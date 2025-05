Gustavo Petro contestó a mensaje de Cathy Juvinao criticando a Armando Benedetti: “El que se haya publicado antes no es el punto”

El presidente Gustavo Petro respondió a una controversia entre Cathy Juvinao y Armando Benedetti referente a la consulta popular por la reforma laboral - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia

El avance de la reforma laboral en el Congreso de la República generó un nuevo episodio de confrontación política entre la representante a la Cámara Cathy Juvinao y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La disputa surgió tras las declaraciones de Benedetti sobre la consulta popular, en las que afirmó que el presidente podría convocarla directamente sin requerir una votación previa en el Senado, interpretación que generó rechazo entre algunos sectores, incluido Juvinao.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego intervino en el intercambio de mensajes entre Cathy Juvinao y Armando Benedetti sobre la consulta popular vinculada a la reforma laboral. Petro contestando a una publicación de la congresista del Partido Alianza Verde afirmó que “el que se haya publicado antes no es el punto”.

Y es que, durante el transcurso del debate de la reforma laboral, el ministro aprovechó sus plataformas digitales para publicar una serie de mensajes en los que respaldaba la opción de convocar una consulta popular mediante un decreto del presidente.

Según su argumento, la base de su postura era que el Senado no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la iniciativa presentada por el Gobierno el 1 de mayo, la cual recibió un voto en contra el 14 de mayo.

En respuesta a una de las publicaciones de Benedetti, Cathy Juvinao utilizó la red social X para compartir una imagen de la Gaceta Oficial del Senado, que evidencia que sí hubo un pronunciamiento formal y que lo votado fue, en realidad, una solicitud de concepto favorable ya publicada previamente.

La representante Cathy Juvinao compartió la Gaceta Oficial del Senado como prueba de que sí hubo una solicitud de concepto favorable publicada antes de la votación - crédito @CathyJuvinao/X

En su mensaje comentó: “Jajaja. ¡Cada trino de Benedetti es más cantinflesco que el anterior! Ahora dizque se votó una proposición… hombre, se votó la solicitud de concepto favorable, previamente publicado en gaceta oficial. A esta gente los asesora el enemigo, definitivamente”.

Gustavo Petro respondió directamente a Cathy Juvinao, señalando que la discusión no debe centrarse en el momento de la publicación, sino en el cumplimiento del procedimiento legal.

Explicó que la Ley 5 exige que no solo se lea la solicitud del concepto previo a la consulta popular que él firmó, sino también las 12 preguntas que la componen antes de la votación.

Petro afirmó que ese paso no se cumplió, por lo que considera que la votación se realizó sin el conocimiento completo del contenido, invalidando así el concepto previo.

“El que se haya publicado antes no es el punto. La ley 5 obliga no solo a leer la solicitud del concepto previo a la consulta popular que yo firmé , sino que debieron ser leídas las 12 preguntas de la consulta popular antes de la votación . Eso no se hizo. Votaron sin saber porque votaban, luego no hay concepto previo”, escribió por medio de su cuenta de la red social X (antes Twitter) el presidente de la República.

Gustavo Petro contestó a un mensaje de Catherine Juvinao sobre la consulta popular - crédito @petrogustavo

Esta no ha sido la única publicación que hizo el jefe de Estado hablando con respecto a la consulta popular, en otro de sus mensajes al respecto dijo: “Para quienes afirman desde la prensa que el presidente no puede decretar la consulta popular, si el senado no se pronuncia sobre el concepto previo favorable o no, remito la ley que me faculta. Ley 1757. Literal c, artículo 33.Aun el senado, por error de su presidente, no ha emitido concepto previo”.

Por otro lado, en cuanto al mensaje del ministro Armando Benedetti que contestó la representante Catherine Juvinao que provocó el mensaje del presidente Gustavo Petro, fue uno en el que el funcionario le contestaba al presidente del Senado Efraín Cepeda quien cuestionó al Gobierno nacional por la posibilidad de decretar la consulta popular.

Armando Benedetti también discutió en redes sociales con Efraín Cepeda - crédito @AABenedetti

Frente a esto, Armando Benedetti contestó lo siguiente: “No hay ninguna ruptura institucional por parte del Gobierno. La ruptura la hace usted al no permitir que el Senado se pronuncie, porque nunca se leyó la proposición de qué se estaba votando. Aún tiene hasta el 1 de junio para que el Senado se pronuncie”.