproporcionada; ese es el centro del debate. ¿O usted está de acuerdo con anular los derechos de millones de ciudadanos que no protestan? A ellos también hay que garantizarles sus derechos, presidente”.