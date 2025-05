Andrés Calamaro abandonó concierto en Cali en medio de abucheos por su apoyo a las corridas de toros

En la antigua plaza de Cañaveralejo pasaron de escucharse aplausos a chiflidos, cuando el argentino imitó un torero con su chaqueta - crédito @miichov / TikTok

La segunda fecha de Andrés Calamaro y su gira “Agenda 1999”, en Colombia, terminó de manera inesperada cuando el argentino abandonó el escenario en medio de abucheos, cuando interpretaba Flaca.

“Lo siento. Están cancelados y bloqueados. Hasta nunca”, se escucha decir al cantante, en los videos que sus seguidores compartieron en redes, mientras los músicos continuaban tocando.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según testigos, el intérprete de Loco, Crimenes perfectos y La parte de adelante generó molestias entre los asistentes al evento, en la antigua plaza de toros de Cañaveralejo, al imitar un torero con su chaqueta y luego hablar en favor de las corridas de toros, que fueron prohibidas por el Congreso de la República en mayo del 2024.

Según testigos, el artista generó malestar en el público al mostrarse a favor de la tauromaquia - crédito @miichov / TikTok

“Lo que pasó con Andrés Calamaro en Cali es algo que no se había visto en otros conciertos. Se le vio desconectado del público. Aunque, por lo general, interactúa mucho entre canciones. Todos sabemos que le gustan los toros, pero ayer la cogió contra Cali por eso, porque tiene cerrada la plaza para ese tipo de espectáculos, entonces, no le gustó cuando se dio cuenta de que aquí no había corridas de toros. Empezó a hablar de que no había libertad, que no se permitía, que el debate cultural de Cali era impresionante. Como todo genera sus amores y odios, pero fueron más los odios que despertó”, lamentó un asistente, en conversaciones con El Tiempo.

Con “Agenda 1999”, Calamaro celebra los 25 años de su álbum ‘Honestidad Brutal’ y una carrera excepcional de cuatro décadas, como representante del rock en español. Sin embargo, sus enfrentamientos en redes y en tarima han ido ganándole comentarios negativos entre el público:

“Andrés Calamaro es un artista al que vale la pena escuchar en Spotify, pero no pagarle un pesos en concierto. Puede ser taurino y lo que quiera, pero ¿enojarse porque la gente no piensa como él? Que se vaya a dormir y no vuelva a hacer giras”, “Lo que hiciste hoy fue una falta de respeto total”, escribió en redes sociales una ciudadana que también estuvo en el concierto. “Si te dan la bienvenida en mi país, por favor procura respetar”, señaló. “En cuanto a tu pataleta, haz lo que quieras con tu carrera. Destrúyela, si es lo que quieres. Pero un artista nunca deja tirado a su público”.

El artista sigue sin pronunciarse sobre el incidente; lo que preocupa a sus admiradores en Colombia; por sus fechas pendientes en Medellín (23 de mayo en La Macarena), Manizales (25 de mayo en el Teatro Los Fundadores), Bogotá (29 de mayo en el Movistar Arena) y Barranquilla (31 de mayo en el Hotel El Prado).

En intérprete aún tiene fechas pendientes en Colombia - crédito fotograma tomado del documental Tauromaquia

Corridas de toros podrían regresar a Colombia por demanda de la Fería de Manizales:

El 28 de mayo, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 93 votos a favor un proyecto de ley que pone fin a las corridas de toros en el país, marcando un cambio significativo en la historia de esta práctica. La iniciativa, impulsada por el representante Alejandro García, del Partido Alianza Verde, superó una oposición férrea, especialmente de la bancada del Centro Democrático liderada por María Fernanda Cabal. García recordó que el proyecto había sido rechazado en 14 ocasiones antes de alcanzar esta votación decisiva, y resaltó que la medida convierte a Colombia en un referente en la protección del bienestar animal y en una transformación cultural.

La ley se suma a una tendencia global que ha restringido o prohibido las corridas de toros en numerosos países. Colombia deja así de formar parte del grupo reducido de naciones —España, Francia, Portugal, México, Venezuela, Perú y Ecuador— donde aún se permite esta práctica, aunque en varios de estos territorios ha disminuido su fuerza debido a regulaciones locales y cambios en la percepción social.

La demanda solo fue admitida de manera parcial - crédito fotograma tomado del documental Tauromaquia

En su discurso, García también invitó a la comunidad taurina a involucrarse en procesos de reconversión de los espacios tradicionalmente vinculados a la tauromaquia. Destacó que plazas en ciudades como Manizales y Cali podrían transformarse en centros culturales, deportivos o de conciertos, abriendo nuevas oportunidades para estas infraestructuras.

Sin embargo, la posible reanudación de las corridas en Colombia llegó a ser planteada por una demanda presentada ante la Corte Constitucional por Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Cormanizales, entidad encargada de la feria de la capital caldense. La magistrada Natalia Ángel admitió parcialmente el recurso, el cual argumenta que la ley afecta el derecho al trabajo de toreros y novilleros, por lo que la Corte debe evaluar si esta afectación es proporcional.

La demanda insiste que dos elementos no se tuvieron en cuenta al aprobar la Ley: el impacto sobre los trabajadores del sector taurino y la afectación a la propiedad privada, especialmente de las plazas de toros que no fueron incluidas en los programas de reconversión establecidos en la ley, que contempló un plazo de tres años antes de su implementación. En contraste, otros argumentos, como la supuesta vulneración de la libertad cultural, fueron descartados por la Corte, que consideró que la tauromaquia dejó de ser una práctica cultural plenamente valorada y pasó a entrar en conflicto con principios constitucionales superiores, como la protección animal.