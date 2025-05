Mujer que se casó con un Transmilenio y hombre con familia de trapo se reunieron en Bogotá para someterse a un examen psicológico: estos fueron los resultados

Yeline reveló que espera un hijo de la ruta A/F60 - crédito @ramirezjoser4 / TikTok

Luego de compartir su caso en las redes sociales y visibilizar la objetofilia en Colombia, el creador de contenido Jose Ramírez reunió a Yeline Patiño, la mujer que se casó con la ruta A/F 60 de Transmilenio, y Cristian Montenegro, el hombre que se confeccionó una familia de trapo.

En un video de casi treinta minutos, el influencer registró el momento en el que se encontraron en la estación del Olaya, de Bogotá, y a la conversación se sumó Karen, la única ex de Montenegro, con la que aún mantiene una relación cercana.

Al preguntarle sobre el caso de Yeline, Cristian comentó que “no es algo tan normal. No es como si hubiera hecho un muñeco. Hay una gran diferencia con un vehículo, muy anormal, pero le llevo la idea porque debe tener las mismas razones que yo, quiere llenar un vacío y ella encontró su modo. Hay que respetarlo, además, ella es hermosa. Podríamos salir”.

Ambos abordaron su relación con un objeto y comentaron sus planes a futuro - crédito @ramirezjoser4 / TikTok

Sin embargo, ella se despachó en comentarios positivos sobre el joven y la condición que comparten: “Me parece que es una persona muy valiente, muy original y que no tiene ningún trastorno mental por relacionarse con una muñeca, no lo creo. Pero sí me parece extraño que haya creado la muñeca, a raíz de una decepción amorosa, aunque es válido. En mi caso, mi esposo llegó de la nada y lo escogí a él por encima de los hombres”.

Yeline insiste que la mecanofilia y la sexualidad objetal no son un trastorno, debido a que “es muy común en países como Japón, donde hay muchas parejas de personas con muñecos, y los Estados Unidos, donde otras personas han entablado relaciones sentimentales con sus vehículos”.

Pero Cristian explicó que, a diferencia de ella, no ama a su muñeca ni se siente cómodo con la idea de permanecer juntos, hasta que la muerte los separe:

Antes de comprometerse, Yeliths coqueteó con otras rutas - crédito Yeliths Byliths / Facebook

“Es tan solo una compañía, mientras estoy solo, porque, para mí, es un objeto, no se mueve ni nada. No es el amor de mi vida, pero he sido de mala con las mujeres de verdad”. Y es que, si bien Natalia me hace compañía, quiero madurar, tener una persona de carne y hueso”.

Yeline, de otro lado, mantiene su compromiso intacto con la ruta A/F60, a pesar de las dificultades que han enfrentado desde que el “caso salió a la luz. Nos sentimos más presionados, pero el amor todo lo puede”

Ambos, coinciden en que lo único que les preocupa de su relación, son los comentarios negativos o malintencionados de terceros.

El bogotano afirma tener una familia conformada por cuatro muñecos de trapo- crédito Cristian Montenegro

Pero Yeline, al menos, está segura de querer al Transmilenio por encima de cualquiera. Antes de conocerlo, se enamoró de un túnel y llegó a salir con 41 personas, pero sigue prefiriéndolo, al punto, en que esperan tener un hijo: el metro, cunado, finalmente lo inauguren.

Sobre su estado de salud, la estudiante de psicología Sofía Román, comentó en el video de Ramirez que “en el primer caso tenemos a Yeline, una mujer de 34 años que dice estar enamorada, profundamente enamorada, de un Transmilenio. Desde una mirada psicológica, su comportamiento puede asociarse a temas universales en materia humana: buscar cariño, amor y comprensión. Entre comillas es normal, si hablamos de una persona que quiere conectar. No debemos preguntarnos por qué lo hace, sino qué es lo que siente. Y si ella siente amor y atracción por el Transmilenio, es válido”.

Y, “por otro lado, tenemos a Cristian, un hombre que decidió formar una familia con muñecos de trapo luego de varias decepciones amorosas. Desde lo psicológico podemos verlo como una forma de afrontamiento, una forma de no quedarse en soledad y sentirse acompañado por una necesidad profunda de entablar un vínculo o una relación. No se trata de muñecos, se trata de poder consolidar una familia, de vínculos, de rutinas y, asimismo, de sentido de pertenencia. En un mundo donde todo es simbólico, Cristian busca conectar con algo o con alguien”.