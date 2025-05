Piden sanciones para Altafulla tras enfrentamiento físico contra Emiro Navarro en ‘La Casa de los Famosos’

Internautas tienen opiniones divididas y algunos culpan a Emiro por lo que sucedió - crédito Canal RCN

Durante una de las pruebas recientes en La casa de los famosos, la tensión entre los participantes alcanzó un punto crítico, generando una ola de reacciones entre los televidentes.

El desafío, conocido como la prueba de robo de salvación, derivó en un altercado físico entre Altafulla y Emiro, lo que ha llevado a los espectadores a exigir sanciones para ambos concursantes. Este incidente ha intensificado las controversias en torno al programa, que se encuentra en su etapa final.

La dinámica de la prueba consistía en un juego de sillas bailarinas, en el que los participantes debían recoger objetos específicos ubicados en la casa y llevarlos a la terraza para ocupar una de las sillas disponibles.

Durante el desarrollo de esta actividad, mientras descendían por las escaleras, Altafulla, cantante costeño, empujó a Emiro, un influencer, lo que provocó una respuesta física por parte de este último.

Este intercambio ha generado indignación entre los seguidores del programa, quienes han utilizado las redes sociales para expresar su descontento y solicitar medidas disciplinarias.

Internautas piden sanciones para el cantante barranquillero - crédito @eltiobigbrother/ X

Además del enfrentamiento físico, Altafulla ha sido señalado por realizar comentarios homofóbicos dirigidos hacia Emiro, lo que ha incrementado la controversia en torno a su participación en el reality.

Estas acusaciones han dividido aún más a la audiencia, con algunos exigiendo su expulsión inmediata del programa.

Aunque el fandom de Emiro y Melissa en redes sociales pidieron un castigo para el cantante, horas después se conoció un video en el que Navarro junto a Melissa y Mateo hablan en el cuarto del Líder y Emiro entre risas da a entender de en realidad él se detuvo en las escaleras para no dejar que Altafulla pasara.

En un video, el creador de contenido aceptaría que se le interpuso en el camino a Altafulla para evitar que ganara - crédito @96Gutii_/ X

“Usted se le estaba metiendo para no dejarlo pasar”, afirmó Melissa entre risas, a lo que Emiro correspondió con una burla y un choque de palmas, lo que para muchos seguidores del reality es “un juego sucio”.

A pesar de las críticas, Altafulla logró convertirse en el finalista de la prueba de salvación, lo que le permitiría evitar temporalmente la nominación perpetua que le impuso Melissa Gate, otra de las figuras más destacadas y polémicas de esta temporada.

“Dizque agrede físicamente JAJAJAJ ay por Dios”, “ahí no hay nada, no pasó nada, nunca se cayó podía seguir concentrado, el que diga que eso es falta es porque nunca practico ningún deporte”, “Yo lo veo ya fuera de gradas y el otro bien que le estaba tapando su camino dejen la payasada”, fueron algunas de las reacciones.

Mateo también tuvo un encontronazo con Altafulla

Aunque en redes sociales la tendencia pide una sanción contra Altafulla, varios internautas también lo hacen con Mateo, pues en medio de la prueba el modelo paisa intentó retener al cantante tomándolo por la cintura para que no llegara antes que él, lo que también desató el malestar en redes sociales.

Internautas también piden un castigo para Mateo Varela - crédito @CatMissology / X

“Mateo mal perdedor, vean como todos se atacan porque Altafulla gana la prueba de salvación, Mateo, Emiro y Melissa lo insultan, que es esta falta de respeto”, escribió un usuario en X, compartiendo el fragmento de video donde se ve que el triunfo del barranquillero es cuestionado por el resto de los participantes.

El Jefe llamó la atención de los tres participantes por el altercado en la prueba

Aunque la prueba no fue suspendida, el Jefe aprovechó la gala del mismo día para dirigirse a todos los habitantes de la casa y expresar su descontento con lo ocurrido. Durante su intervención, realizada en la sala común, enfatizó que las faltas de respeto no son toleradas en el programa y que no permitirá que los participantes crucen los límites establecidos.

El Jefe pidió respeto y recordó que las personas los están viendo desde el 24/ 7 - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

En su mensaje, el Jefe señaló directamente a los involucrados: “Famosos, hoy durante la prueba de salvación ocurrieron varios eventos impresentables en los que estuvieron especialmente involucrados Emiro, Mateo y Altafulla. Ustedes tres sobrepasaron la línea del respeto, usar palabras fuertes y rozaron los límites del contacto físico”.

Además, reiteró que su casa debe ser un espacio de respeto mutuo y dejó claro que espera que este tipo de comportamientos no se repitan en el futuro.