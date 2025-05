Juicio a Álvaro Uribe: así habría sido el ofrecimiento de asilo político de Iván Cepeda y Piedad Córdoba al ‘Tuso’ Sierra para declarar contra el expresidente

El exministro del Interior Fabio Valencia Cossio declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito juicio Uribe

Este lunes 26 de mayo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, a cargo de la juez Sandra Liliana Heredia.

Para este ocasión, declararon como testigos de la defensa del líder natural del Centro Democrático, liderada por Jaime Granados, pero que hoy fue precedida por Jaime Lombana, Juan Manuel Aguilar Echeverry, Fabio Valencia Cossio y Roque Arismendy.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El primero en declarar fue Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior. En su declaración juramentada comentó cómo fue contactado por Roque Arismendy, exalcalde San Vicente, Antioquia, en 2018.

Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior - crédito @prensapaloq/X

Según el exministro del Interior, Arismendy le había mencionado que tenía conocimiento de las visitas realizadas por los congresistas Piedad Córdoba e Iván Cepeda a Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, exparamilitar extraditado a Estados Unidos.

Según el testigo, el objetivo de esta visitas habría sido para presuntamente convencerlo de declarar en contra del expresidente Uribe y su hermano, Santiago Uribe, a cambio de supuestos beneficios políticos, como, por ejemplo, asilo político en Suiza.

Luego de recibir esa información, Valencia Cossio organizó varios encuentros entre Arismendy y el exmandatario colombiano (2002-2010) para que escuchara la versión del exalcalde de San Vicente de Antioquia.

Roque Arismendy relató en su declaración juramentada que conoció esta información por medio de Juan Manuel Aguilar Echeverry, hermano de alias ‘Rogelio’, antiguo líder de la Oficina de Envigado.

Según su testimonio, Aguilar mencionó que Iván Cepeda y Piedad Córdoba habrían visitado a el Tuso Sierra con la intención de que ofreciera declaraciones adversas contra el expresidente y su hermano.

Juan Carlos 'el Tuso' Sierra aseguró que Iván Cepeda lo visitó en prisión para ofrecerle asilo a cambio de declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE - Colprensa

Posteriormente, tras dialogar con Fabio Valencia Cossio, se coordinaron dos reuniones con Álvaro Uribe, a las que Arismendy asistió primero solo y luego acompañado de Aguilar.

Juan Manuel Aguilar Echeverry fue el tercer testigo en declarar este lunes 26 de mayo en el juicio, donde detalló su encuentro con alias el Tuso Sierra, quién le contó lo que habría pasado en la reunión que sostuvo con Iván Cepeda, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba.

“Él (en referencia al Tuso) estaba hablando con toda la gente, hablando de la política. Dijo que cuando estaba en prisión recibió al doctor (Iván) Cepeda, a la doctora Piedad Córdoba y a Rodrigo Lara (…), que le habían prometido muchas cosas, entre ellas asilo político para la familia”, contó el testigo.

Echeverry, cercano al Centro Democrático, le relató al abogado Jaime Lombana como fue el encuentro con alias el Tuso Sierra.

“Me dijo exactamente lo que yo estoy diciendo, que ellos habían estado allá, los doctores habían estado allá y que le habían ofrecido asilo político para la familia y otros beneficios si hablaba en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y el hermano”, indicó Echeverry.

Y agregó: “Yo me encontraba allá y hablaba con Roque en el momento en que hablamos mucho de política (…) Tomándonos un tinto, charlamos un rato y hablando de todas las cosas de política que pasaban en el país, por las que yo siempre me mantuve interesado y me gustaba mucho (…). Y yo le dije: por ahí me dio la información una persona, no sé si sirva de algo”.

En su declaración en este juicio, Juan Carlos el ‘Tuso”' Sierra negó rotundamente haber conocido a Uribe o haber ingresado a la Gobernación de Antioquia durante su mandato.

El Tuso Sierra Afirma No Haberse Tomado Ni Un Tinto Con Álvaro Uribe Vélez - crédito red social X

“¿Que qué relación tuve yo con Álvaro Uribe? Absolutamente ninguna. Jamás me he tomado un tinto con él”, declaró Sierra. “También salieron a decir que entraba por la puerta principal de la Gobernación de Antioquia cuando era Álvaro Uribe. Confundieron a Álvaro Uribe con Alberto Ortega”, agregó, desmintiendo las versiones que lo vinculaban con el exmandatario.