Senador petrista aseguró sentirse decepcionado por la gestión de país del Gobierno Petro: “Aquí no hubo cambio, no cumplió”

El senador Paulino Riascos, miembro del partido Alianza Democrática Amplia (ADA) y exintegrante del Pacto Histórico, expresó su profunda decepción hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando incumplimientos en las promesas hechas durante la campaña electoral.

Para el congresista, el cambio prometido no se ha materializado, en efecto, la situación del país, especialmente en términos de seguridad y desarrollo regional, ha empeorado.

Desde su perspectiva, el Gobierno y la fuerza pública no han tomado medidas efectivas para enfrentar la violencia que se ha intensificado, afectando gravemente a comunidades vulnerables, lo que ha resultado en un deterioro significativo del orden público.

“Aquí no hubo cambio y Colombia está dolida por eso (…). Hoy, no hay garantías para ir a mi pueblo. Yo me fui del Pacto Histórico por el dolor del orden público que Colombia está viviendo, vi cómo el país se estaba deteriorando”, comentó en entrevista con Semana.

Y agregó: “Nos toca aguantarnos en el terreno, viendo morir a nuestros hijos, hermanos, compañeros, siendo parte de una violencia estructural”, declaró, subrayando el impacto directo que esta situación tiene en las familias colombianas.

El senador también criticó la falta de avances en su región, el Pacífico colombiano, un territorio que, según él, fue clave para el triunfo electoral de Petro. Riascos cuestionó la ausencia de inversiones y proyectos en esta zona, afirmando que no se ha destinado ni un solo recurso significativo para su desarrollo. “Mi Pacífico no tiene una piedra de Gustavo Petro”, comentó, enfatizando el abandono que percibe por parte del Ejecutivo.

Además, planteó interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la ejecución de las propuestas gubernamentales: “¿Por qué no ha llegado un peso a mi región? Un Pacífico decisivo para que Petro ganara las elecciones”, dijo el congresista al medio citado.

A pesar de su desilusión, Riascos aseguró que continuará apoyando las reformas impulsadas por el presidente Petro. Sin embargo, dejó claro que su respaldo estará condicionado a que las iniciativas gubernamentales respondan a las necesidades reales de la población. “El presidente Petro se quedó corto y no nos pudo cumplir”, afirmó, reiterando su frustración con la falta de resultados tangibles.

En paralelo, hizo referencia al papel de Armando Benedetti, ministro de Interior y figura cercana al presidente Petro. Según Riascos, la influencia de Benedetti ha sido crucial para la estabilidad del gobierno actual. “Si Benedetti no estuviera al lado del presidente Petro, yo no sé qué sería de este gobierno”, señaló, sugiriendo que la gestión del Ejecutivo podría enfrentar mayores dificultades sin su presencia.

Riascos habló sobre lo que hay detrás de las tensiones entre Francia Márquez y Petro

El senador Paulino Riascos ofreció su perspectiva sobre las tensiones entre la vicepresidenta Francia Márquez y Petro. Riascos destacó que, desde el inicio del proyecto político que llevó a Petro a la presidencia, Márquez desempeñó un papel crucial. Sin embargo, señaló que las comunidades negras, representadas por Márquez, no obtuvieron un lugar en la lista del Senado, lo que generó tensiones políticas. “No obtuvimos un reglón siendo la candidata vicepresidencial; no pudo poner un senador en esta lista. Imagínese lo que eso significa”, afirmó el congresista.

Incluso, criticó la postura actual de Márquez, acusándola de victimizarse tras perder protagonismo en el gobierno. Según el senador, la vicepresidenta tuvo un papel destacado en la dirección de políticas públicas en la región del Pacífico, pero ahora, con el mandato de Petro acercándose a su fin, ha decidido expresar sus quejas. “Cuando se le acaba el manejo, el protagonismo...; ya falta un año y ahora se viene a hacer la víctima”, declaró Riascos, que además instó a Márquez a asumir responsabilidad por su gestión.

El legislador también reflexionó sobre posibles errores de Márquez, sugiriendo que su principal fallo fue no haberse desmarcado del gobierno a tiempo ni haber hablado antes sobre sus inconformidades. “Yo creo que hoy no es el tiempo. Debió hablar más a tiempo si es verdad todo lo que se dice”, señaló.