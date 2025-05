Vicky Dávila criticó ausencia de Petro en evento en Montería e insinuó la razón de su incumplimiento: “Qué horror”

Vicky Dávila puso en duda explicaciones de Laura Sarabia sobre ausencia de Petro en evento en Montería - crédito Fernando Vergara/AP/Colprensa

El presidente Gustavo Petro generó indignación por su inasistencia a la 10ª Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), programada para el 30 de mayo de 2025 en Montería, Córdoba. La ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia estuvo presente en el evento, en representación del mandatario. Allí, dio explicaciones sobre la ausencia del jefe de Estado.

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar. No se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá a acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompañan”, indicó la funcionaria.

No obstante, la canciller no dio mayores detalles sobre el motivo que impidió al presidente llegar a Montería. Se limitó a leer un discurso que preparó el mandatario.

La canciller aseguró que el jefe de Estado no puso salir de Bogotá para encontrarse con altos funcionarios en Montería - crédito Redes sociales/X

La explicación de la servidora pública no convenció a algunos de algunos miembros del país político en Colombia, debido a los constantes incumplimientos del jefe de Estado en eventos de carácter nacional e internacional.

Vicky Dávila insinuó el motivo de la ausencia de Petro

La periodista y precandidata a la Presidencia Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, fue una de las personas que cuestionó la justificación de la ausencia de Gustavo Petro en el importante evento y sugirió que la verdadera causa es otra, refiriéndose al presunto consumo problemático de drogas que tendría el presidente.

Las especulaciones sobre el supuesto consumo de estupefacientes de Gustavo Petro surgió por declaraciones de políticos y periodistas, las cuales fueron reforzadas en su momento por Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores que señaló al mandatario de desaparecer del ojo público como consecuencia de ello.

“Aquí todos ya saben el por qué de la cancelación de “fuerza mayor”… una vergüenza. Aquí la presidencia volverá a dar buen ejemplo. Se acabarán “la agenda privada” y “el café que intoxica”. “No se pudo desplazar de Bogotá hacia acá”, dijo la canciller Laura Sarabia. Qué horror tener que poner la cara, cuando todos sabemos qué está pasando. Leyva, Leyva, Leyva…. IMPRESENTABLES!!!! (sic)”, escribió la comunicadora.

La aspirante a la Presidencia, Vicky Dávila, insinuó que el presidente Gustavo Petro se ausentó de la cumbre por presunto consumo problemático de drogas - crédito @VickyDavilaH/X

Exembajador cuestionó ausencia del presidente: “Es un patrón”

Al igual que Dávila, el exdirector del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y exembajador de Colombia en Indonesia Alfonso Garzón criticó la ausencia del primer mandatario en la cumbre. A través de su cuenta de X cuestionó el hecho de que el jefe de Estado no estuviera presente en un evento en el que Colombia era anfitriona.

Asimismo, puso en duda las explicaciones de Laura Sarabia y recordó que el presidente tiene un historial de incumplimientos que no debe ignorarse. “¿La excusa? Una ambigua “razón de fuerza mayor”. ¿La realidad? Otro desplante diplomático que se suma a una larga cadena de ausencias, improvisaciones y humillaciones internacionales”, señaló.

Desde su perspectiva, el hecho de que el líder colombiano no estuviera en el encuentro constituye un acto de descortesía y deja un mal mensaje para el Caribe y para otros jefes de Estado y funcionarios que llegaron hasta Montería para participar activamente de la reunión.

El exdirector del Icetex Alfonso Garzón rechazó la ausencia de Gustavo Petro en evento en Montería - crédito @ALFONSOGARZON/X

Afirmó que “se burló del protocolo” de la cumbre y dejó plantados a los asistentes que lo esperaban para liderarla. Advirtió entonces que sus acciones ponen en peligro las relaciones internacionales del país.

“Su comportamiento errático ya no es anecdótico: es un patrón. Petro no representa a Colombia, ni en la región, ni en el mundo. Es un riesgo para nuestras relaciones internacionales, para nuestra imagen y para la seriedad de nuestra política exterior. Colombia necesita un jefe de Estado, no un presidente ausente de un desgobierno derrochón, corrupto, mediocre y clientelista”, concluyó.