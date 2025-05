Motociclista quedó en medio de un drama familiar al recoger a una pasajera: “Vamos y te enterramos nosotros, mi amor”

La conversación escaló cuando los padres intentaron ofrecer alternativas para acompañar a Natalia, pero ella se negó - crédito @elalex2799 / IG

Un motociclista de una plataforma de transporte en Bogotá vivió una experiencia inesperada al recoger a una joven, según un video compartido por el mismo conductor en su cuenta personal de Instagram @el_alex.

En la grabación, el conductor se encuentra en medio de una tensa discusión familiar que involucra a la joven, identificada como Natalia, y sus padres, que intentaban evitar que ella se dirigiera a un lugar al que, según ellos, no tenía permiso para ir.

De acuerdo con lo registrado en el video, el motociclista llegó al punto de encuentro para realizar el servicio, pero lo que parecía ser un viaje rutinario se transformó en una escena cargada de emociones. Los padres de Natalia expresaron su preocupación y trataron de convencerla de no continuar con su plan.

En medio de la discusión, la joven exclamó: “¿Tengo 19 años? ¿Legalmente soy mayor? No, no, ¿qué hago?”, mientras su madre respondía con firmeza: “Va para un sitio donde ella no tiene permiso de ir. Ella es dependiente todavía de nosotros. No vas allá. Me vas a poner este problema, en serio”.

La conversación escaló cuando los padres intentaron ofrecer alternativas para acompañar a Natalia, pero ella se negó. Según lo que se escucha en el video, la madre le recordó: “Tu papá te ofreció que te acompañaba y no quisiste. Te dijo ‘tenemos el carro para ir contigo’, y no quieres. Tú quieres ir sola. Entonces, no Natalia, no. Ya tú sabes por qué no te dejamos eso”.

En un momento de la grabación, la madre hizo una declaración que reveló la raíz de su preocupación: “Está en el mundo de las drogas y no quiere aceptarlo y se quiere ir por allá a las buenas y a las malas. Grosera y todo eso”. Estas palabras dejaron en evidencia la gravedad de la situación y el conflicto emocional que enfrentaba la familia.

El motociclista, que intentaba mantener la calma y mediar en la situación, ofreció una posible solución para aliviar la tensión. En el video se le escucha decirle a Natalia: “No, no, pues si quieres cancela. Si, pues te vas con tus papás, no sé. Es amor, te lo juro, es amor”. A pesar de sus intentos por desescalar el conflicto, la discusión continuó con la madre insistiendo en que Natalia regresara a casa con ellos.

En un último intento por persuadir a su hija, la madre expresó una reflexión contundente dirigida tanto a Natalia como al motociclista: “Vamos y te enterramos nosotros, mi amor. Si es por eso, nosotros vamos. Si quieres, vamos. Me vale con plata, me vale con gente. ¿Oíste? Tranquila. Vamos, vamos para la casa”.

El video, aunque no muestra imágenes claras de los protagonistas, ha generado un amplio debate en redes sociales debido a la intensidad de la situación y las implicaciones familiares y sociales que refleja. La publicación de @el_alex ha captado la atención de los usuarios, que han compartido diversas opiniones sobre el papel del motociclista, la dinámica familiar y los desafíos que enfrentan los jóvenes en situaciones similares.

Consumo de drogas en Colombia

Andrés Barrios, el concejal antidrogas, expuso las alarmantes cifras de consumo en entornos escolares con el fin de alertar al Distrito y a la comunidad académica para que se adopten medidas de prevención.

“Entre enero y septiembre de 2024 encontramos 3.976 casos de consumo de sustancias psicoactivas en colegios públicos y 1.125 en privados, para un total de 5.101 casos. Si lo desglosamos por género, hallamos 2.015 casos en mujeres y 3.086 en hombres”, dijo el concejal.

El cabildante alertó que la gran mayoría de estos casos corresponden a menores de edad.

“Vemos con mucha preocupación la cantidad de jóvenes que entre los 13 y los 17 años están consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva, en estas edades encontramos un registro de 4.050 casos. Y ojo, porque solo en muchachos de 15 años encontramos 1.023 casos”, reveló Barrios.

Las localidades con mayor número de casos fueron Bosa (629), Kennedy (619), Suba (592), Ciudad Bolívar (516) y Engativá (406). Según la investigación del concejal las sustancias psicoactivas más consumidas fueron: Marihuana, alcohol, vapeador, tabaco, inhalantes o disolventes (bóxer, dick, poper), cocaína, mezclas y éxtasis.