Shakira, la única colombiana premiada en los American Music Awards 2025

Shakira recibió el premio a Mejor Canción Latina por "Soltera" en los American Music Awards, siendo la única colombiana con un galardón en la velada celebrada en Las Vegas - crédito @fallontonight/Instagram

El pasado lunes 26 de mayo tuvo lugar la gala 51 de los American Music Awards (AMAs) en el Fontainebleau Las Vegas, en el que se premia lo más popular en la música que suena en el mercado de los Estados Unidos durante el último año.

Con Jennifer Lopez como anfitriona (misma que dio de qué hablar cuando besó a dos de sus bailarines, un hombre y una mujer, durante su show de apertura), la expectativa estaba centrada en Kendrick Lamar, que con 10 nominaciones era el gran favorito de la noche, seguido por Billie Eilish, Post Malone y Chapelle Roan.

Los pronósticos se torcieron, puesto que fue Eilish la gran triunfadora de la noche con siete galardones, incluidos Artista del Año, Álbum del año por Hit Me Hard and Soft, y Canción del año por Birds of a Feather, tres de los galardones más codiciados de la velada.

En lo que se refiere a los artistas latinos – que compitieron en cinco categorías – hubo representación colombiana en las nominaciones por cuenta de Karol G (3), Shakira (2), y Feid (1). Pese a ello, Shakira fue la única artista que recibió un galardón durante la velada.

La barranquillera recibió el premio a Canción Latina Favorita por su éxito Soltera, superando en el proceso a Karol G y Bad Bunny, que compitieron con Si Antes Te Hubiera Conocido y DTMF, respectivamente. En la otra categoría en la que apareció junto a Karol G como candidata, Mejor Artista Latina Femenina, ambas fueron superadas por Becky G.

Shakira no estuvo presente en los AMAs, debido a que se encuentra en medio de la manga norteamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour. No obstante, agradeció el premio a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a sus seguidores: “Que honor, muy feliz de que amen Soltera, esta fue una de las canciones que más disfruté haciéndola, gracias American Music Awards”, escribió.

Shakira no estuvo presente en la gala de los AMAs, pero agradeció el premio recibido a Mejor Canción Latina por "Soltera" - crédito @shakira/Instagram

Con todo, el latino que puede considerarse como el gran triunfador de la velada es Bad Bunny, que se llevó los premios a Mejor Artista Latino Masculino, y el Mejor Álbum Latino por Debí Tirar Más Fotos.

Estas son las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Norteamérica

Shakira brindará 23 fechas en Norteamérica, en la segunda etapa de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @fallontonightbts/Instagram

El martes 13 de mayo la cantante inició su ciclo de 23 fechas en las que recorrerá estadios y arenas en Estados Unidos y Canadá. La única excepción fue su participación en el Sueños Music Festival, en Chicago, el pasado viernes 24 de mayo, siendo una de las principales atracciones del evento y la única presentación en festivales que hizo la cantante en lo corrido de la gira.

Tras culminar esta serie de presentaciones en junio, la barranquillera se tomará un segundo descanso y dará inicio a una segunda etapa de Las mujeres ya no lloran World Tour en América Latina con una serie de 15 fechas en México, incluyendo cuatro de regreso en el estadio GNP Seguros, con la que extiende su récord como la cantante con más presentaciones en dicho reciento, en una misma gira de conciertos.

Durante la Met Gala, Shakira confirmó que 'Las mujeres ya no lloran World Tour' llegará a Europa en 2026 - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Luego será el turno de República Dominicana y Perú, países en los que compensará algunas de las fechas canceladas de la manga latinoamericana que se desarrolló entre febrero y abril pasado.

Por otra parte, y según anticipó durante su paso en la Met Gala, su esperado paso por Europa tendría lugar en 2026, con fechas todavía por confirmar.

Así proseguirá la manga norteamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour:

29 de mayo: Fenway Park, Boston (Estados Unidos)

31 de mayo: Nationals Park, Washington D.C. (Estados Unidos)

2 de junio: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando (Estados Unidos)

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

7 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)