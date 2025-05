Recuerdan video de Pizarro cuando se oponía a la rebaja del sueldo de los congresistas: “Utilizamos gran parte del salario para el trabajo social”

La senadora María José Pizarro no ocultó su enojo ante el hundimiento del proyecto que buscaba la reducción del salario para los congresistas - crédito Lina Gasca/Colprensa

En una discusión que generó toda clase de reacciones en las redes sociales, en especial entre los sectores oficialistas, el proyecto que buscaba reducir el salario de los senadores y representantes a la Cámara, y que también había incluido a otros perfiles del sector público, volvió a hundirse en la plenaria del Senado de la República. La iniciativa fue liderada por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, del Pacto Histórico, que atribuyeron el fracaso a la ausencia deliberada de congresistas para impedir el cuórum.

Pizarro, visiblemente molesta, calificó como un acto de filibusterismo el hecho de que el proyecto de acto legislativo no hubiera superado su segundo debate en la plenaria del Senado, debido a que, según ella, fue “engavetado” por el presidente de la corporación, Efraín Cepeda Sarabia. Sus señalamientos causaron toda una ola de reacciones, entre los que apoyaron sus declaraciones y los que se mostraron en contra de sus argumentos; sobre todo cuando en el pasado se habría opuesto a estas iniciativas.

“La ponencia se presentó aquí en la plenaria del Senado el 23 de abril. Tuvimos un mes y una semana para que se pusiera en el orden del día, pero la mesa directiva, en cabeza de Efraín Cepeda, se negó sistemáticamente. Lo pusieron en el puesto 160 y radiqué cuatro veces proposiciones para que este proyecto pasara a primer punto del orden del día. La única que pasó fue la del día de hoy, cuando ya el proyecto estaba hundido”, dijo Pizarro, que recordó como desde 2016 se han hundido 26 proyectos de índole similar.

En ese sentido denunció que, además del bloqueo en la agenda, se presentaron numerosos impedimentos para desintegrar el cuórum durante la votación; por ello, criticó la actitud del Congreso frente a las reformas sociales. “Mientras se actúa con generosidad hacia los privilegios de quienes ostentan el poder, se actúa con mezquindad frente a las reformas sociales de la gente en las calles. Eso es lo que ha demostrado el Congreso de la República. Hay una profunda mezquindad y una desconexión absoluta con la gente”, dijo.

Sin embargo, en redes sociales reaparecieron declaraciones de María José Pizarro cuando aún era representante por Bogotá, en las que mostraba una posición contraria sobre la reducción salarial. Durante una entrevista en el programa Mañanas Blu de Blu Radio, emitida el 28 de noviembre de 2019, la mujer, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, explicó su rechazo a recortar el salario no solo de congresistas, sino también de funcionarios de otras ramas del poder público, como magistrados.

En esa oportunidad, la congresista defendió el uso que le daba a su sueldo para labores sociales, en una especie de debate en el que también estuvo el entonces representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, que ejerció desde 2014 hasta 2022 y, posteriormente, se alejó del Capitolio. Y justo en los días en los que se dio el primero de los estallidos sociales que derivaron en el paro nacional del 2021, en movilizaciones que empezaban a expresarse en contra del gobierno de Iván Duque Márquez.

“El salario (básico) está más o menos en siete u ocho millones. Cuando dicen bajarle a la mitad, se afectaría también a los magistrados de la Corte Suprema y otras ramas del poder público, cuyos salarios se ajustan al de los congresistas. En Chile, que tiene uno de los salarios más altos, los gastos de representación están separados del salario base. Nosotros, la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, utilizamos gran parte del salario para el trabajo social: pagamos refrigerios, nos transportamos por todo el país”, afirmó.

Además, Pizarro explicó por aquella época que, aunque representaba a los habitantes de la capital de la República, viaja a departamentos donde otras bancadas alternativas no tienen representación, atendiendo así las necesidades de esas regiones. “Muchos de nosotros viajamos a sectores donde no hay representación de la bancada alternativa, entonces hay requerimientos. Por eso creo que hay que sopesarlo, pero no podemos venderlo como una medida populista porque suena muy popular”, agregó Pizarro.

Las anteriores declaraciones se dieron después de que un año antes, la consulta anticorrupción promovida por la exsenadora y posteriormente alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que incluía la reducción salarial de congresistas entre sus propuestas, se hundió al no lograr el umbral mínimo para que sus siete preguntas fueran vinculantes. Todo esto pese a que todas alcanzaron el mínimo de participación positiva por cada una, pues superaron los 11 millones.

En la actualidad, el salario mensual de un congresista en Colombia, incluyendo todos los conceptos, pasó de $48 millones en la vigencia del 2024, a cerca de $52 millones para el 2025, lo que equivale a 37 salarios mínimos legales vigentes. Una cifra que continúa causando indignación entre los ciudadanos y que se mantendrá al no aprobarse el proyecto de acto de legislativo, que requería de ocho debates exitosos en el Congreso para que modificara lo dispuesto en la Carta Magna, en su artículo 187.