Westcol propuso acabar con el celibato de Jessica Cediel, pero asegura que le tiene miedo: “Está en un récord pero absurdo”

Westcol habló de los acercamientos que quiso tener con Jessica Cediel y reveló su atracción por ella - crédito @jessicacedielnet y @westcol/Instagram

Luis Fernando Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, volvió a mencionar a Jessica Cediel en una de sus transmisiones en vivo.

En esta oportunidad, el joven streamer de 24 años habló de la atracción que todavía siente por la presentadora, a pesar de que ella, en el pasado, lo dejó públicamente en evidencia cuando le escribió por primera vez.

El influencer reconoció que, sin importar la edad, él le cayó, pero ella lo rechazó. Aun así, se mostró interesado en insistir, tras conocer que la también actriz bogotana declaró que cumplió 6 años de abstinencia.

“Dios mío santísimo, esa mujer está en un récord pero absurdo”, exclamó el influencer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Westcol se refirió al pasado que tiene con Jessica Cediel y opinó acerca de la abstinencia que lleva la presentadora - crédito @wreals_comunidad/Instagram

“Panas yo le caí. Le caí un poquitico a Jessica Jediel, ella que lleva 6 años sin, Dios mío santísimo, esa mujer está en un récord, pero absurdo. Yo le caí, yo lo admito. Jessica Jediel, papi, ella sabe, ¿sí me entiende? Jessica Jediel es una cosita. Y yo me metí al perfil de la vuelta y Jessica Jediel tenía lo primero en la biografía, usted se mete, Jeremías, yo no sé qué, ‘amo a Dios por encima de todas las cosas’, papá lo más católico del mundo. Y yo entré”, así comenzó Westol contando su historia a través de un en vivo.

Aunque en esa oportunidad, Villa no obtuvo respuesta, minutos después recibió la notificación de que la presentadora de 43 años lo había reportado ante sus millones de seguidores, no obstante, él insiste en que su deseo por entablar comunicación con ella continúa firme.

“Y yo entré. Yo intenté la vuelta. Sí, llego, mando el mensaje. ¿Sabes qué es lo primero que pasa? subió el mensaje a Instagram en historias. Yo dije, “Dios mío, ¿qué es eso?”. Bro, salí más explotado que 10, esa vieja me engranadió”, comentó.

La presentadora bogotana reaccionó con unos emoticones a las palabras del streamer - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Ante estas nuevas declaraciones de Westcol, Jessica que acostumbra a contestarle por redes sociales, ya que, también le ha extendido la invitación a sus transmisiones en directo, no se ha pronunciado.

Así fue el acercamiento entre Wetscol y Jessica Cediel

Fue a través de una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick, que el influencer colombiano Westcol, cuyo nombre real es Luis Villa, generó revuelo al hablar sobre su admiración hacia la presentadora y actriz Jessica Cediel.

El streamer paisa la llamó tía y expresó su admiración por ella en una transmisión en vivo - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Durante la emisión, el streamer compartió detalles sobre los mensajes que le ha enviado a la bogotana en redes sociales, revelando que, hasta el momento, sus intentos de acercamiento no han tenido éxito.

Westcol expresó su interés tanto personal como profesional en Cediel, llegando incluso a considerar la posibilidad de realizar una colaboración en una transmisión conjunta.

El creador de contenido, conocido por su estilo directo y humorístico, confesó que en una ocasión le escribió a Cediel para elogiar su belleza, pero no obtuvo respuesta, ya que ella lo dejó en visto.

Durante la transmisión, Westcol reflexionó sobre si debería intentar contactarla nuevamente, aunque reconoció que la presentadora se encuentra en un nivel profesional y personal que él describió como “muy Isaías 41″.

El influenciador compartió su inusual táctica para llamar la atención de la presentadora - crédito @famososhastalaz/Instagram

Según explicó, esta expresión hace referencia a que ella está en una etapa muy alta de su carrera, lo que lo llevó a cuestionar si sería prudente insistir en comunicarse con ella.

En medio de la conversación con sus seguidores, el streamer revisó algunos de los mensajes que le había enviado previamente a Cediel.

Entre ellos, destacó uno en el que la describió como “la mujer más hermosa del mundo”, acompañado de una imagen del personaje animado Piolín.

Este gesto, aunque aparentemente inocente, fue motivo de risas y comentarios entre los espectadores de la transmisión.

Westcol también mencionó que, además de su admiración personal, le gustaría colaborar con Cediel en un proyecto profesional, específicamente en un streaming.

Sin embargo, reconoció que la diferencia en sus trayectorias podría ser un obstáculo para que esto se concrete.

Durante la transmisión, el influencer no ocultó su entusiasmo al revisar el perfil de la presentadora en redes sociales, lo que generó aún más interacción entre sus seguidores.

Por su parte, Jessica Cediel respondió a los comentarios de Westcol con un mensaje que dejó entrever su agradecimiento por las palabras del streamer, la actriz expresó: “Gracias por esas palabras tan lindas”, lo que algunos interpretaron como una respuesta cordial, aunque sin confirmar si estaría interesada en una colaboración o en mantener contacto con el influencer.

La interacción entre ambos ha captado la atención de los seguidores de ambos personajes, quienes han especulado sobre la posibilidad de que esta dinámica pueda evolucionar en el futuro.

Mientras tanto, Westcol continúa generando contenido en sus plataformas, consolidándose como una de las figuras más populares en el ámbito del streaming en Colombia, y Jessica Cediel sigue enfocada en su carrera como presentadora y actriz, manteniendo su posición como una de las personalidades más destacadas del entretenimiento en el país.