Propuesta del Gobierno Trump para aumentar las remesas a países latinoamericanos afectaría a miles de colombianos

Un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría tener un impacto significativo en las economías de varios países de América Latina.

La propuesta busca imponer un impuesto del 5 % a las remesas enviadas por extranjeros y no ciudadanos desde territorio estadounidense. Este gravamen se sumaría a las comisiones actuales, que oscilan entre el 5 % y el 10 %, cobradas por servicios como Western Union Co. y MoneyGram International Inc., utilizados ampliamente por migrantes para enviar dinero a sus familias, según informó Bloomberg.

Esta medida afectaría de manera desproporcionada a países como Colombia, donde las remesas han adquirido un papel cada vez más relevante en la economía nacional. Según datos de Corficolombiana, en 2024 el país recibió ingresos por 11.800 millones de dólares en remesas, lo que representó un crecimiento anual del 17,2 %. Este flujo de dinero, impulsado por la depreciación de la tasa de cambio, alcanzó un valor equivalente a 3,1 % del PIB colombiano, superando los $48 billones.

Mientras que, en febrero de 2025, las remesas enviadas a Colombia ascendieron a 12.100 millones de dólares, superando incluso los ingresos generados por las exportaciones de petróleo, tradicionalmente una de las principales fuentes de divisas del país.

Colombia no sería el único afectado, países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Guatemala podrían verse perjudicadas, ya que las remesas representan una parte significativa de sus economías. En el caso de El Salvador, estos envíos constituyen aproximadamente el 21 % del producto interno bruto (PIB). Además, los fondos provenientes de las remesas son esenciales para el consumo de las familias más vulnerables, que dependen de este ingreso como una de sus principales fuentes de sustento.

En Honduras, que alberga una base militar estadounidense para facilitar deportaciones, las remesas también representan una proporción considerable del tamaño de su economía. Por su parte, Guatemala no se queda atrás en términos de dependencia de estos flujos monetarios. Según el medio estadounidense, los migrantes de estos tres países enviaron cantidades récord de dinero a sus hogares el año pasado, lo que contribuyó al crecimiento económico en la región centroamericana.

El medio también destacó que los flujos de remesas han aumentado desde que Donald Trump llegó por primera vez a la presidencia en enero de 2017. Este incremento se atribuye a que los migrantes han optado por enviar mayores cantidades de dinero a sus países de origen ante el temor de ser deportados.

El Gobierno Trump comenzó a implementar el proyecto “Vuelta a Casa” con el que busca facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados al ofrecer incentivos económicos para que salgan de territorio estadounidense.

En el primer vuelvo con migrantes que decidieron abandonar el país de manera voluntaria había 26 colombianos. “Hoy, el DHS realizó su primer vuelo chárter del proyecto Vuelta a Casa con 64 personas que voluntariamente optaron por autodeportarse a sus países de origen, Honduras y Colombia”, declaró la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en un comunicado.

De igual manera, explicó que cada migrante que se adhirió a la iniciativa contó con apoyo logístico para el traslado y recibió 1.000 dólares - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

De igual manera, explicó que cada migrante que se adhirió a la iniciativa contó con apoyo logístico para el traslado y recibió 1.000 dólares, junto con la garantía de que “mantienen la opción de regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro”.

Y agregó: “Invitamos a todos los inmigrantes en situación irregular a participar en este proceso voluntario, que ofrece apoyo económico y la oportunidad de regresar legalmente en el futuro”.

Con este incentivo, el Gobierno Trump espera que los deportados utilicen el dinero para ingresar a Estados Unidos de manera legal.