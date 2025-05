Andrés Toro se fue de Colombia: el actor de ‘Es mejor ser rico que pobre’ publicó las primeras imágenes de su vida en Estados Unidos, con colchones en el piso y la nevera vacía

La decisión del actor, fruto de una profunda reflexión, busca dar a sus hijos un entorno multicultural mientras su esposa persigue su sueño de validar su título profesional en el extranjero - crédito @andrestoro1/ Instagram

El actor colombiano Andrés Toro, conocido por su participación en producciones como Nuevo rico, nuevo pobre y Ana de nadie, ha compartido detalles sobre su nueva vida en Estados Unidos, donde se radicó junto a su familia.

Según informó el propio Toro a través de sus redes sociales, esta decisión fue tomada tras un profundo análisis y con el objetivo de priorizar el bienestar de su familia y explorar nuevas oportunidades en el extranjero.

En un emotivo video publicado meses atrás, Toro explicó que, aunque dejar Colombia no fue una decisión sencilla, consideró que era el momento adecuado para dar este paso.

“Bueno muchachos, llegó el momento de irnos, ya quedó esto vacío, gracias señor por tanto”, expresó el actor, visiblemente emocionado mientras mostrada su casa en Colombia totalmente vacía.

Toro compartió como ha sido su llegada al país norteamericano - crédito @andrestoro1/ Instagram

Uno de los factores determinantes en esta decisión fue el deseo de su esposa de homologar su título de odontóloga en Estados Unidos, lo que le permitirá ejercer su profesión en condiciones más favorables.

Toro también destacó la importancia de que sus hijos crezcan en un entorno multicultural y aprendan inglés desde pequeños, lo que considera una ventaja significativa para su desarrollo personal y profesional en el futuro. Desde su llegada a Estados Unidos, Toro ha compartido imágenes en sus redes sociales que muestran cómo ha sido su proceso de adaptación.

En estas publicaciones, el actor ha dejado entrever los sacrificios que ha implicado este cambio, pero también los momentos de aprendizaje y crecimiento que ha experimentado junto a su familia en este nuevo capítulo de sus vidas.

Ante las imágenes donde Toro presume su nueva vida, los comentarios y buenos deseos en redes sociales no se hicieron esperar.

Los colegas del actor se mostraron emocionados por la nueva etapa de Toro - crédito @andrestoro1/ Instagram

“Muchos éxitos, Yo emprendí ese viaje hace 23 años a Canadá, sin Idioma, con 3 hijos adolescentes y con muchas ganas de empezar de nuevo”, “Protección y bienestar para todos ustedes, Andresito”, “Bravo hermano, aún recuerdo cuando me dijiste que esta era una opción y ahora la han traído a este plano con esfuerzo y batalla familiar”, “con toda Andrés”, fueron algunas de las reacciones de usuarios y colegas actores de Andrés Toro.

El actor ya había anunciado su salida del país para poder crecer junto a su familia

Según informó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en febrero del 2025, esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión en conjunto con su esposa e hijos, priorizando el bienestar y el futuro de su núcleo familiar.

“Nos vamos a vivir a Estados Unidos. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno, nos vamos. No me malentiendan, yo amo a Colombia, aquí están mis raíces, mis amigos, mi familia, aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo, pero como papá, como esposo, en este momento, mi prioridad es mi familia”, declaró el actor en su publicación.

El exparticipante de MasterChef Celebrity en 2024 detalló que uno de los principales motivos detrás de esta decisión es el deseo de su esposa de homologar su carrera de odontología en Estados Unidos. Además, destacó que este cambio permitirá a sus hijos aprender inglés y vivir experiencias que enriquecerán su desarrollo personal y académico.

“Ustedes saben, yo les he contado, mi esposa quiere homologar su carrera en Estados Unidos y creo que es un buen momento para que mis hijos aprendan inglés, tengan nuevas experiencias y el futuro de mi familia es muy importante para mí”, explicó Toro.

El actor grabó sus últimos momentos en Colombia - crédito @andrestoro1 / Instagram

Aunque admitió sentir temor ante este nuevo comienzo, el actor aseguró que cualquier sacrificio es válido si se trata de garantizar el bienestar de su familia. “No les voy a mentir, se me hace así, a mí me da miedito, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena”, confesó en su mensaje.

Toro, quien ha desarrollado una destacada carrera en la televisión y el entretenimiento en Colombia, se une a la lista de figuras públicas que han decidido buscar nuevas oportunidades en el extranjero.