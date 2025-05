Yina Calderón estaría a punto de regresar a ‘La casa de los famosos’ por dinámica que prenderá ‘candela’ a la final

La gran final se jugaría el próximo 8 de junio - crédito Yina Calderón

Con los días contados para la gran final de La casa de los famosos Colombia, la dj e influencer Yina Calderón dio a conocer que podría regresar al reality por una dinámica que promete “meterle candela” a los últimos días de emisión.

“Ustedes saben que yo soy de palabra. Oigan, familia; oigan, Colombia; oigan, sayayines, chismosos y envidiosos. Si la Toxi llega a los cuatro (finalistas), me voy pa’ la Casa de los Famosos, otra vez. A armarla, con todos los poderes, con todas las cabezas, con todos los trajes, con todas las sesiones y a terminar el reality como es, con contenido, pero si queda la Toxi, porque no creo que Melissa me escoja de jefe de campaña, entonces toca con la Toxi”, comentó en un video que compartió en sus redes sociales.

Calderón puso todos los huevos de su canasta en la Toxi Costeña e invitó a sus seguidores a votar por ella, para “asegurar” su regreso a la Casa como su jefa de campaña. Una dinámica con la que pretenden sumar puntos, a través de otro jugador, a los cinco finalistas:

“Vamos a votar por la Toxi Costeña, chica fuego. Es muy curiosa la vida porque una vez fue un manager de la Toxi Costeña a un congelado y me tiró muy duro, dijo un poco de cosas en contra mía y él, lo que no sabía, es que la única y verdadera amiga de la Toxi en esa casa siempre voy a ser yo. Entonces, vamos a votar por la Toxi, proque me fui otra vez pa’ la casa. Y yo les cumplo, les cumplo porque les cumplo”.

Tras su salida de la Casa, Yina le envió un mensaje a la Toxi para que asegure un cupo en la final:

Durante su intervención, le pidió a la cantante moderar su lenguaje, argumentando que podría beneficiar su imagen, dentro y fuera del programa. En palabras de Calderón: “Te quiero, aprecio y valoro tu amistad, quiero verte en la final que representes a las chicas fuego, pero necesito por favor y, por amor a tus hijos, que le bajes a la grosería, necesito un compromiso contigo”.

Además, destacó cualidades como la humildad y el carisma de la participante, sugiriendo que estas características podrían ser más efectivas para conectar con la audiencia. Ante estas palabras, la Toxicosteña prometió, entre risas, que trabajaría en ello.

La empresaria aconsejó a los 8 famosos que quedan en competencia para que la temporada terminé de la mejor manera - @alexsgreatmind/ X

El mensaje de Calderón fue emitido durante la “semana del juicio final”, que incluyó una doble eliminación. En su aparición, la empresaria expresó que su salida no fue en vano, ya que logró posicionarse como la “villana número uno”: “Quiero agradecerle al país porque me convirtieron en la villana número uno de esta temporada y logré mi objetivo, luego se enterarán”, afirmó Calderón, insinuando que su participación en el reality podría abrirle puertas en otros proyectos, como la versión mexicana del programa, aunque esto no ha sido confirmado.

Además de su mensaje a La Toxicosteña, Calderón invitó al resto de participantes a mantener el dinamismo en el programa y a aprovechar las oportunidades que podrían surgir tras el final de la temporada: “Solo uno de ustedes se va a ganar 400 millones de pesos, pero el resto se puede ganar oportunidades, hay trabajo afuera, pero si se duermen y no hacen nada en todo el día, pues no lo van a lograr”, señaló Calderón, subrayando la importancia de seguir creando contenido atractivo para los televidentes.

Yina se volvió a conectar con La casa de los famosos para enviarle un mensaje a sus compañeros - crédito cortesía del Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

En su discurso, Calderón también se dirigió a los participantes de manera individual, animándolos a continuar con las secciones que ya tienen establecidas dentro del programa. Por ejemplo, instó a Flaco Solórzano a seguir con “Datos curiosos”, a Camilo y Mateo a acompañar a La Toxicosteña en “El Bochinche”, y a Melissa a interactuar más con la cámara. Asimismo, motivó a Jesuu a mantener el ambiente festivo y a Emiro Navarro a continuar con su segmento “A Fuego lento”.