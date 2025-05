Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella anunciaron su ‘Último baile’ por los estadios de Colombia y revelaron detalles de lo que es trabajar nuevamente juntos

Lanzamiento tour Silvestre Dangond y Juancho - @silvestredangond/IG

Una de las uniones más recordadas y exitosas del vallenato contemporáneo es la compuesta por Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, que ahora está de regreso y el 15 de mayo, desde Bogotá, anunciaron su gira de estadios por Colombia.

El reencuentro musical fue bautizado como El último baile, nombre que también lleva el nuevo álbum con 13 canciones que los vuelve a reunir con el público y ahora en los escenarios.

La gira iniciará el próximo 30 de agosto en el estadio El Campín de la capital de Colombia, escenario al que regresa Silvestre, luego de su aclamado concierto en 2022, pero esta vez acompañado del acordeonero con quien escribió algunos de los capítulos más importantes de su carrera.

El último baile no solo será una serie de conciertos, sino un homenaje en vida a una fórmula que transformó el vallenato y lo proyectó a nuevas generaciones.

El tour recorrerá las principales ciudades del país, incluyendo Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Manizales y Santa Marta.

Silvestre Dangond anunció nueva gira musical y estará por primera vez en el estadio Metropolitano - crédito Natalia Perilla

Con una producción que promete estar a la altura de las grandes giras internacionales, Silvestre y Juancho llevarán a los escenarios un espectáculo cargado de nostalgia, emoción y, sobre todo, vallenato puro.

Según contaron los artistas en la rueda de prensa, el show combinará los grandes éxitos que los consolidaron como íconos del género con las nuevas canciones del disco. Este trabajo nació del deseo mutuo de reencontrarse con su público y con su propia historia.

El Metropolitano de Barranquilla, un nuevo reto

Uno de los hitos de esta gira será la esperada presentación en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pues Silvestre confesó que nunca había cantado ahí y esa noticia lo tiene emocionado. Esta actuación será especialmente significativa, ya que podría convertirse en la última vez que ambos compartan una gira de esta magnitud.

“Queremos conquistar Barranquilla con un espectáculo inolvidable. La Arenosa merece vernos juntos una vez más, y si esta es la última, que sea la mejor”, expresó Dangond.

El estadio El Campín será el primer lugar en el que se presentarán Silvestre y Juancho en su 'Último Baile' - crédito @silvestredangond/IG

¿Cuáles son las emociones y las reflexiones que les deja el camino juntos?

Durante la presentación oficial del tour, Juancho de la Espriella compartió en entrevista con Infobae Colombia una reflexión sincera sobre lo que ha significado su vínculo con Silvestre, a quien acompañó en dos etapas fundamentales de su carrera y con quien formó una de las duplas más influyentes del vallenato contemporáneo.

“Mira, perdónenme la vulgaridad, pero Silvestre es la verga conmigo o sin mí, y a mí no me va mal. Pero por alguna razón, que no es que él ni yo nos lo propongamos, cuando nosotros nos juntamos eso se multiplica y se va más allá todavía de lo que él ha logrado y de lo que yo puedo lograr", aseguró Juancho, mientras Silvestre lo escuchaba y asentía con la cabeza.

Para el acordeonero, el regreso con Silvestre no obedece a cálculos comerciales ni a intereses individuales, sino a una conexión espiritual que trasciende lo profesional. En sus palabras, esta nueva etapa representa una de las mayores enseñanzas que le ha dejado su carrera.

“La enseñanza es espiritual, de que uno no es solo. Que uno necesita de los demás. Silvestre, con toda su carrera brillante, abre un espacio para este reencuentro, para darnos esta emoción mutua y para brindársela a millones de personas”, expresó emocionado de la Espriella.

El lanzamiento del álbum El Último Baile, que acompaña la gira, ha sido un catalizador de emociones tanto para los artistas como para sus seguidores. Juancho reveló que vivió uno de los momentos más conmovedores en un lugar inesperado: un centro comercial.

Juancho de la Espriella cuenta detalles de trabajar junto a Silvestre - crédito Natalia Perilla

“Este álbum no lleva dos días afuera y la reacción de la gente es impresionante. Silvestre lo filtró el viernes y yo estaba en un centro comercial en Medellín, celebrando su cumpleaños, y terminé llorando, caminando con mi hijo. Llorando entre la gente, lleno de emociones.”

Juancho insistió en que lo que más lo ha tocado de este reencuentro no es solo la oportunidad de volver a tocar junto a su compañero de tantos años, sino la generosidad de Silvestre al compartir nuevamente el escenario, a pesar de su estatus de estrella consolidada.

“Que él me haya abierto este espacio otra vez, con cariño, es una enseñanza de humildad. De que los egos quedan abajo. De que brillamos juntos. Eso es algo hermoso que me llevo. Nosotros no somos solos, nos necesitamos”, puntualizó.