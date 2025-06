Búsqueda sin fin: el actor Alberto Saavedra, a sus casi 80 años, sigue buscando a su madre biológica

Tras la muerte de un ser querido, una llamada telefónica cambió la vida de Alberto Saavedra, quien se enteró que aquel hombre era su padre biológico, desatando una búsqueda de identidad - crédito Colprensa

Crecer sin conocer a los padres biológicos suele representar un camino repleto de preguntas sin respuesta, dado que muchas personas que descubren su origen tardíamente enfrentan un proceso de búsqueda de identidad y pertenencia, intentando reconstruir su historia a partir de relatos fragmentados o inconsistentes.

En Colombia, estos casos no son ajenos a la sociedad, pues hay quienes se aferran a la idea de la familia que los crio y, al mismo tiempo, sienten el vacío que deja la ausencia de un lazo genético.

Para algunos, la revelación llega en la adultez y la desconexión emocional inicial puede transformarse en un ejercicio de resiliencia: aceptar que la ausencia biológica no define su valor ni sus capacidades.

Descubrimiento a los 25 años: el caso de Alberto Saavedra

El actor colombiano Alberto Saavedra, conocido por papeles en series como Vuelo Secreto, Vecinos, La Suegra y Don Chinche, vivió el impacto de este secreto familiar hasta sus 25 años.

En una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, relató cómo, a raíz de la muerte de un hombre muy cercano a él, descubrió que quienes había reconocido como padre y madre no lo eran en realidad.

Saavedra recordó aquel momento decisivo: “Una persona que había sido muy especial conmigo, pero que yo no había tomado por otro lado, murió. Al día siguiente de su deceso, su hermana me llamó y me dijo: ‘Tenemos que compartir la tristeza… porque Augusto es tu papá’“.

Hasta entonces, el intérprete no había cuestionado nunca su origen, pues sus progenitores adoptivos nunca le habían hablado claramente del tema.

Años después, la madre adoptiva de Saavedra admitió que ella tampoco era su mamá, aunque lo comunicó con evasivas que el actor solo llegó a comprender años después. Aquella revelación marcó un antes y un después: “Me hubiera gustado saber quién era mi mamá, conocerla. Para ella fue muy duro reconocerlo, me lo dijo de un modo confuso y cargado de dolor. Creo que, en sus años finales, esto la mortificó bastante”.

Sin rencor, pero con dolor

Lejos de albergar resentimiento, Alberto Saavedra confesó que la noticia le generó, sobre todo, “curiosidad y dolor”: “No sentí rencor ni molestia alguna, pero sí mucho dolor. Desde niño salí de casa porque no respetaban mis inquietudes artísticas, y ahora me preguntaba quién era realmente, por qué nunca me lo contaron”.

El actor admitió que nunca le surgió la idea de vengarse, ni de acusar a su familia adoptiva por mantenerlo en la ignorancia; en cambio, reconoció que el hallazgo lo impulsó a reflexionar sobre su identidad.

“Sopeso mucho las cosas, pienso mucho en mi origen a raíz de eso, pero sin ningún rencor ni molestia. Más bien siento curiosidad: ¿quién fue mi padre?, ¿con quién estuvo?, ¿por qué nunca me lo dijeron?, ¿por qué mantuvieron todo en secreto? Siento pesar, cierta incomodidad, pero nunca rabia ni deseo de vengarme por ello”, aseguró.

Pese al impacto, la relación con su madre adoptiva no se fracturó por completo, dado que el actor comprendió que ella vivía su propio duelo, pues reconocer la adopción fue un acto doloroso.

Aunque a partir de ese momento su vínculo se volvió menos cercano, Saavedra mantuvo el respeto y el cariño hacia ella: “Ella estaba orgullosa del hijo que había educado”.

Después de la muerte de su madre adoptiva, en la década de 1990, la identidad de la progenitora biológica de Saavedra quedó enterrada. A sus casi ochenta años, el artista aún no ha logrado reconstruir completamente los detalles de su nacimiento, aunque conserva la curiosidad de saber quién fue su verdadera madre, reconoce que es posible que nunca llegue a conocerla.