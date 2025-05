Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: cuatro participantes enfrentan la eliminación

Cuatro de los 6 famosos que quedan en la casa quedaron en riesgo de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Cuatro participantes quedaron nominados en la pasada jornada de nominaciones de La casa de los famosos Colombia, según informó el programa el pasado 28 de mayo.

Este proceso de nominación incluyó tanto las votaciones de los participantes como la intervención del público y decisiones estratégicas de los líderes del programa.

De acuerdo con la dinámica establecida, los participantes hicieron sus nominaciones de manera directa, asignando dos puntos a un compañero y un punto a otro.

Entre ellos se encuentran Mateo Varela, la Toxicosteña, Emiro Navarro y Altafulla, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser eliminados en la próxima gala.

Atafulla, La Toxicosteña, Mateo Varela y Emiro Navarro están en riesgo de salir de la competencia - @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

En esta ocasión, Mateo Varela fue el concursante que recibió la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros, lo que lo puso automáticamente en la lista de nominados.

Por otro lado, el público también tuvo un papel crucial en esta etapa, ya que mediante una votación positiva, determinó que la Toxicosteña fue la participante con menor apoyo, lo que la llevó a la placa de nominados.

Además de las nominaciones realizadas por los participantes y el público, la líder de la semana, la Jesuu, utilizó su poder para enviar a Emiro Navarro a la lista de nominados.

Por su parte, Altafulla quedó automáticamente en la placa debido a una nominación perpetua que le fue asignada previamente por Melissa Gate, que había ganado este poder en una dinámica anterior del programa.

La Jesuu decidió enviar a Emiro a la placa - crédito cortesía del Canal RCN

En la noche del jueves 29 de mayo, uno de estos cuatro concursantes competirán por la salvación, por lo que uno de ellos saldrá de la placa, dejando solo tres concursantes que se tendrán que enfrentar en las votaciones hasta el domingo 1 de junio.

La Jesuu argumentó las razones por las que decidió enviar a Emiro a la placa

La influenciadora La Jesuu, líder de la semana en el reality, tomó la decisión de nominar al también creador de contenido Emiro Navarro, dejándolo en riesgo de eliminación.

Esta nominación se dio tras la victoria de La Jesuu en la prueba de liderazgo realizada el lunes 26 de mayo, en la que compitió contra el modelo Mateo Varela, quien también había llegado a la etapa final de la competencia.

La creadora de contenido prefirió nominar a Emiro en lugar de Melissa - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

De acuerdo con lo publicado, La Jesuu justificó su decisión explicando que, entre sus opciones de nominación, que incluían a Melissa Gate, prefirió elegir a Emiro Navarro.

La influenciadora argumentó que Navarro ya la había enviado a la placa en una ocasión anterior, mientras que Melissa había sido una persona amable con ella desde el inicio del programa. “No me nace tocar a una persona que desde el día uno de este reality puso como su granito de fe en mí y Emiro ya me había enviado a la placa, entonces a la persona que envío es a él”, explicó la caleña.

Ante las nominaciones en la noche del 28 de mayo, los seguidores del programa reaccionaron en redes sociales, demostrando su apoyo tanto a La Jesuu como a Emiro Navarro.

“Pero la gente se ataca porque La Jesuu juega, pero cuando no lo hacía decían que era un mueble”, “La Jesuu no merece estar en esa casa, no puede llegar al top 4”, “por fin alguien le dijo sus verdades al tibio de Emiro”, “apoyo total a Emiro”, “que fastidio me da Emiro”, son algunas de las reacciones.

El influenciador Emiro Navarro aceptó la nominación y los argumentos presentados por La Jesuu, aunque reconoció las diferencias que han surgido entre ambos en los últimos días.

Emiro se mostró preocupado por volver a la placa de nominados - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de ello, su reacción no pasó desapercibida, ya que se lanzó al suelo y expresó su temor de ser eliminado de la competencia. En un llamado a sus seguidores, Navarro pidió apoyo para mantenerse en el juego, instándolos a votar por él en las próximas jornadas.

El desenlace de esta etapa del reality dependerá del público, que tendrá la oportunidad de votar a partir del viernes 30 de mayo, una vez que los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán den inicio oficial a las votaciones durante la gala.