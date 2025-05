Yina Calderón encaró a presentador por “tirarle” tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’: “De lambón ...”

Yina Calderón arremetió contra uno de los presentadores de Mañana Express - crédito @La Maye2206/Tiktok

En una decisión del público de Colombia, “13 países de Latinoamérica, Rusia y próximamente Dubái” —como bromean algunos participantes de La casa de los famosos Colombia—, la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón se convirtió en la nueva eliminada del popular reality.

En una jornada inesperada, que rompió la tradición del programa de realizar las eliminaciones únicamente los domingos, Calderón se llevó solo el 9% del apoyo en las votaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La eliminación enfrentó a Calderón con su amiga La Toxi Costeña, con quien compartía nominación. Entre lágrimas, la exparticipante se despidió de su compañera, a quien auguró un lugar en la final del programa.

Con un salto a los brazos de Mateo Varela, La Jesuu expresó su alegría por la salida de Yina Calderón en 'La casa de los famosos Colombia 2025'

No todos en la casa lamentaron su salida. Habitantes como La Jesuu celebraron que la huilense no regresara a la competencia.

Ya fuera del aislamiento, como parte del recorrido mediático habitual para los eliminados del reality, Yina Calderón fue entrevistada la mañana del 15 de mayo por el matutino Mañana Express.

Durante la conversación, la empresaria aprovechó la exposición para lanzar críticas directas contra los presentadores del espacio, a quienes cuestionó por los comentarios emitidos durante su participación en el programa.

“Me contaron que me tiraste bastante y que de objetivo no tenías nada, que estabas de lambón con la Melissa Gate”, dijo Calderón dirigiéndose a Santiago Vargas, uno de los conductores del programa.

La empresaria de fajas quedó en el top ocho de famosos después de su eliminación - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/X)

El señalamiento se centró en lo que la exparticipante consideró una falta de profesionalismo en el cubrimiento del formato por parte del equipo de entretenimiento.

“La gente que presenta entretenimiento debe ser muy objetiva y no tirar para ningún lado, porque eso habla mucho de lo profesionales que son”, agregó, visiblemente incómoda por la actitud que, según ella, mantuvieron los presentadores frente a su figura durante las emisiones, especialmente Vargas.

El presentador, por su parte, respondió en el aire negando haber tomado partido y señaló que Calderón inicialmente se había negado a darle entrevistas.

Ante esto, la influenciadora explicó que su decisión no respondía a un tema personal, sino a un gesto de respeto por el canal. “Es que no es por ti, es por el canal, que le debo respeto y agradecimiento porque me dieron la entrada a La casa de los famosos y estoy profundamente agradecida. La pasé increíble. La producción increíble. Siento que todos la rompimos esta temporada”, expresó.

En medio del cruce de declaraciones, Calderón también reveló detalles sobre sus motivaciones para participar en el formato.

Yina Calderón se enteró que su amiga Epa Colombia se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá - crédito Fotomontaje Infobae (cortesía del Canal RCN -Cárceles Pódcast/YouTube)

Explicó que su objetivo no era ganar el premio de $400 millones que entrega el reality. “No soy millonaria, pero a mí la plata no me falta. Iba detrás de otra cosa, de otra oportunidad que luego entenderán. Iba por la entrada a otro reality internacional. Yo creo que me jugué el papel de mi vida, fui una villana ejemplar, los mortifiqué, los fastidié, los saqué de casillas, los mandé al psicólogo”, confesó, sugiriendo que su participación fue parte de una estrategia mayor.

Sobre su papel en la narrativa del programa, la empresaria indicó que asumió conscientemente el rol de antagonista, entendiendo que se trata de un formato de entretenimiento.

“¿Qué vamos a hacer de un reality sin una villana, sin una Toxi Costeña, sin un Camilo? Todos los personajes son importantes porque van allá a divertirnos. Es un programa de televisión que tiene una audiencia y la audiencia merece respeto”, apuntó de manera tajante.

Esta reacción provocó cientos de comentarios a través de redes sociales, a favor y en contra: “Me encanta Yina porque va diciendo las cosas … amiguito @ssantivargases cierto estabas tirándole a Yina"; “Yina pero si usted fue la persona que más le lambonio a Melissa 😂“; ”Me encanta como lo dejo minino común múltiple por un segundo 😂 (sic)“.

La salida de Calderón, una de las figuras más polémicas de esta edición, alteró la dinámica interna de la competencia y generó ruido en los espacios externos al programa, como lo evidenció su confrontación con el presentador de Mañana Express, y al enterarse de que su amiga, Epa Colombia, purga una condena de más de cinco años de prisión en la cárcel Buen Pastor de Bogotá.