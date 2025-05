Blessd se enojó y aseguró que no volverá a apoyar artistas emergentes: “Solo voy a pensar en lo mío”

El cantante paisa se molestó después de haber visto un video que critica su trabajo en la música - crédito @blessd/ Instagram

Con un mensaje contundente en sus redes sociales, Blessd, uno de los exponentes más destacados del reguetón colombiano, anunció que dejará de apoyar a artistas emergentes para enfocarse exclusivamente en su carrera.

El cantante expresó su descontento tras un video en Tiktok que lo llevó a replantear su postura frente a los nuevos talentos.

El artista, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, compartió su posición el pasado 21 de mayo a través de su cuenta en X.

En su mensaje, Blessd manifestó que “uno apoyando siempre de corazón, dándole luz a todo el talento nuevo que ve en Colombia… nunca he necesitado nada de ninguno, al contrario, los pongo a hacer platica”.

Estas palabras reflejan su frustración ante lo que percibe como una falta de reciprocidad o reconocimiento por parte de algunos de los artistas a los que ha ayudado.

Blessd, nacido en 2000 en Itagüí, Antioquia, ha construido una carrera sólida en la industria musical gracias a su disciplina, talento y conexión con el público. Desde sus inicios en los barrios de Medellín, el cantante ha sido reconocido no solo por su habilidad para improvisar y su carisma, sino también por su disposición para apoyar a nuevos talentos en el género urbano.

La decisión del cantante desató varias reacciones en redes sociales - crédito @BlessdOficial/ X

Este compromiso con los artistas emergentes ha sido una de las características que lo han distinguido en la escena del reguetón colombiano. Sin embargo, las recientes declaraciones del cantante parecen marcar un cambio significativo en su enfoque profesional.

Aunque no ha cerrado completamente la puerta a futuras colaboraciones con artistas emergentes, Blessd dejó claro que, por ahora, su prioridad será su propio desarrollo artístico. “Me dedicaré a pensar en lo mío”, afirmó, dejando entrever que esta decisión responde a una necesidad de concentrarse en su carrera y en sus proyectos personales.

El anuncio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas del artista han expresado opiniones divididas.

Mientras algunos entienden su decisión como una medida necesaria para proteger su trayectoria y bienestar, otros lamentan que una figura tan influyente en el género urbano decida dar un paso atrás en su apoyo a nuevos talentos.

El mensaje de Blessd dejó varias reacciones en redes sociales, donde algunos apoyaron el mensaje del cantante, mientras otros aseguraron que este tipo de comentarios no deberían afectar a un cantante posicionado como lo es el paisa.

En el video el creador de contenido lanza duras críticas al cantante paisa - crédito @karramperuz_ / TikTok

“Un artista tan grande, con tanta plata, mujeres y toda mierda, y se pone a prestarle atención a un pelado de tiktok que ni 100k seguidores tendrá”, “Bendito, haga las pases con Pirlo y saquen EL DUEÑO DEL TRAP REMIX por fa”, “Así es pa, uno quiere dar la mano y es malo, y no la da y es peor, pero relajado mi hermano así es TikTok, lleno de gente mala”, “bendito de corazón, ¡no hay porque dejar de ayudar, usted tiene un don y es que todo lo que toca crece, si mi Dios se lo dio fue por algo! De luz y no le pare bolas”, fueron algunas de las reacciones.

Duro golpe para Blessd: su equipo de fútbol no se sostiene en segunda división

El Vendsyssel FF, equipo de fútbol de Dinamarca cuyo principal accionista es el cantante colombiano Blessd, descenderá a la tercera división tras una temporada marcada por los malos resultados. Según informó el periodista Mariano Olsen, el club disputó 31 partidos durante la temporada 2024/25, logrando únicamente 7 victorias, 9 empates y acumulando 15 derrotas, lo que selló su destino en la categoría inferior.

El vínculo entre Blessd y el Vendsyssel FF se hizo público a finales de 2024, cuando el artista anunció que había adquirido el equipo a través del fondo de inversión Legacy Sports Partners. En ese momento, Blessd expresó su entusiasmo por el proyecto y su ambición de llevar al club a la máxima categoría del fútbol danés. Incluso compartió en sus redes sociales imágenes vistiendo la camiseta del equipo e invitó a sus seguidores a apoyar al Vendsyssel FF.

El cantante antioqueño había manifestado su deseo de que el equipo danés ascendiera a la primera división del fútbol de ese país - crédito @BlessdOficial/X

En una publicación realizada en octubre de 2024 en su cuenta de X (antes Twitter), el cantante manifestó su optimismo respecto al futuro del club: “Acabamos de comprar un equipo de fútbol en Dinamarca. Se llama Vendsyssel FF, jugamos en la segunda división danesa, vamos con toda el próximo año para subir a primera y, por qué no, poder jugar Champions en algún momento”. Sin embargo, los resultados en el campo no estuvieron a la altura de las expectativas, y el equipo no logró mantenerse en la segunda división.

El descenso supone un duro golpe para el proyecto deportivo liderado por Blessd, quien había generado gran expectativa entre sus seguidores y los aficionados del club. Desde que se hizo oficial la compra, el artista había mostrado su compromiso con el equipo, destacando su pasión por el fútbol, un deporte que ha seguido de cerca como hincha del Atlético Nacional en Colombia.

El Vendsyssel FF, que había competido en la segunda división danesa, ahora deberá enfrentar el reto de reconstruirse en la tercera categoría.