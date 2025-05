Belky Arizala hizo afirmación sobre la participación de concursantes transgénero en los reinados de belleza y generó fuerte debate: “No son mujeres”

Belky además de modelo, ha participado en la enseñanza de algunas reinas en clases de pasarela y expuso su desacuerdo con el paso de mujeres trans en los certámenes de belleza - crédito @belkyarizala/Instagram

Los concursos de belleza en el mundo han venido sufriendo una serie de transformaciones, empezando por la aceptación de mujeres embarazadas, con hijos o que estén formalmente casadas.

Sin embargo, otro de los cambios que sufrieron fue la inclusión de mujeres transgénero.

A pesar de que el concepto de inclusión se ha hecho más fuerte con el paso de los años, hay quienes no comparten la idea de que se incluyan a este tipo de participantes en los concursos de belleza, a sabiendas de que ya existe uno para mujeres transgénero.

Este es el caso de Belky Arizala, que expuso su opinión al respecto en entrevista con Los impresentables, de Los 40 Colombia.

Belky Arizala dijo que no está de acuerdo con la participación de mujeres transgénero en los concursos de belleza - crédito @belkyarizala/IG

En medio de la conversación, Belky dijo porqué no está de acuerdo con este tipo de decisiones en los concursos de belleza, asegurando que “no deberían estar porque no son mujeres las que están invitadas a participar”.

En ese momento, uno de los locutores le dijo que a pesar de ser transgénero, igual “son mujeres”. Fue ahí donde dijo que si bien son mujeres, biológicamente “no son mujeres”, a lo que agregó: “A ver, o sea, no lo son. Son trans, aman este género y todo, hay un concurso para mujeres trans”, provocando diferentes reacciones en redes sociales.

La modelo aseguró que hay certámenes para cada público y deberían participar en el que les corresponde - crédito @belkyarizala/IG

Belky aseguró que, incluso, detrás de estas participaciones hay un trasfondo en los camerinos y, para Arizala, en algunos casos los hombres la usan con una doble intención.

“En el camerino y te vistes con otras mujeres, es que hay hombres que también están utilizando esto de manera contraria. Cuántos casos no hemos visto de hombres que dicen: ‘yo me visto de mujer, quiero ser mujer’ y están haciendo otras cosas. En los baños, si debería estar separados, mujeres y hombres, en un concurso de belleza que es para mujeres, que participen mujeres. La verdad yo sé que más de uno me está entendiendo”, puntualizó.

Por otro lado, la modelo y actriz aseguró que la inclusión de las organizaciones que dirigen los concursos de belleza no es real, pues al ser una competencia de mujeres ve muy poco probable que una mujer transgénero gane la corona: “El día que gane una le creo a la organización, de lo contrario no les creo, esa cuota de inclusión es falsa”, por lo que no dudó en hacer la invitación a todas aquellas que quieran participar que lo hagan”no vas a ganar porque es un concurso de mujeres”.

Esta charla de la preparadora de modelos fue un poco más allá, por lo que uno de los locutores quiso saber si esta idea estaba fundamentada por su postura sobre la transición que hacen algunas personas. Al respecto, Belky dijo que está de acuerdo con que cambien, pero difiere de la postura de los directores de los certámenes donde siempre compitieron mujeres biológicas.

“Por favor, es un concurso de belleza de mujeres. Es hombre o es mujer, si eres trans, es perfecto, pero este es un concurso de mujeres, por favor. Es como que, Belky listo participa en un concurso si dicen de solo mujeres de piel oscura, si una chica, de piel clara quiere participar, le vamos a decir: ‘es que solamente es para personas con pieles oscuras’. No, es que yo me identifico como una persona de piel oscura, ‘es que no te la veo, es que tienes que participar en tu nicho’“, sentenció.

Paulina Vega habló de su trabajo siendo Miss Universo en 2014 - crédito @ paulinavegadiep/ Instagram

Finalmente, la modelo envió un mensaje a la organización Miss Universo que ha sido la única que ha abierto esta brecha de inclusión social: “Si abren un concurso para todas las personas que se identifican como mujeres, vaya y venga (...) Ojalá Miss Universo me esté escuchando y que, si reciben a las niñas, a las jóvenes que se identifican, que se vistan, aparentan ser mujeres, dejen ganar a una, que tenga todos los requisitos”, concluyó Belky Arizala.