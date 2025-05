Armando Benedetti le respondió a Paloma Valencia: “Eso es fraude”

Armando Benedetti contestó a las declaraciones de la senadora del Centro Democrático en una entrevista - crédito Ministerio del Interior y Colprensa

La senadora Paloma Valencia abordó temas clave de la coyuntura política nacional, incluyendo su aspiración presidencial, su posición frente a la reforma laboral y un mensaje directo a la vicepresidenta Francia Márquez.

En entrevista con Noticias RCN, también se refirió a la consulta popular impulsada por el Gobierno y a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, que denunció un presunto fraude en la votación relacionada con dicha iniciativa.

Frente a las palabras de la legisladora del Centro Democrático, el funcionario del Gobierno nacional le contestó en su cuenta de X que “jamás he dicho que usted o su partido hayan hecho trampa”, y volvió a insistir en que hubo fraude en la votación de la consulta popular.

El miércoles 14 de mayo, el Senado debía votar primero la apelación al archivo de la reforma laboral y luego la consulta popular.

Sin embargo, una proposición intentó invertir ese orden, lo que llevó a la senadora Paloma Valencia a presentar una contrapropuesta para mantener la agenda original. Su proposición fue aprobada, por lo que la reforma laboral fue discutida para ‘resucitarla’, antes que la consulta.

Debido a lo anterior en la entrevista antes mencionada, se le preguntó a Paloma Valencia si su intervención, que mantuvo la apelación de la reforma laboral como primer punto en el orden del día, influyó en el rumbo de las decisiones legislativas. La senadora también fue consultada por las acusaciones de supuesto fraude hechas por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La senadora Paloma Valencia respondió afirmando que su actuación obedeció a una estrategia política y no a prácticas irregulares. Señaló que las decisiones tomadas en el Senado buscaban frenar el avance de la consulta popular impulsada por el Gobierno, la cual, en su opinión, debía detenerse. En cuanto al ministro Benedetti comentó “Que a uno le diga Benedetti que es tramposo, pues dios santo”.

Valencia cuestionó el uso de mecanismos de participación ciudadana para contradecir decisiones del Congreso y sostuvo que, ante lo que consideró un riesgo institucional, era necesario actuar con rapidez para evitar que la consulta fuera aprobada. Según explicó, su intención era impedir que el Ejecutivo empleara ese instrumento para desconocer a otro poder del Estado.

“Que a uno le diga Benedetti que es tramposo, pues dios santo. Lo que hubo fue estrategia, porque en la política no se puede llegar a confrontar los problemas de un país sin haber pensado a donde vamos a llegar. Lo que era claro es que había que detener la consulta popular. Uno no puede permitir que un gobierno decida usar las figuras de consulta popular para rechazar las decisiones de otro poder. En esa premura de no dejar que Colombia transite hacia la destrucción de sus instituciones, había que explorar todas las alternativas para hundir esa consulta”, contestó la legisladora en la entrevista con RCN.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las declaraciones de la senadora Paloma Valencia y precisó el alcance de sus señalamientos. Aclaró que no acusó directamente a la congresista ni a su partido de haber cometido fraude, sino que su crítica se centró en un hecho puntual relacionado con el manejo de la votación en el Senado.

“Senadora @PalomaValenciaL: jamás he dicho que usted o su partido hayan hecho trampa. Solo que el secretario del Senado aclaró y cambió un voto después de cerrada la votación, y eso es fraude”, escribió por medio de su cuenta en la red social X el funcionario del Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las declaraciones de la senadora Paloma Valencia y precisó el alcance de sus señalamientos. Aclaró que no acusó directamente a la congresista ni a su partido de haber cometido fraude - crédito @MinInterior/X

Por otro lado, en medio de la entrevista, a la senadora Paloma Valencia se le preguntó si, no estaban impidiendo que la ciudadanía se expresara a través de la consulta popular. La congresista respondió: “Es que el pueblo no se puede pronunciar sobre todos los temas. Cuando a Uribe le dijo la Corte Constitucional que no podía ser reelegido por segunda vez, qué tal que él hubiera dicho que llevaba eso a una figura de referendo para que el pueblo decidiera”.