Karina García se negó a bailar “Macta llega” de La Toxi Costeña en una discoteca: “No es coherente”

Con la eliminación de Camilo Trujillo en la gala del pasado domingo 25 de mayo, son seis los competidores que se mantienen en La casa de los famosos Colombia y aspiran a asegurarse un lugar en el Top 5.

De momento, La Jesuu es la única que tiene asegurado su lugar en la siguiente fase tras imponerse en la prueba de líder de la semana, mientras que Altafulla es el único nominado por tener la nominación perpetua desde hace varias semanas. En los proximos días, La Jesuu, Mateo Varela, Emiro Navarro y La Toxi Costeña decidirán quiénes se salvan y quiénes se van a la placa.

En particular, a La Toxi la vienen persiguiendo conflictos del pasado durante las últimas semanas, especialmente desde que se produjo la salida de Karina García del reality show del Canal RCN. Pese a que ambas iniciaron formando una alianza que incluía a Yina Calderón, esta se rompió en las últimas semanas y produjo un conflicto que trascendió la casa estudio.

Prueba de ello es que la modelo antioqueña se volvió tendencia en redes sociales durante los últimos días, luego de que se difundiera un video que captó su reacción cuando pusieron a sonar la canción Macta Llega, interpretada por La Toxi.

El hecho ocurrió en un bar de Medellín, mientras Karina disfrutaba de una fiesta con unas amigas. En ese momento, el DJ decidió colocar Macta Llega, hecho que dejó sorprendida y desconcertada a la exparticipante, que expresó en voz alta “¿Qué es esto?”. Al decir esto, se resistió a bailar al ritmo de La Toxi, y hasta regañó a una de sus acompañantes (varios comentarios apuntaron a que sería su hija, Isa Vargas) que intentó seguir el ritmo.

El hecho fue recogido por medios y se convirtió en tema de conversación en redes sociales, reavivando el debate entre admiradores y detractores de Karina y La Toxi por los acontecimientos ocurridos dentro de La casa de los famosos Colombia.

En una entrevista con el matutino Buen día, Colombia, Karina explicó las razones de su actitud. Aclaró que aunque reconoce el éxito de la canción, considera incoherente y falso bailar un tema de alguien con quien mantiene diferencias recientes.

“Lo que pasa es que vea, yo les digo, puedo ser lo que sea menos hipócrita y falsa. O sea, realmente, trato de soltar, pero eso fue muy reciente a mi salida y me contrataron para un evento y me pusieron esa canción... Ay, no, a mí me parece increíble el tema, pero yo qué me voy a poner a bailar una canción de una persona que me hizo tantas cosas, no es coherente", explicó.

¿Por qué se pelearon Karina y La Toxi?

Esto tuvo lugar un día antes de que Karina regresara en condición de invitada a la casa estudio por unos días, en los que los problemas sin resolver entre ambas perjudicaron la dinámica, a tal punto que evitaron hablarse al máximo durante esta última visita de Karina.

El ejemplo más palpable se vio durante el brunch del domingo 25 de mayo, pues era una oportunidad para que Karina le hiciera preguntas a los otros famosos. Sin embargo, su participación fue mínima debido a que La Toxi Costeña, como líder de la semana, también tenía la tarea de cuestionar a sus compañeros sobre situaciones ocurridas en la casa. Pero, lo hizo de tal modo que formuló preguntas dirigidas solo a los participantes todavía en competencia, por lo que Karina no pudo responder ninguna.

Sobre los motivos del alejamiento de ambas, las respuestas de cada una difieren considerablemente. Por un lado, La Toxi afirmó que decidió alejarse porque percibió en Karina una actitud de victimización constante dentro del programa. Por su parte, Karina atribuye la ruptura a los celos que La Toxi habría sentido por su relación con Altafulla, señalando que la costeña se sentía atraída por él.