Lorena Altamirano, novia de “El Flaco” Solórzano, se refirió a las noticias sobre su embarazo: “Más fiel y más juiciosa no pude ser”

La actriz y modelo negó los comentarios que sugieren un embarazo tras la salida de Fernando Solórzano del ‘reality’ - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, transmitida por el Canal RCN, se encuentra en su recta final; sin embargo, una polémica reciente se robó la atención del público fuera de la competencia.

Un rumor sobre un supuesto embarazo de Lorena Altamirano, pareja del actor Fernando “el Flaco” Solórzano, generó controversia en redes sociales. La modelo y actriz desmintió estas afirmaciones, calificándolas como falsas y aclarando que no está embarazada.

El rumor surgió a partir de un video publicado en Tiktok, donde se afirmaba que Altamirano tenía tres meses de embarazo.

En un video publicado en TikTok, la modelo explicó que las fechas no cuadran y pidió que no la involucren en rumores y chismes sobre su relación con el actor Fernando Solórzano - crédito @Lorenaaltamirano90/TikTok

En el video, que acumuló más de cuarenta mil de reproducciones y trecientos “me gusta”, se mostraba a Altamirano entregando un regalo a Solórzano tras su salida del reality.

Según detalló Loreno en un video de respuesta, el contenido fue manipulado para incluir un mensaje que decía: “Lorena está embarazada del Flaco y tiene tres meses”.

“Estoy embarazada y tengo 3 meses. Eso es lo que dice una cuenta de TikTok que se robó un video mío y puso ese letrero y la gente empezó a creer que eso era verdad (...) fue el video en el que yo le daba el regalo a Fer del celular nuevo cuando salió de la casa (...) Vean el letrero, ‘Lorena está embarazada del Flaco’ y acá abajo dice ‘tiene tres meses’. Yo creo que muchos de ustedes vieron este video (...) Obviamente, yo empecé a ver todos los comentarios”, contó Lorena a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Un clip que muestra a Lorena entregando un regalo a Fernando Solórzano fue editado para afirmar que está embarazada - crédito @Crudasverdadess/TikTok

La modelo y actriz expresó su indignación, indicando que las fechas no coinciden, ya que Solórzano estuvo cuatro meses dentro de la casa. “Es que las matemáticas no me dan”, afirmó, desmintiendo cualquier posibilidad de embarazo.

“Ustedes se pasan y lo saben. Es que se pasan. Obviamente que no estoy embarazada. Lógico que no (...) yo como, mejor dicho, la peor pareja, no como se les ocurre, esto es totalmente falso. Claramente no estoy embarazada. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Lógico que no. Pero ustedes me hacen reír. Ya saben que es lo increíble, que así como hay personas que saben y habían visto mi video original, que era el regalo del iPhone, hay otras personas que van a creer que yo así estoy embarazada”, añadió.

Altamirano también destacó que este tipo de rumores afectan su imagen y relación, y pidió a los usuarios de redes sociales que no la involucren en “chismes y bochinches”: “De verdad, se pasan. Oiga, se pasan. No, que es que estoy embarazada, es que tengo tres meses. Qué atrevidos. No, es que lo mejor de estas cosas son los comentarios”.

Lorena Altamirano pide respeto ante los rumores que afectan su imagen y relación con Fernando Solórzano - crédito @flacosolorzano / Instagram

En su declaración, destacó que no tiene planes de embarazo en el futuro cercano y que la información difundida es completamente falsa. “Más fiel, más juiciosa no puedo ser. Así que a mí no me estén metiendo en chismes y en bochinches y menos de embarazo porque no queremos estar ahorita embarazadas ni que vengan bebés próximamente. Por nada, les quería aclarar que es mentira, que no estoy embarazada del negrito”, agregó, refiriéndose a su compromiso con Solórzano.

El video de respuesta de Lorena Altamirano generó apoyo por parte de sus seguidores: “los hater de Melissa Gate haciendo de las suyas”; “pobre Lorena no salvo de las noticias falsas”; “si yo vi ese vídeo y me dio risa jajajaja, la gente es muy chistosa”; “la gente no sabe que inventar con tal de dañar esa relación tan hermosa”; “Lo vi, pero no creí la gente es más chismosa”; “yo vi ese vídeo 🤣 la gente si inventa jajajajajaja Lorena las chanclas 😂🙏”.

Fernando “el Flaco” Solórzano fue eliminado de La casa de los famosos Colombia el 18 de mayo de 2025. El actor obtuvo el 9,50% de los votos del público, quedando fuera de la competencia en una votación ajustada frente a su compañero Mateo Varela “Peluche”, que alcanzó el 9,97%.