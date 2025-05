Designan oficialmente a Gloria Esperanza Arriero como nueva directora de Migración Colombia: este es el decreto

Gloria Arriero es periodista de profesión y cuenta con una especialización en alto gobierno de la Universidad Minuto de Dios- crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Redes sociales)

El martes 27 de mayo, el Gobierno nacional oficializó mediante el decreto 0562 del 26 de mayo de 2025, el nombramiento de Gloria Esperanza Arriero López como directora general de Migración Colombia, luego de que el cargo tuvo un periodo de más de siete meses en interinidad.

Cabe recordar que el anuncio de que Arriero sería la nueva directora estuvo acompañado por la publicación de su hoja de vida en la página web de la Presidencia, el 14 de mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así las cosas, Arriero reemplazará a Carlos Fernando García, que renunció al cargo el 25 de septiembre de 2024 y actualmente es embajador de Colombia en México.

Tras la renuncia de García, el cargo fue temporalmente asumido por Martha Hernández Arango desde septiembre pasado, según el decreto 1208 del 26 de septiembre de 2024, que la designó como subdirectora encargada mientras se definía al titular del empleo.

Sin embargo, tras siete meses de ser la directora interina, Hernández Arango también presentó su renuncia irrevocable:

Carta de renuncia de Martha Hernández a la dirección de Migración Colombia - crédito suministrada

“De manera atenta, me permito presentar ante usted mi renuncia irrevocable al encargo de Directora General código 0015, grado 25, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al cual fui designada mediante Decreto No. 1208 del 26 de septiembre de 2024, así como a mi cargo en propiedad como Subdirectora de Control Migratorio código 0040, grado 21, el cual he venido desempeñando desde el 8 de noviembre de 2022 hasta la fecha”, detalló la carta de renuncia dirigida al presidente Gustavo Petro conocida por Infobae Colombia.

Quién es Gloria Esperanza Arriero y por qué su nombramiento generó controversia

Gloria Esperanza Arriero López es periodista de profesión y cuenta con una especialización en alto gobierno de la Universidad Minuto de Dios. Su trayectoria incluye cargos con responsabilidad administrativa y un enfoque en temas sociales y ambientales.

Entre sus funciones previas destacan su dirección del convenio del Resguardo Indígena Muisca de Cota y la dirección general de Soluciones Ambientales SAS, empresa en la que estuvo vinculada desde 2015 inicialmente como asesora coordinadora de proyecto y luego como directora gerente general hasta agosto de 2024.

También trabajó en entidades públicas como el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, desempeñándose en roles técnicos.

En 2024 ejerció como directora del convenio del Resguardo Indígena Muisca de Cota hasta abril de este año, evidenciando una relación cercana con comunidades indígenas.

Este es el decreto que oficializó el nombramiento de Gloria Esperanza Arriero - crédito Dapre/Web

No obstante, su nombramiento suscitó cuestionamientos en redes sociales y sectores de la opinión pública, principalmente por la aparente ausencia de experiencia directa en temas migratorios y por su perfil político expresado en publicaciones en la red social X.

Los comentarios públicos de Arriero generaron debate, en especial aquellos dirigidos a críticos del presidente Gustavo Petro y a figuras internacionales.

En uno de sus mensajes más controvertidos, Arriero calificó al expresidente estadounidense Donald Trump como “torpe” y cuestionó su postura frente a Colombia, México y Brasil.

En ese mismo mensaje utilizó la expresión “ojalá los blancoides para mí criollitos arribistas entiendan esto”, frase interpretada por algunos como un comentario despectivo hacia ciertos sectores sociales.

Además, Arriero cuestionó la labor de los medios de comunicación, a quienes calificó en una publicación como “medios prepago”, refiriéndose a la cobertura sobre migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos esposados.

Asimismo, compartió contenidos de activistas como Beto Coral, que criticaban el trato hacia los migrantes y el papel de la prensa en esos temas.

También protagonizó polémicas al mencionar a periodistas como Darcy Quinn y Gonzalo Guillén, en un intercambio crítico que algunos interpretan como parte de un patrón de ataques contra periodistas que cuestionan al Gobierno o cubren temas sensibles relacionados con la administración de Petro.

Arriero cuestionando a críticos durante las tensiones con el Gobierno de Donald Trump - crédito Captura de Pantalla @Gloarriero/X

Otra fuente de controversia fue su apoyo público a la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución colombiana prohíbe esta posibilidad.

Arriero expresó en su momento que la reelección es necesaria “para avanzar hacia la justicia social y la paz”, reflejando una postura alineada con sectores que buscan extender el mandato del actual Gobierno.