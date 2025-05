Juicio Uribe: papá de Juan Guillermo Monsalve reveló exclusivos beneficios que Iván Cepeda les dio por testificar contra el expresidente

Óscar Monsalve Correa habló sobre Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE / Senado de la República

El 20 de mayo de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal en 2018.

Durante la audiencia subió al estrado Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve, considerado como el testigo estrella del caso, para hablar de los beneficios que el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda le iba a dar a su familia por testificar en contra del ex jefe de Estado.

Testimonio papá Juan Guillermo Monsalve sobre Iván Cepeda

En su declaración juramentada aseguró que el legislador les ofreció asilo en Argentina y les entregó sumas de dinero superiores al millón de pesos durante tres meses.

“Nos daba $1.200.000 cada mes. Lo hizo por tres meses. Y dijo que nos mandaba a Argentina, premio a nosotros y luego a su hijo Juan Guillermo Monsalve”, afirmó.

A la par, Monsalve Correa mencionó que nunca se concretaron las condiciones ofrecidas por Cepeda, por lo que se quedaron esperando por soluciones para tener protección en caso de represalias contra su hijo y demás familiares.

“Entonces no, que no se dieron las cosas, que esto, que lo otro, Entonces bueno, que no se dieron. Entonces no hubo nada entonces ni al favor y me borra, le dije yo me borrarían, pero ya habíamos tenido otra cuestioncita que me hacía unas preguntas”, señaló el padre del exparamilitar.

Según declaraciones del testigo, en las reuniones, el senador Cepeda preguntaba de manera insistente por la producción de coca en la finca Gucharacas, que fue propiedad de la familia del líder político del Centro Democrático.

A lo que él respondió que lo único que se cocinaba en el predio era comida que preparaba su pareja sentimental para sus hijos y otros familiares.

El senador preguntó varias veces a Monsalve Correa sobre los vínculos de Uribe con el paramilitarismo - crédito Prensa Iván Cepeda

“¿La primera pregunta que él me hizo era que cuánta coca salía de la cocina que Álvaro Uribe tenía en Guacharacas? El señor, yo no lo conocí allá. Si había una cocina donde mi señora nos hacía la comida de nosotros”.

El padre de Juan Guillermo Monsalve también reveló que Cepeda preguntó si vio en algún momento al expresidente Uribe Vélez, a su hermano Santiago o a Juan Guillermo Villegas cometiendo actos paramilitares en la hacienda. Así las cosas, sostuvo que nunca vio a esas tres personas ejecutar un crimen o preparándose para uno mientras estuvo en el lugar.

De hecho, señaló que nunca conoció al exgobernador de Antioquia y mucho menos lo vio en la finca, los únicos acercamientos con él fueron por medio de la televisión, cuando daba entrevistas a los medios de comunicación.

“Yo nunca los vi camuflados. Si ellos se camuflan para ir a ajusticiar gente a cristales de San Roque, Yo, yo de eso no sé absolutamente nada. Yo no vi a nadie. Es más, don Álvaro no iba, no llegó a ir a la finca. Yo, el señor lo conocí, pero. Pero, pero por ahí de la cuadra más o menos de retirado y de él y por la televisión”, sostuvo.

Por otro lado, el perito informático forense Óscar Fabián Valero Loaiza presentó una serie de mensajes extraídos del teléfono celular del excongresista Álvaro Hernán Prada, correspondientes al primer semestre del año 2018. El contenido de estos chats fue incorporado como parte del material probatorio en la investigación por presunta manipulación de testigos que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Entre los elementos destacados por el perito se encuentra un intercambio de mensajes entre Prada y Carlos Eduardo López, conocido como alias Caliche.

Chat revelado en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito juicio Uribe

En dicha conversación, López reitera en varias ocasiones que fue él quien tomó la iniciativa de contactar a Prada con el fin de informarle que Juan Guillermo Monsalve, testigo en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, supuestamente deseaba rectificar sus declaraciones.