Streamer español The Grefg regresó a su país, pero antes reveló las tres frases más “extrañas” que le dijeron en su paso por Colombia

The Grefg mostró su sorprensa con algunas expresiones que utilizan los colombianos - crédito @Thegrefg/TikTok

David Cánovas Martínez, conocido en redes como The Grefg, se encuentra en el centro de la atención por su próxima pelea contra el colombiano Luis Villa o Westcol.

La Velada del Año, programada para el 26 de julio en el estadio de La Cartuja, en Sevilla (España), tiene con gran expectativa a los seguidores de ambos streamers, precisamente por la popularidad de ambas figuras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento, el español aprovechó su larga estadía en Colombia para compartir una faceta más cercana con la gente y destacar algunas particularidades del lenguaje local.

Tras pasar varias semanas en el país cafetero, The Grefg regresó a España y difundió un video en sus redes sociales donde reveló las tres frases colombianas que más le sorprendieron, la última, fue la más irreverente.

La quinta edición de la Velada del Año promete ser un evento lleno de emoción, con intensos combates entre los creadores de contenido, destacándose el esperado enfrentamiento entre The Grefg y Westcol - crédito @westcol/Instagram

La primera expresión que mencionó fue “qué pena”. En Europa, esta frase se utiliza para manifestar una disculpa o tristeza, pero, explicó, en Colombia tiene un uso más amplio y coloquial.

The Grefg contó que muchas personas la empleaban para pedirle algo, como tomarse una foto, y él se mostraba confundido, preguntándose “¿qué pena de qué? Si estamos todos contentos, alegres, ¿pena de qué?”, hasta entender que funciona como un sinónimo de “perdón” o “disculpa”.

En segundo lugar, resaltó la forma particular en la que los colombianos le solicitaban fotos. Le decían “¿me regalas una foto?”, una expresión que para él sonaba extraña, pues en su país se utiliza el verbo “regalar” más bien para objetos físicos y no para acciones como tomar una fotografía.

The Grefg afirmó que esta manera de pedir la foto le resultó simpática, ya que denota la generosidad con la que se le solicitaba el momento para un recuerdo. “¿Pero qué te piensas? ¿Que te voy a cobrar?, ¿que necesitas pagarme para echarte una foto?¡Claro que te la regalo! Todo el mundo que me pedía una foto me decía, ‘¿Me regalas una foto?’ Y yo, claro que sí“, contó.

El creador de contenido estuvo en varias ciudades del país, a pocos meses de su pelea con WestCol en España - crédito TheGrefg/Instagram

La frase “más curiosa” en su lista fue una petición poco común que recibió en Medellín, precisamente sobre su próximo rival WestCol: “¿Le puedes reventar la cara a WestCol?”.

Esta frase, que podría sonar agresiva fuera de contexto, se la habrían dicho en tono de broma por un seguidor que quiso demostrar su apoyo en la pelea.

“Os juro que me decían, ‘¿Le puedes reventar la cara a WestCol?’ De hecho, hubo uno que me dijo solo eso en el gimnasio y se fue. Y yo, ‘hermano, me guardo tu petición aquí’. Así que gracias Colombia por todo el cariño, me habéis tratado genial y me siento muy agradecido. Qué auténtica chimba", puntualizó en la grabación.

The Grefg estuvo 24 horas con su próximo rival, WestCol, con quien peleará en “La Velada del Año”

Otro de los esperados encuentros que tuvo The Grefg en su paso por el país suramericano fue su visita a la casa de Westcol en Medellín, una experiencia inédita entre dos rivales de la Velada del Año, que organiza el también streamer español Ibai Llanos.

En su video publicado en YouTube, el español comentó que era la primera vez que dos competidores con tanta rivalidad se encontraban antes de un enfrentamiento, destacando que esto responde a la madurez y profesionalismo de ambos.

Westcol, por su parte, reconoció que, aunque hayan mostrado cercanía fuera del ring, el combate será intenso y sin concesiones. “En el ring no vamos a tener piedad”, afirmó, enfatizando que el respeto fuera del cuadrilátero no implica suavidad durante la pelea.

El streamer español estuvo con su colega WestCol en Medellín - crédito TheGrefg/Instagram

The Grefg coincidió en que la relación entre ambos se basa en el respeto mutuo como creadores de contenido, pero advirtió que cuando suban al ring mostrarán todo el esfuerzo y entrenamiento invertido.

El evento en Sevilla se perfila como uno de los más esperados del año, con una asistencia estimada de 80.000 personas. La pelea, que se transmitirá a las 8:00 p.m. hora colombiana, tendrá representación colombiana con la participación del paisa de 24 años, que en su visita a España no tuvo el mismo recibimiento que The Grefg en Colombia, pues fue recibido hasta con abucheos.