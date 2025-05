Este fue el último video que publicó el actor Kepa Amuchastegui: le pidió ayuda a sus seguidores porque tenía problemas económicos

Kepa Amuchástegui tenía una enfermedad que lo llevó a quedar sin trabajo y sin dinero - crédito captura de pantalla YouTube Canal RCN y @kepa.amuchastegui/Instagram

La noche del lunes 27 de mayo falleció el reconocido actor, director y guionista Kepa Amuchástegui, a los 84 años, tal como se confirmó oficialmente a las 11:11 p. m. a través de su cuenta de Instagram, donde su equipo de trabajo publicó un mensaje cargado de emotividad.

“Se nos fue con un respiro lento y sereno esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con amor”, indicaron en la publicación.

Con su partida, el país pierde a una de las figuras más emblemáticas del arte escénico, cuya carrera dejó una huella indeleble en la televisión, el teatro y la literatura. Aunque aún no se han revelado con precisión las causas de su muerte, ya era de conocimiento público que el actor enfrentaba un delicado estado de salud por el que le habían hecho al menos dos operaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fue el mismo Kepa quien, el 28 de abril, compartió en su cuenta de Instagram lo que sería su última aparición pública. A través de un video, explicó el difícil momento que vivía tras ser diagnosticado con cáncer de vejiga.

Murió Kepa Amuchastegui y este fue el último video que publicó - crédito @kepa.amuchastegui/Instagram

Según relató, los primeros síntomas fueron problemas urinarios persistentes, incluyendo sangrado. Al consultar con médicos y realizarse exámenes, le fue detectado un tumor maligno que comprometía una de las paredes de la vejiga.

“Yo venía sangrando por la orina desde ya hacía algún tiempo (...) descubrieron que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga. Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga”, contó el fallecido actor.

La cirugía a la que se sometió el 28 de diciembre de 2024 buscaba extirpar por completo el tumor. Sin embargo, tras una biopsia, los especialistas confirmaron que el cáncer había avanzado más de lo esperado. Aunque fue sometido a inmunoterapia en los meses posteriores, la enfermedad progresó rápidamente hasta que falleció el 27 de mayo de 2025.

“Frente al cáncer maligno en la vejiga me presentaron tres opciones. La primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata, descartada por ser una intervención de alto riesgo. Segunda, quimioterapia, pero descartada también porque mi único riñón a medio funcionar no sería capaz de filtrar los químicos inyectados. Tercera, radioterapia, descartada igualmente porque afectaría otros órganos de manera irreversible”, confesó el actor en su momento frente a la situación de salud que padecía.

Durante su último mensaje publicado, el actor también compartió los efectos que la enfermedad tuvo en su vida profesional y económica, pues reveló que tuvo que rechazar la propuesta de protagonizar la obra El Padre en el Teatro Nacional, un proyecto que lo entusiasmaba profundamente, especialmente porque aseguró que quería que sus últimos días fueran sobre un set o un escenario, según dijo en el clip.

Esta fue la última publicación de Kepa Amuchastegui, en la que contó la enfermedad que tenía y pidió dinero a sus fans - crédito @kepa.amuchastegui/IG

“Me habían escogido para interpretar el papel protagónico en la obra de teatro El padre. Pensé, y así se lo dije a todo el mundo, que prefería morir sobre un escenario que ha sido lo mío toda la vida que en una cama cualquiera. Pero tras las dos operaciones que me habían hecho, quedé en un estado de debilidad total y la recuperación era muy lenta", reveló Kepa.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención del video fue que Kepa Amuchastegui aprovechó ese espacio para pedir apoyo económico a sus seguidores, ya que su estado de salud le impedía continuar con sus labores habituales como escritor, director y productor y no iba a volver a recibir un sueldo.

Es por esto que invitó a su comunidad a suscribirse a su canal de YouTube, donde ofrecía contenido cultural y literario, solicitando a quienes pudieran hacerlo que fuera a través de las membresías, las cuales permitían realizar una contribución económica. Así como también mencionó cuentas de Nequi y otras plataformas en las que le podían hacer transacciones para ayudarlo con la situación financiera.

“Llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir recibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren. Hay tres maneras de colaborarme. Primera, conviértete en miembro activo de mi canal de YouTube entrando a membresías y escoge el aporte mensual que prefieras. Desde 3.000 pesos colombianos, algo menos de un dólar; segunda, entra a mi página de Patreon y suscríbete escogiendo la suma mensual que prefieras, 3, 10 o hasta 25 dólares. Tercera, si no tienes tarjeta de crédito o prefieres no utilizarla, transfiere la suma que quieras, ya sea semanal o mensualmente, a mi cuenta de Nequi (mencionaba el número). Muchísimas gracias a todos por escucharme y por colaborarme", pidió el Kepa Amuchastegui.

Kepa Amuchastegui fue reconocido por muchos colombianos por su papel en ‘Yo soy Betty, la fe’ - crédito @Soytlnovelero/X

Kepa Amuchastegui en una entrevista con el programa Lo sé todo, hace más de dos años, aseguró que la situación no estaba fácil en el mundo de la actuación: “Todos sabemos, nos consta que todo está parado, ¿no? No se están produciendo cosas en Colombia en este tiempo. (...) He logrado sobrepasar la situación porque he tenido mucha suerte porque siempre ha surgido algo que me salva y me rescata”.

Durante esa temporada, el 2023, a pesar de haberse dedicado por años a la televisión colombiana, estuvo desempleado en varias oportunidades, lo que lo llevó más de una vez más a pedir ayuda a sus seguidores económicamente indicándoles que se dedicaba a la lectura y grabación de fragmentos de obras literarias y poemas, que luego se convierten en contenido para Instagram y YouTube.