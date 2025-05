Marko Pérez habló del impacto de su video viral con Felipe Saruma en su propia vida: “Era una bomba de tiempo”

El actor y creador de contenido venezolano habló del mal momento que atravesaba cuando grabó el video con Felipe Saruma acerca de la depresión que se hizo viral en redes sociales - crédito @marko/Instagram

En las últimas semanas de 2024, los creadores de contenido Felipe Saruma y Marko Pérez tuvieron un notable impacto en las redes sociales con un video que abordó el tema de la depresión de manera cruda y honesta.

A través de una dramatización, los creadores visibilizan un aspecto de este padecimiento, destacando en particular la capacidad de aparentar normalidad mientras se sufre en silencio, sumado al hecho de buscar ayuda y que nadie esté disponible para ofrecerla porque no se percatan de la necesidad del otro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video, que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como Tiktok, Instagram y Youtube, presenta al colombiano y al venezolano como los protagonistas, mostrando cómo una persona puede sonreír y llevar una vida aparentemente feliz mientras lidia con una batalla interna con sus emociones.

Este es el video de Felipe Saruma y Marko Pérez sobre la depresión - crédito @felipesaruma/IG

Este mensaje se refuerza con la frase final del video:“La depresión también sonríe. Cuida de los tuyos”, y alcanzó resonancia profundamente entre los espectadores, generando millones de visualizaciones y comentarios. Incluso, animo a otros en plataformas digitales a compartir sus propias experiencias con la depresión.

Este fue uno de los puntos que Marko abordó durante su paso por Los hombres sí lloran, el pódcast del actor Juan Pablo Raba. El venezolano elogió el espacio del actor bogotano, por estos días en boca de los Estados Unidos por su aparición en la más reciente temporada de Law & Order.

“El nombre de tu pódcast me jode tanto, porque hay un tema de una crianza machista real donde nos dieron tanto palo porque los hombres no lloran, hombrecitos, no lloran que por más que nosotros quisimos cambiar ese patrón nos quedó grabado como que voy a llorar porque estás llorando. Pues que era una niñita y esta vaina me llevó inconscientemente en patrones de patrones donde yo toda mi puta vida me guardé toda la mierda que me pasaba”, reconoció.

Esto dio pie para que Marko contará que cuando grabó el video con Saruma, atravesaba por un mal momento personal que, sin quererlo, terminó por generarle una catarsis.

El venezolano afirmó que la grabación con el colombiano le ayudó a salir de un mal momento que atravesaba con la depresión - crédito @loshombres.si.lloran/TikTok

“Y en diciembre [de 2024], hermano, viví el peor episodio de mi vida. Caí en un hueco del cual no le podía explicar a la gente qué me estaba pasando, porque era lo que siempre le critiqué a la gente. Siempre tenía un discurso de ‘sal, no importa qué tan mal te sientas, huevón, todo continúa’”, explicó. “Y duré años diciéndole ese discurso a todo el mundo y no sabía que yo en lo que me convertí fue una bomba de tiempo. Y caí”.

Marko recalcó que era su primera vez relatando esa historia detrás de cámaras al público, y luego prosiguió. “Caí en un hueco donde no podía agarrar el teléfono. No entendía qué mierda me pasaba. No te lo puedo explicar, no es algo tangible”, manifestó.

Según contó Marko, fue su filosofía de vida en ese tiempo de seguir adelante que lo terminó llevándolo a esa situación. “Un hombre que no importa qué tanta mierda tuvo, siguió adelante. Que no importó qué tanto lo humillaron, qué tanto le escupieron, qué tanto el mundo se le vino encima, nunca dejó de avanzar. Jamás”. Todo esto, sin saber que llegó a un punto de no retorno: “Creía que yo había nacido con el don de poder aguantar toda la mierda que la vida me diera. Y yo no tenía ni idea que eso se acumula en el corazón y en la mente, hasta que un día estalla”.

Video Marko Pérez y Felipe Saruma impacta las redes sociales - crédito @felipesaruma/IG

Fue en esa situación cuando grabó el video con Saruma. “Estábamos en Corea del Sur haciendo unas actividades. Yo estaba en la mierda, muy mal. Pero, el teatro me enseñó que no importa qué tengas, sales y haces tu trabajo perfecto, no importa por lo que estés pasando. Y me tomé el teatro para la vida personal. Yo creé un video que yo no sé por qué, en mi cabeza yo decía ‘Si esto puede más que yo, esta es mi carta de despedida‘. Creé un video que me terminó salvando a mí y a millones de personas, porque así es la vida. La depresión también sonríe”, puntualizó.