La vicepresidenta Francia Márquez salió en defensa de la reforma laboral: “Mi llamado es a que, tanto Gobierno como Congreso les cumplan a los trabajadores”

El 14 de mayo, el Senado rechazó la consulta popular del Gobierno con 49 votos en contra y 47 a favor, bloqueando así las doce preguntas sobre la reforma laboral.

La votación generó tensión en el recinto, con gritos e insultos dirigidos al presidente del Senado, Efraín Cepeda.

La situación obligó a intervenir para mantener el orden. Incluso, el secretario de la presidencia del Senado tuvo que abandonar el lugar escoltado.

Los funcionarios del Gobierno nacional no han sido indiferentes frente a la decisión tomada por el Senado de la República.

En ese sentido, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en la mañana del 15 de mayo en una entrevista de Caracol Radio se refirió al tema.

“Mi llamado es a que tanto Gobierno como Congreso le cumplamos al país“, comentó en este espacio la segunda mandataria.

La vicepresidenta Francia Márquez sostuvo en el medio antes citado que la dignificación del trabajo en Colombia requiere avanzar en la reforma laboral, independientemente del camino legislativo que se adopte. Por ello, hizo un llamado tanto al Gobierno como al Congreso para que retomen el debate y logren su aprobación.

Márquez exhortó al Ejecutivo y al Congreso a responder a las expectativas del país y a cumplir con los compromisos adquiridos con la clase trabajadora.

En su declaración, insistió en la necesidad de aprobar una reforma que, según dijo, contribuirá al bienestar nacional y a la garantía de los derechos laborales.

“Mi llamado es a que tanto Gobierno como Congreso le cumplamos al país, le cumplamos a los trabajadores de Colombia sacando una reforma que va a beneficiar al país y sobre todo va a garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, comentó la funcionaria pública en referencia a la reforma laboral en la entrevista antes mencionada.

La vicepresidenta señaló que el rechazo a la consulta popular no debe interpretarse como un revés, sino como una oportunidad para que el Congreso retome el debate sobre la reforma laboral con una perspectiva renovada. Frente a las denuncias de presuntas irregularidades en la votación, planteadas por los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti, Márquez aclaró que no estuvo presente en la sesión del Senado y, por tanto, no se pronunciaría al respecto.

Frente al clima de tensión política, la vicepresidenta Francia Márquez subrayó la importancia de garantizar el derecho a la movilización social, amparado por la Constitución, pero enfatizó que el país requiere espacios de diálogo que conduzcan a un pacto amplio. En ese sentido, instó al Congreso a actuar con altura y responsabilidad para avanzar en las reformas estructurales que, según dijo, siguen siendo urgentes: laboral, salud y pensional.

“Estamos en un momento histórico y yo creo que hoy los líderes, los liderazgos políticos y sociales tenemos la responsabilidad de trabajar por el bienestar de Colombia y el bienestar de Colombia pasa también bien por la garantía de los derechos de los trabajadores, por la garantía de los derechos a la salud, que también es parte de las otras reformas que ha liderado este gobierno, que son estructurales, que son transcendentales que las necesita el pueblo colombiano”, dijo Márquez.

En la entrevista, la vicepresidenta Francia Márquez también se refirió a su relación con el presidente Gustavo Petro. Afirmó que ha sostenido conversaciones con el mandatario, aunque dejó claro que su atención está enfocada en las responsabilidades propias de su cargo. Entre ellas destacó el impulso a la política pública para el Pacífico colombiano, la implementación de la Ley 70, la estrategia de cooperación entre Colombia y África, así como su participación en asuntos relacionados con la paz y la seguridad.

Al respecto explicó: “Hemos estado avanzando en la reglamentación integral de la Ley 70 del 93 y vale la pena resaltar que hemos este gobierno ha avanzado después de 30 años en reglamentar dos capítulos importantes de esta ley, el capítulo cuarto sobre recursos naturales y aquí en la política de sostenibilidad ambiental es esto es un avance significativo para el país y para el planeta”.