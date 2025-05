El metal extremo de Behemoth hará su regreso a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

La banda de blackened death metal Behemoth, una de las más reconocidas a nivel internacional, anunció su regreso a Colombia - crédito cortesía Breakfast Live

El calendario de conciertos en Colombia sigue sumando nombres para el segundo semestre de 2025, que promete estar más cargado que en años anteriores.

Como suele suceder en el país, ciertos públicos suelen abarcar el grueso de la programación, y en este caso sucede algo así con el heavy metal, que concentra buena parte de lo más atractivo de la actividad en vivo en el país. A nombres como Obus, Rata Blanca (ambos con gira nacional), Stryper, Testament, Avenged Sevenfold, The Black Dahlia Murder o Obituary, ahora se suma un viejo conocido de los colombianos.

Se trata de la banda polaca Behemoth, considerada una de las más influyentes dentro del death metal a nivel mundial, y en particular dentro de la corriente del blackened death metal, un estilo caracterizado por la percusión potente, las guitarras espesas y un contenido lírico y audiovisual orientado a la provocación, marcadamente anticristiano.

A tres años de su paso por el país en una gira conjunta con Arch Enemy (y con presentaciones previas en festivales como Rock Al Parque o Knotfest Colombia), la banda fundada en 1991 por el controvertido cantante Nergal, presentará en el país su más reciente larga duración, The Shit Ov God, que a lo largo de los ocho temas que lo componen aborda en sus letras temas como la condición humana, la espiritualidad y la rebelión social.

Behemoth hará su regreso al país acompañado de los norteamericanos Deicide y de los también polacos Nidhogg - crédito cortesía Breakfast Live

Además, y como es costumbre en Behemoth, el apartado audiovisual se espera que sea uno de los más imponentes de su carrera, con un diseño gráfico de la escenografía a cargo de Bartek Rogalewicz y Dark Sigil Workshop.

La cita será el próximo 5 de octubre, en el Movistar Arena de Bogotá, y forma parte de su The Unholy Trinity Latin America Tour 2025. Para esta presentación no llegará sola, pues como artistas invitados estarán los norteamericanos Deicide, una de las agrupaciones emblemáticas en la configuración del death metal en los años 90 gracias a la trilogía de LPs Legion (1992), Once Upon the Cross (1995) y Scars of the Crucifix (1997).

Al igual que Behemoth, Deicide tiene encima una reputación por su tendencia a generar polémica con sus composiciones o sus conciertos, con un corte igualmente anticristiano. Encabezados por el cantante y bajista Glenn Benton, presentarán ante los capitalinos su álbum Banished by Sin, publicado en 2024.

Para complementar, la agrupación polaca Nidhogg hará su debut en vivo en Colombia, con el apoyo de Behemoth.

Nidhogg, agrupación polaca invitada de Behemoth, hará su debut en Colombia, en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live

El evento tendrá lugar el domingo 5 de octubre en el Movistar Arena y es exclusivo para mayores de 18 años. Breakfast Live, la productora responsable del concierto, confirmó que habrá áreas destinadas para personas con movilidad reducida. Para estos casos se solicita a los compradores que notifiquen de dicha condición al personal logístico el día del evento.

Precios para el concierto de Behemoth con Deicide y Nidhogg el próximo 5 de octubre. Se habilitaron dos localidades del Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live

Por otra parte, se anunció que por recomendación de las autoridades no se permitirá el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo.

La preventa de entradas se realizará entre el jueves 29 de mayo y el sábado 31, únicamente para clientes de Movistar Total. Por su parte, la venta general dará inicio el 31 de mayo con todas las formas de pago. Tuboleta será la tiquetera autorizada para la venta de las entradas.

De acuerdo con el mapa publicado por la tiquetera en su página web, solo habrá dos zonas destinadas para la venta: Platea, por un valor de $210.000, y las Tribunas Fan Norte y Sur, a un precio de $250.000. En ambos casos cabe señalar que se debe añadir al valor total los costos adicionales por el servicio de la tiquetera.