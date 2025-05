Periodista indígena denunció amenazas de muerte a través de redes sociales: “Vuela alto, cocalerita”

Sandra Chindoy informó que se completan ocho días de estar recibiendo amenazas de muerte - crédito @sandra_chindoy/X

La periodista indígena kamentsá del Sistema de Medios Públicos Rtvc Sandra Chindoy, denunció estar siendo víctima de múltiples amenazas de muerte y de todo tipo de hostigamientos en redes sociales. De acuerdo con la comunicadora, las intimidaciones surgieron por su trabajo en el informativo.

En un video publicado en sus redes sociales, Chindoy afirmó que los ataques en su contra han perdurado por una semana, generando afectaciones en su bienestar y en el de su familia. En medio del difícil momento que afronta, varias personas han puesto a disposición su apoyo hacia ella.

“Se completan hoy ocho días de las amenazas de muerte en mi contra, pero también se completan ocho días de solidaridad y apoyo. Quiero decirles que he pasado momentos muy difíciles con mi familia. Sobre todo ver llorar a mi madre. Me ha dolido mucho eso, me ha partido el alma”, detalló la periodista.

La periodista Sandra Chindoy puso en conocimiento su caso ante las autoridades - crédito @sandra_chindoy/Instagram

De acuerdo con las capturas de pantalla que reveló, las amenazas de muerte provienen de la cuenta en X @bodoquedecimo, que en múltiples oportunidades ha criticado su trabajo y ha esgrimido insultos en su contra.

“La traigo muerta, pero en buen modo no como quiero ver a @sandra_chindoy y @SandraComunes”; “Y la perra de @sandra_chindoy y el hijo de perra de @HOLLMANMORRIS cazando tuiteros. Malparidos, canal de mierda que no sirvo para nada”; “Vuela alto, cocalerita guerrillera”, son algunas de las intimidaciones que aparecen en la cuenta.

La comunicadora afirmó que, presuntamente, detrás de los ataques en su contra hay “sectores vociferantes de la extrema derecha”, que también rechazan el trabajo periodístico que hacen sus colegas en Rtvc.

La periodista Sandra Chindoy afirmó que las amenazas en su contra surgieron por su trabajo en Rtvc - crédito Flip

“Quiero decirles a esas personas que se esconden a través de esas cuentas que no les tenemos miedo y que nosotros vamos a seguir informando y vamos a seguir diciendo la verdad y vamos a seguir levantando la voz en favor del pueblo. Muchas gracias a todos por ese apoyo y ese cariño”, añadió.

En entrevista con Rtvc, el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, afirmó que las autoridades no descansarán hasta que se resuelvan todas las denuncias por amenazas en redes sociales.

El uniformado insistió en la necesidad de que la ciudadanía ponga en conocimiento casos como el de la periodista, para que puedan poner a disposición de la población todas las capacidades de la Policía Nacional y brindar soluciones oportunas. “Amenazar a una persona a través de esas redes, implica que debemos actuar de forma contundente”, dijo.

Periodista fue víctima de ataques racistas en redes sociales

La periodista Sandra Chindoy fue víctima de ataques racistas en redes sociales - crédito Unsplash

En octubre de 2024, el concejal de Bogotá Daniel Briceño puso en entredicho la labor de la periodista Sandra Chindoy tras una denuncia realizada por ella sobre un posible acto de corrupción en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

“Señora Chindoy, entiendo que su trabajo en RTVC es desinformar, pero debo informarle que la señora directora de la Uaesp ya fue citada a debate de control político por la bancada del Centro Democrático. El debate será la próxima semana”, escribió Briceño en X.

En respuesta, Chindoy defendió su labor a través de un mensaje público, señalando cómo deslegitimar el trabajo de una mujer indígena es una práctica común para quienes buscan atacar a las comunidades. “Qué descaro hacer política con falsedades y estigmatizando a una mujer indígena. Respete, aunque tal vez esto sea pedir mucho”, expresó la periodista.

Los señalamientos de Briceño provocaron que simpatizantes de sectores ideológicos de derecha usaran el episodio como pretexto para desatar una serie de comentarios racistas hacia Chindoy. Insultos como “india atrevida” y “mugrosa india” comenzaron a circular en redes, reflejando una problemática de racismo profundamente arraigada en el país.

La descalificación de Briceño a la labor de Sandra Chindoy se convirtió en la excusa perfecta para que varios usuarios alineados con la derecha colombiana desplegaran su odio en forma de ataques racistas contra la periodista de los medios públicos - crédito Colombia Oscura