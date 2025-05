Reapareció B King tras polémica con Marcela Reyes sobre su infidelidad y lanzó dura confesión: “Tuve que tomar medidas por mi seguridad”

El paisa aseguró que temía por su seguridad, por lo que tomó medidas al respecto - crédito @enlamovidacol/IG

B King y Marcela Reyes dieron rienda suelta a su relación a inicios de 2022, cuando confirmaron que llegarían al altar después de meses de especulaciones de su matrimonio con el joven cantante.

Sin embargo, la relación llegó un punto de quiebre a finales de 2024 cuando los dos confirmaron que el matrimonio había terminado.

En redes sociales se hizo viral la información revelada por Marcela Reyes, que afirmaba que su exesposo le había sido infiel con una de sus mejores amigas.

De acuerdo con la DJ, se trató de Karina García, que en ese momento formaba parte de La casa de los famosos Colombia y al salir de la competencia, desmintió tales acusaciones a pesar de las pruebas que decía tener Reyes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Marcela Reyes y B King se casaron en febrero de 2022 como lo mostraron en sus redes sociales en su momento - crédito @bkingoficial/IG

Después de varias semanas del escándalo que, incluso, fue replicado por portales de entretenimiento en medios de comunicación, B King reapareció en sus redes sociales con una publicación en la que lanzó fuertes acusaciones contra la reina de la guaracha.

En el video, el cantante aparece de espaldas haciendo ejercicio agregando un corto, pero contundente texto sobre las amenazas que recibió.

“Volviendo!! Tuve que tomar medidas de seguridad porque en repetidas ocasiones han intentado hackearme, pero aunque traten de meter el pie no hay quien frene lo que está escrito para mi”, mencionó el joven paisa, lo que provocó una ola de reacciones de sus seguidores, que afirman sería una indirecta para Marcela Reyes.

La pareja se mostraba muy feliz y enamorada en las diferentes publicaciones que tenían - crédito @bkingoficial/IG

Qué dijo Marcela Reyes sobre la infidelidad de B King

Las declaraciones sobre la infidelidad que habían protagonizado su expareja con su gran amiga Karina García, se produjeron durante la transmisión del programa Buen día, Colombia. De acuerdo con la DJ, fueron varios los mensajes que llegaron a sus redes sociales para contarle detalles.

“Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga. Que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas … Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometedoras … Me dio muy duro, pero me llegan más y más personas, mensajes”, por lo que decidió confrontar la situación.

Así lo dio a conocer en medio de una entrevista con 'Buen día, Colombia' - crédito ValeriaCristan7/X

Aseguró que se sintió muy triste y confundida por la situación que estaba enfrentando. “Traté de ser lo más profesional posible cuando entré a la casa, tenía muchas restricciones, por eso fue que no me pude comunicar muy bien”. Concluyó que antes de entrar a escena, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero “después de entrar respiré y quise soltar el tema”.

Qué respondió B King sobre las acusaciones

Al igual que lo hizo la DJ de guaracha, B King utilizó las cámaras del matutino del Canal RCN para exponer su versión sobre la información que entregó Marcela Reyes al medio de comunicación.

“Jesús de los ejércitos está de testigo de que eso nunca pasó, de que obviamente Karina está en su mejor momento, la está rompiendo, le está yendo muy bien. Yo digo que dejen hacer la diligencia a la baby. Yo llamo a eso ‘arañar likes’, aprovecharse del momento de, eh... entre comillas, su amiga, porque eso, pues, yo diría que no es una amiga. Eh, me parece más bien un peligro, porque, pues, una persona que tiene poder en las redes, pero solamente sale a decir noticias falsas y a difamar, eso para mí es un problema”, juró el cantante.

B King afirmó en 'Buen Día Colombia' que no le fue infiel a Marcela Reyes con Karina García y señaló a la Dj de "mentirosa" - crédito @buendiacolombia/Instagram

Finalmente, B King aseguró que Reyes debió esperar que la modelo paisa saliera de La casa de los famosos Colombia para confrontarla, si realmente eran tan amigas. También dijo que su objetivo era dañar su imagen como lo venía haciendo hace tiempo.