‘Influencer’ fue detenido por hacerse pasar como agente de tránsito en Cali: “Yo estoy haciendo es cultura”

Un caso inusual generó alarma en Cali durante la tarde del jueves 15 de mayo, cuando un hombre, identificado como un presunto influencer, fue sorprendido simulando ser un agente de tránsito en la ciudad.

Vestido con prendas similares al uniforme oficial, el creador de contenido daba órdenes a los conductores, lo que llevó a los verdaderos funcionarios de la Secretaría de Movilidad a alertar a las autoridades.

Según información del medio El País, de Cali, el hombre fue detenido en flagrancia mientras se esperaba la llegada de la Policía Metropolitana para proceder con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la situación fue denunciada por ciudadanos y agentes de tránsito que identificaron al sujeto como un impostor.

En un comunicado, la entidad confirmó que se trataba de un caso de presunta suplantación de autoridad, una conducta que está tipificada como delito en el Código Penal colombiano.

Según los artículos 425 y 426, la usurpación de funciones públicas puede acarrear penas de prisión que oscilan entre uno y cuatro años, dependiendo de la gravedad del caso y si se simula una investidura o cargo público.

El hombre, conocido en redes sociales como Agente Kiko del Distrito, ha ganado notoriedad en plataformas como Tikok, donde publica contenido vestido como agente de tránsito.

En sus videos, utiliza un chaleco y casco que imitan la estética de los uniformes oficiales, aunque, según él, no contienen distintivos que puedan asociarse directamente con las autoridades.

Tras el incidente, el influencer publicó un video en su perfil defendiendo sus acciones y asegurando que su intención no era suplantar a un funcionario, sino promover “conciencia ciudadana”: “Muchacho, esto que yo tengo puesto, esto que yo tengo puesto es un disfraz (...) Porque lo que yo estoy haciendo es cultura (...) no estoy suplantando a la ley. ¿Es que aquí dice tránsito o qué? Dice aquí Agente Kiko del Distrito”.

Sin embargo, las autoridades indicaron que, independientemente de las intenciones del individuo, el uso de uniformes o elementos similares a los oficiales puede generar confusión entre los ciudadanos y comprometer la seguridad vial.

La Secretaría de Movilidad advirtió que este tipo de acciones afectan la confianza en las instituciones y representan un riesgo para la comunidad. Además, anunció que se tomarán medidas legales contra el hombre y se implementarán controles más estrictos para prevenir futuras suplantaciones.

Testigos del hecho indicaron que el hombre actuaba con total naturalidad, dando indicaciones a los conductores como si se tratara de un agente legítimo. Algunos residentes del sector aseguraron que no es la primera vez que el individuo realiza este tipo de acciones, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Según información del medio citado, varios vecinos afirmaron haberlo visto en otras ocasiones interactuando con conductores en espacios públicos, lo que ha incrementado la inquietud sobre posibles riesgos para la movilidad y la percepción de las autoridades de tránsito.

El debate sobre este caso se ha trasladado a las redes sociales, donde las opiniones están divididas. Mientras algunos usuarios defienden las acciones del influencer como una forma de entretenimiento urbano, otros consideran que su comportamiento constituye una falta grave que podría poner en peligro la credibilidad de los oficiales.

“Apoyo total a tu labor de cultural”; “Legalmente lo puede utilizar, no se puede castigar por el uniforme, solo se podría castigar en el caso de que se pudiera evidenciar si realiza alguna acción que se encuentre fuera de la ley”; “eso paila mi rey 🙏 haces buen contenido y tu personaje es único”; “Haga curso en el Sena y preséntese para ser Agente de Tránsito”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

En su video, el influencer criticó a los medios de comunicación locales por, según él, malinterpretar sus intenciones y presentarlo como un delincuente: “Muchacho, aquí estamos tirando es cultura. Muchacho, esto que yo tengo es un disfraz, esto no es para llegar y parar a una persona y decir: ‘deme algo para gaseosa’. No, yo creo es cultura, muchachos (...) ¿Qué hago yo? Me meto acá en el distrito, hago mis bromas y le creo cultura a la gente. No me meto con nada malo”.

El Código Penal colombiano establece que la simulación de investidura o cargo público, así como el uso de uniformes o distintivos de una persona jurídica con fines ilícitos, puede ser sancionada con penas de prisión de hasta cuatro años y multas económicas.