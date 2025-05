Jenny López, futura esposa de Jhonny Rivera, reveló ser víctima de acosos en redes sociales: “Hace más de un año y medio me insulta”

La pareja del cantante Jonny Rivera reveló que una usuaria la insulta a diario y la critica por la relación que tiene con el artista - crédito montaje @jennylopez_oficial / Instagram

La cantante Jenny López, prometida del artista pereirano Jhonny Rivera, ha denunciado públicamente el acoso constante que sufre en redes sociales por parte de una usuaria identificada como Yolanda Molina.

Según reveló López a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con novecientos mil seguidores, esta persona le ha enviado mensajes ofensivos durante más de un año y medio, sin cesar ni siquiera los fines de semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La artista compartió capturas de pantalla de los mensajes, que incluyen insultos y comentarios despectivos hacia su relación con Rivera.

De acuerdo con lo publicado por López, los mensajes de la usuaria contienen expresiones como: “Qué fastidio esta vieja, que chicle, vividora”, “Ridícula, valórese, Jhonny brilla por luz propia” y “El viejo la tiene surtida, antes solo se bañaba con jabón rey”, “zorra vividora”, “pura grilla con un señor con plata”, son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido Jenny por parte de la mujer.

Ante los comentarios, la cantante decidió exponer el incómodo momento en sus redes sociales donde dejó un mensaje para la mujer.

En los mensajes se ve que la mujer ha enviado fuetes insultos a Jenny criticando su relación con el cantante - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram

“Doña Yolanda no perdona ni los domingos para insultarme hace más de un año y medio. Mucha buena vibra, doña Yolanda”, escribió la cantante en su Instagram.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha sido objeto de atención desde que se hizo pública. El pasado 3 de mayo, Rivera sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio frente a más de 13.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá, un gesto que marcó uno de los momentos más importantes en la vida del cantante.

Sin embargo, a pesar de este acto de amor, la pareja ha enfrentado críticas constantes en redes sociales, muchas de las cuales cuestionan la autenticidad de su relación debido a la diferencia de edad de casi tres décadas entre ambos.

Rivera, quien anteriormente estuvo casado con Luz Galeano, madre de su hijo Andy, decidió darle una nueva oportunidad al amor hace casi dos años al iniciar su relación con López. Desde entonces, la pareja ha compartido públicamente momentos de felicidad, pero también han tenido que lidiar con comentarios negativos, algunos de los cuales acusan a López de estar con el cantante por interés económico.

La pareja ya ha demostrado su amor por más de dos años de realción - crédito @jhonnyrivera/IG

La intérprete de Solita estoy mejor ha utilizado sus redes sociales no solo para denunciar el acoso, sino también para visibilizar el impacto de los ataques en línea. Aunque no es la primera vez que enfrenta críticas, esta vez decidió exponer directamente a la persona detrás de los mensajes, mostrando su perfil y nombre.

La acción de López ha generado reacciones divididas entre sus seguidores, algunos de los cuales la apoyan por defenderse, mientras que otros consideran que exponer a la usuaria podría intensificar el conflicto.

Jenny habló de la sorpresa que le dio Jhonny en la pedida de mano

En medio de un concierto multitudinario en el Movistar Arena, con una audiencia de aproximadamente 14.000 personas, el cantante Jhonny Rivera sorprendió a su pareja, la también artista Jenny López, con una propuesta de matrimonio que ella describió como completamente inesperada.

Según relató López a través de sus redes sociales, el momento ocurrió tras interpretar juntos la canción Culpables, cuando Rivera rompió con el guion del espectáculo para dirigirse al público y, finalmente, pedirle matrimonio. Este evento marcó un nuevo capítulo en la relación de la pareja, que ha sido objeto de atención tanto por su diferencia de edad como por su creciente popularidad.

La propuesta tuvo lugar durante la primera fecha del concierto de Rivera en el Movistar Arena, un evento que logró agotar todas las entradas. López, de 22 años, explicó que no tenía idea de lo que estaba planeando su pareja, de 51 años, y que el momento la tomó completamente por sorpresa.

La joven narró lo que vivió la noche en la que Jhonny le pidió matrimonio - crédito @enlamovidacol/IG

En sus historias de Instagram, la joven detalló que, tras finalizar la interpretación de una de las canciones, Rivera continuó hablando al público, algo que no estaba previsto en el programa del espectáculo. Según López, el plan original era despedirse tras esa canción y dar paso a los violines que acompañarían su interpretación de “Así no te amará jamás”. Sin embargo, Rivera decidió extender el momento para realizar la propuesta.

“Él se quedó hablando y yo no entendía, porque así no estaba en el show, y en medio del eco y de mis nervios, como que no entendía lo que estaba pasando y fue un momento… que si yo trato de describir lo que sentí no podría”, dijo la cantante.