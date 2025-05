Madre de niño secuestrado en Jamundí pidió entre lágrimas su liberación y el apoyo de Petro: “Es la muerte en vida”

Autoridades locales exigen la liberación del pequeño - crédito Personería de Cali / X

El secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla, un niño de 11 años, en el departamento de Valle del Cauca, generó una profunda conmoción en Colombia y movilizó a la ciudadanía y a las autoridades para pedir su liberación. El pequeño lleva 16 días en cautiverio, pues fue sacado de su casa por criminales durante la jornada del 3 de mayo de 2025, por lo que Angie Bonilla, madre del pequeño, compartió su desgarrador testimonio sobre la angustia que vive desde su desaparición.

En medio de una entrevista con Noticias RCN, Bonilla describió la situación como “la muerte en vida”, expresando su incertidumbre sobre las condiciones en las que se encuentra su hijo, pues es un pequeño que necesita cuidados y por ello clama por apoyo a las autoridades locales y nacionales.

En su intervención, la madre del menor manifestó su preocupación por la salud de Lyan, teniendo en cuenta que enfrenta problemas respiratorios que podrían agravarse durante el cautiverio. La mujer recordó un episodio crítico en 2022, teniendo en cuenta que el niño estuvo al borde de una emergencia médica debido a la inflamación de sus pulmones, pues requiere ciertas atenciones, debido a una condición.

“El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada. Porque en el 2022 saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”, expresó entre lágrimas.

Lyan Hortúa, niño de 11 años, fue secuestrado por las disidencias de las Farc desde el 3 de mayo de 2025 - crédito @MariaFdaCabal/X

En su llamado a las autoridades, pidió al presidente Gustavo Petro que interceda con compasión y urgencia: “Presidente, le pido que me mire con ojos de amor, con ojos de misericordia, que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está”, declaró.

Siguen las marchas

En la ciudad de Cali, las marchas y protestas se convirtieron en el panorama de los últimos días, puesto que los ciudadanos exigen la liberación inmediata de Lyan. Ante estos actos, la familia del menor agradeció el apoyo y la solidaridad de la comunidad, que se ha unido en un clamor nacional por su regreso.

Del mismo modo, este caso puso en alerta a padres, cuidadores y las autoridades sobre la seguridad infantil en Colombia y la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir y combatir el secuestro de menores.

Durante la entrevista, Angie Bonilla también aprovechó para enviar un mensaje directo a su hijo, en caso de que pudiera verlo a través de los medios de comunicación o que los criminales se conmuevan y se lo muestren: “Ay, hijo de mi alma, qué valiente has sido, mi amor. Eres un niño muy valiente. Gracias, mi amor, por estar firme, porque sé que tú lo vas a lograr”, expresó con evidente tristeza y preocupación por el estado de su niño.

Ministro de Defensa afirma que continuarán las acciones para salvar a Lyan y capturar a los responsables - crédito @mindefensa/X

Ante la gravedad de esta situación, las autoridades continúan trabajando en la búsqueda y liberación del menor, pues lo sucedido desató una ola de indignación y preocupación en el país, lo que evidenció la vulnerabilidad de los niños frente a este tipo de delitos. Asimismo, la familia de Lyan sigue luchando incansablemente por su regreso, enfrentando una experiencia que describen como profundamente dolorosa y desgarradora.

A su vez, los internautas cuestionaron la respuesta de las autoridades y pidieron a Gustavo Petro pronunciarse y exigir la liberación inmediata del pequeño: “Petro, ayúdela, por favor, no sea indiferente con el clamor de esta madre que implora el poder del estado para liberar a su hijo” y “No entiendo por qué las fuerzas militares no actúan y buscan a ese niño”.