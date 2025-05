Madre de Emiro Navarro apareció pidiendo respeto para su hijo por comentarios en redes sociales: “Basta de la homofobia”

El participante de La casa de los famosos pasó de ser uno de los más aclamados en el reality recibir fuertes críticas - crédito @lamamademiro/ Instagram

En medio del anuncio de la recta final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, los ánimos de los fanáticos y seguidores del programa se han visto alterados.

A pocas semanas para que el programa llegue a su fin y coronen a un nuevo ganador, la competencia todavía cuenta con siete participantyes: Camilo Trujillo, Mateo Varela “Peluche”, Melissa Gate, La Jesuu, La Toxicosteña, Altafulla y Emiro Navarro.

Entre menos tiempo falta para la gran final, los ánimos cada vez son más volátiles en redes sociales por el fanatismo que genera la competencia, reacciones que en varias oportunidades han intentado atacar la imagen de los famosos, como ha sido el caso de Emiro durante las últimas semanas.

Aunque el creador de contenido inicio la temporada como uno de los más queridos por los seguidores del programa, en los últimos días su imagen se ha visto afectada, según internautas, por supuestamente dejarse llevar de la competencia y no tener un criterio propio, por su amistad con Melissa.

Fabiola Roa confesó que estos comentarios le han afectado y pidió a los fandoms no tomarse el juego personal - crédito @lamamademiro / Instagram

Por la cantidad de comentarios que cuestionan y arremeten contra Emiro por su personalidad, la madre del creador de contenido, Fabiola Coa, salió en redes sociales para pedir respeto por los insultos que, incluso, se han referido a su orientación sexual.

“Quiero pedirles que paren en hate contra Emiro, no aguanto más tanto ataque, tantas cosas horribles y sucias que le dicen, dicen que Emiro no representa a la costa, y es que él no fue a eso, fue a representarse a él, lo que es el cómo ser humano”, dijo Fabiola asegurando que, incluso, su hijo no tiene una estrategia.

Fabiola, además, detalló que cada noche de las últimas semanas suele recibir mensajes directos en su cuenta de Instagram donde critican la orientación sexual de su hijo e, incluso, se han metido con su aspecto físico.

Fabiola aseguró que independientemente de lo que esté pasando en el juego, le duele lo que dicen de su hijo - crédito @lamamademiro/ Instagram

“Esto es un juego, no te lo tomes personal, no juegues sucio… Ya hay que parar tanta cosa, no aguanto más. Soy una madre y todo lo que dices en contra de mi hijo me duele. Basta de la homofobia“, añadió Fabiola Roa en sus declaraciones.

En el video, Fabiola compartió varias capturas de pantalla con los mensajes groseros que los que llegan cada da día a su Instagram. “A ese marica en Barranquilla no lo queremos”, “tu hijo es una mierda”, “le negó una arepa a Altafulla, eso no se hace”, “es la perra faldera de Melissa”, “un títere más”, “con Melissa tu hijo demostró ser una mala persona”, “gorda hp”, “me da fastidio verlo”, fueron algunas de las reacciones.

Ante los fuertes de los comentarios, la madre del creador de contenido hizo un llamado el respeto y aseguro que los comentarios hacen parte de una juego sucio con el que buscar perjudicar la imagen del competidor.

Algunos seguidores del show aseguraron que el hate a Emiro es respuesta de lo que ha hecho su fandom - crédito @lamamademiro / Instagram

“Le quieren quitar su tranquilidad, mi hijo ha sufrido, ha luchado, ha llorado y trabajado para estar donde esta, él ha trabajado mucho por su cuenta… La familia está sufriendo todo esto… Mi hijo representa una comunidad que no le dan el respeto que se merece, son seres humanos”, añadió Fabiola a sus declaraciones.

Ante el video de la madre de Emiro, las reacciones en la caja de comentarios no se hicieron esperar donde demostraron su apoyo al barranquillero y algunos, por otro lado, le recordaron que el fandom de su hijo también atracó a otros participantes.

“Imagínese cómo le dolía a Karina y a la mamá el matoneo que le hicieron y cómo le duele a la mamá de Altafulla como lo trata“, ”Lo que más me duele que Emiro va a sufrir mucho cuando salga con todo esto“, ”Aquí Team Melissa apoyando y protegiendo a Emiro“, ”Emiro perdió su Norte y como mamá debe reconocer que la embarró“, fueron algunas de las reacciones.

Emiro Navarro desde el inicio de la competencia ha presumido con Melissa los porcentajes más altos. Sin embargo, en la última jornada de nominaciones y eliminaciones del domingo 18 de mayo, el influencer fue por primera vez a la placa y a la sala de eliminación, espacio en donde se pensaba que iba a tener el porcentaje más alto.

La madre de Emiro aseguro que estos comentarios han afectado a toda su familia - crédito @lamamademiro / Instagram

Sin embargo, al revelarse las cifras, se pudo notar que el mayor votado en esa jornada fue Altafulla con un 36,30 % de las votaciones, mientras que Emiro tuvo 32,79 %, resultados que fueron cuestionados por algunos, mientras que otros aseguraron que esto fue debido al juego que Emiro ha hecho en los últimos días.