La argentina amante de las cumbias que viajó a Colombia y estuvo en el Festival de la Leyenda Vallenata: “Gracias al apoyo de mucha gente”

La argentina es confesa enamorada de ritmos colombianos como la cumbia y el vallenato, y por medio de sus videos comparte historias de algunas de las canciones y artistas más emblemáticos de estos géneros musicales - crédito @gabicuicchi/IG

La artista Gabriela Cuicchi, conocida en redes sociales como cantante e investigadora argentina de ritmos latinoamericanos, y en especial de la cumbia colombiana, cumplió su sueño de conocer el país.

A través de un video en su cuenta de Instagram resumió lo que fue su paso por “el país de la belleza”.

Este eslogan hace parte de la campaña que usa Procolombia para promocionar al país caribeño como un destino para los turistas extranjeros.

Y como ocurrió en el caso de la argentina, cayó rendida ante la hospitalidad y las delicias gastronómicas que la ofrecieron en cada una de sus paradas.

“Se terminó este viaje tan soñado a Colombia. Conocí más de diez lugares donde trabajé con un montón de artistas. Probé el mote de queso, la arepa de huevo, degusté todo tipo de aguardientes y cervezas, pero sin dudas la Costeñita se ganó mi corazón”, inició el video de la creadora de contenido argentina y oriunda de Mar del Plata.

“Quiero mostrarles un resumen de todo lo que viví gracias al apoyo de mucha gente que se suma este sueño. Fueron más de 150 personas y se logró juntar casi tres mil dólares para llevar adelante cada una de las producciones. Acompáñame en este viaje a Colombia”, añadió Cuicchi, que hizo una colecta a través de las misma redes para poder costear su viaje.

Gabriela Cuicchi hace videos y desde mucho antes de su viaje a Colombia explicó en una de sus publicaciones que una de las canciones preferidas por el astro del fútbol y capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, es 'Olvídala' (del Binomio de Oro de América), y que tiene su versión argentina, pero es de autoría colombiana - crédito @gabicuicchi/IG

Así fue la travesía de la argentina Gabriela Cuicchi por Colombia: cumplió su sueño gracias al amor por la cumbia

“Comencé en el hermoso pueblo de Cereté (departamento de Córdoba), donde fui jurado en los concursos de danza y gaita corta en las categorías de infantiles y aficionados. También tuve mi show junto a Son Cereté, pero no todo fue color de rosas porque me agarró una gastroenteritis viral que me dejó internada horas antes del show”, empezó con su relato Gabi Cuicchi.

La argentina sabía que no podía defraudar la confianza depositada, y más aún, por el dinero que le confiaron para que lograra realidad el viaje y las producciones que pretendía grabar allí.

“Tuve que hacer un gran esfuerzo para no fallarle a toda la gente que me brindó su cariño durante mi estadía en Cereté. Me pedían fotos en la calle por todos lados, fue lo más parecido a ser famosa".

La argentina conoció Colombia, pero no faltaron los contratiempos

De Cereté me fui a Montería (capital de Córdoba) donde conocí el mágico río Sinú y también visité a Carlos, preservador y difusor de la música tropical a través de Candelas Tropicales", siguió con su narración Cuicchi.

A partir de ese momento, aclaró la argentina, “comienza la odisea de llevar a cabo las producciones del financiamiento colectivo”.

Este fue el resumen del viaje de la argentina Gabriela Cuichi por Colombia - crédito @gabicuicchi/IG

Para esto “empezaríamos con el documental sobre el bullerengue en Malagana (municipio del departamento de Bolívar), donde me esperaría Janer Amaris, tamborero de Petrona Martínez”, siguió con su resumen Gabriela Cuicchi.

El primer escolló se presentó cuando “la noche anterior al día de rodaje se me bajó el cámara que además era quien me llevaría en auto hasta Malagana”. En ese punto la creadora de contenido y artista musical dijo que iniciar así con contratiempos la “llenó de incertidumbre y angustia porque si no lograba resolverlo tenía que darle de baja al documental”.

Sin embargo, la argentina sacó a relucir la casta y la actitud que caracteriza a los latinoamericanos, que frente a la adversidad se la rebuscan para salir adelante, y Cuicchi no fue la excepción.

“Salí a buscar un camarógrafo y un transporte en mis redes y pude sacarlo adelante (publicó una historia buscando alguien que se ofreciera). Finalmente me encontré con Janer que me brindó su testimonio y me mostró la importante labor que realiza con los niños en Malagana”, indicó la artista.

