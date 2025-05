Valka habló de Westcol y de su primer álbum de estudio: “Fue mi musa en ese momento”

La cantante paisa Valka se prepara para lanzar su álbum debut 'Valkiria' en Bogotá - crédito @soyvalka/Instagram

Valeria García, más conocida por su nombre artístico Valka, se hizo notar para buena parte de los colombianos luego de que se confirmara su aparición en La reina del flow 3, de Caracol Televisión. Pero, lo cierto es que su pasión siempre fue ser cantante.

“Desde muy pequeña, toda mi vida he soñado con ser artista. Y cada vez que mis papás me preguntaban qué quería hacer, yo les decía que quería ser cantante de grande. Creo que hay personas que sí nacemos como ya sabiendo qué es lo que queremos hacer desde muy pequeños. Y desde muy pequeñita lo tenía superclaro“, comentó en diálogo con Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En abril, la artista nacida en Medellín en 2002 presentó Valkiria, un álbum conceptual que recorre el desamor desde el duelo hasta la sanación. A través de 13 temas, Valka presenta un relato en el que el dolor se transforma en fuerza y aceptación. Según contó la cantante, tomó más de un año la concepción y grabación de este trabajo discográfico.

'Valkiria' tomó más de un año para ser grabado, en palabras de la artista - crédito cortesía Agencia Jaque

“Nos demoramos aproximadamente un añito y algo terminándolo de hacer. Nos tomamos mucho el tiempo de escuchar muchas veces las canciones de que quedaran realmente a nuestro gusto musical”, reveló.

El motivo cobra sentido, pues Valka se reconocía en todo el recorrido emocional que presentan dichas composiciones. “Valkiria es sobre mi vida personal, una historia de amor, de lo que vivimos todas las personas. El desamor, el amor, el duelo, la sanación. Entonces, fue como una catarsis hacer este álbum, porque me ayudó a expresar en mi música lo que no era capaz de decir con mis palabras”, comentó.

Valka no ocultó el rol que cumplió su relación con Westcol en la inspiración lírica de 'Vakiria' - crédito @westcol/IG

Y esa catarsis, según admitió la propia artista, tenía relación con Westcol. No obstante, aseguró que no hay nada en las letras que no le haya dicho al streamer previamente.

“Nunca he ocultado ni ha sido secreto que el álbum, mi primer álbum, fue obviamente escrito con base en mi relación con Luis Fernando. Y sí, tuvo mucho que ver. Fue en parte, pues, mi inspiración. Fue mi musa en ese momento para crear el álbum. Y creo que en Valkiria realmente digo todo lo que también se lo llegué a decir a él en persona. Realmente le agradezco mucho y le debo mucho porque, pues gracias a él fue que también nació como la inspiración”, reconoció.

En las 13 canciones de Valkiria hay variedad, pues hay algunas que se inclinan por el lado más comercial del género urbano, mientras en otras incursiona en el afrobeat y hasta en los tintes flamencos a lo Rosalía en Date Cuenta. En este sentido, Valka le quiso dar mérito a su equipo de productores.

“Antes de entrar al estudio con ellos, me sentaba y les decía qué quería hablar en cada canción. Ellos me proponían el ritmo, porque yo dejo en manos de los que saben hacer esas cosas, que sean ellos también los que me aporten, pero todos estuvimos en el proceso creativo. Siempre fue un trabajo en equipo”, explicó, añadiendo que no quería encasillarse en una sola forma musical.

'Valkiria' se publicó en plataformas digitales el pasado 8 de abril - crédito cortesía Agencia Jaque

“Realmente siempre como artista me ha gustado mucho explorar y meterme en todos los géneros, porque crecí escuchando todos los géneros y a todos los artistas, y dije ‘no solamente quiero que digan ahí va la que solamente canta reguetón, o solamente canta flamenco o solamente canta afro’. No, yo quería que realmente vieran mi versatilidad como artista, porque he estudiado mucho y me he preparado mucho para poder estar en cada uno de los géneros que quiero”, comentó.

Entre sus planes inmediatos, Valka se prepara para hacer la presentación oficial de Valkiria en Bogotá, luego de hacer lo propio en abril, en Envigado. “Estamos planeando hacer acá en Bogotá el lanzamiento también del álbum en junio o julio. Lo queremos hacer en el Astor Plaza”, reveló.