La artista conoció al tamborero de Petro Martínez, Janer Amaris - crédito @gabicuicchi/IG

Gabriela Cuicchi y los recuerdos de su viaje por Colombia: así siguió su periplo

Siguiendo con la travesía, “luego (Janer) nos llevó al territorio de Evitar (corregimiento del municipio de Mahates, Bolívar) para entrevistar a las maestras Juana Rosado y Clara Pino (cantadoras). Hacía un calor terrible y no faltaron las Costeñitas”, agregó la argentina.

Al amanecer del “día siguiente fuimos a hacer unos planos a San Basilio de Palenque, lugar que forma parte de la historia del bullerengue”, siguió con su historia, que iba siendo acompañada por fotos donde Cuicchi registró cada uno de los lugares que conoció, y en donde siempre recibió una sonrisa de los lugareños.

“Al otro día viajaba a Barranquilla (Atlántico) para entrevistar a los chicos de Tonada (grupo de bullerengue)”, explicó la argentina, y contó con suerte, porque se quedó “a presenciar su ensayo que fue como un show exclusivo para mí”, añadió.

“A la mañana siguiente fui a Cartagena (capital de Bolívar) para encontrarme con Yeison Landero (hijo del famoso compositor Andrés Landero) y comenzar a grabar el mix de cumbia”, precisó Cuicchi, que aprovechó su estadía en la Ciudad amurallada y conoció la icónica Torre del Reloj.

Una de las producciones que grabó fue junto a Yeison Landero - crédito @gabicuicchi/IG

Gabriela Cuicchi conoció la tierra de Los Gaiteros de San Jacinto, y hasta vio el clásico en Medellín entre Independiente Medellín y Atlético Nacional

Al otro día y desde temprano llegaron al estudio de Landero “y comenzamos a grabar con los músicos de San Jacinto”, comentó la artista, que se fue “a conseguir un pañuelo para el video”, y luego de la sesión en la sala del acordeonero tomaron rumbo a San Jacinto (cuna de los Gaiteros de San Jacinto y tierra natal de Yeison y Andrés Landero).

“Sin dudas uno de los pueblos más hermosos que conocí”, mencionó Cuicchi tras llegar al pueblo natal de una de las agrupaciones más insignias de la cumbia en Colombia.

Otro nuevo contratiempo se le presentó a Cuicchi, que detalló que siguió su viaje “a Valledupar, donde realizaría la tercera y última producción en homenaje a Poncho Zuleta, pero la noche anterior al día de rodaje los músicos con los que compartí esta producción me cancelaron todo”.

Esto no fue sinónimo de lamento, sino de oportunidad para la argentina, que igual se quedó para vivir el Festival de la Leyenda, y aquí la suerte volvió a estar de su lado. “Me recibieron en la casa del maestro Tomás Darío Gutiérrez (y mostró una foto de él junto al premio Nobel de literatura y escritor colombiano Gabriel García Márquez, que era un amante del vallenato). Recorrí la ciudad, me gocé el desfile de las piloneras y conocí el mítico río Guatapurí”, explicó la joven artista.

En su paso por Valledupar la artista sufrió un contratiempo con una de las producciones que iba a grabar, pero eso no fue impedimento para quedarse a conocer la ciudad - crédito @gabicuicchi/IG

La argentina enamorada del bullerengue, la cumbia y el vallenato agradeció tras conocer Colombia

Antes de partir de Valledupar estuvo presente en la fiesta de Codiscos (disquera colombiana) donde pude escuchar en vivo a Los Diablitos, Peter Manjarrez y hasta conocí a Wilfran Castillo".

Como parte del Festival de la Leyenda Vallenata, Gabriela Cuicchi vivió “la competencia de grandes acordeoneros por la corona de Rey Vallenato 2025″, siguió el relato.

“Pero antes de que termine el festival me surgió la posibilidad de irme a Medellín para conocer a Los Cumbia Stars y grabar una canción con ellos. También conocí Discos Fuentes, donde me hicieron un tour por la emblemática disquera y me vi el clásico paisa (entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot) donde de la hinchada cantaba en su mayoría melodías argentinas”

Algunos de los momentos que compartió la artista argentina en el Festival de la Leyenda Vallenata 2025, además de conocer a Wilfran Castillo y a Los Cumbia Stars - crédito @gabicuicchi/IG

“Conocer Colombia y vivir su folclore fue una experiencia hermosa que siempre llevaré en mi corazón. Siempre hubo una puerta abierta para recibirme, un plato de comida, una hamaca para descansar y música para compartir”, cerró Cuicchi.

La argentina mencionó que “vivir en persona las tradiciones de un pueblo que respira tanto talento y folclore fue realmente muy inspirador para mí y sé que volveré pronto” y cerró que luego de un extenso proceso de edición seguirá compartiendo fragmentos de lo que fue su travesía por Colombia.