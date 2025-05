Video viral: colombiana protagonizó escándalo en aeropuerto de Estados Unidos por no hablar inglés: “Yo soy una hija de Dios

La barrera del idioma provocó el enojo de la latina - crédito Redes Sociales

Una de las dificultades que tienen los latinos que viajan a países como Estados Unidos es la barrera del idioma, puesto que en algunos casos los extranjeros no tienen ni siquiera un conocimiento básico de un segundo idioma.

Un ejemplo de ello quedó expuesto en una grabación filtrada de una “axon body”, cámara que tienen los policías en Estados Unidos, en la que se observa la frustración de una colombiana que terminó capturada luego de enojarse por no entender lo que los funcionarios de un aeropuerto le indicaban.

En la parte inicial de la grabación, la mujer le indica al uniformado que, había sido alertado por trabajadores del lugar, que estaba intentando pedir una silla de ruedas, pero la funcionaria que la había atendido no entendía su idioma.

“Yo no sé hablar inglés, alguien que le diga al señor que yo le dije a ella que no sé hablar inglés y ella dijo que no sabía hablar español… y ella se burló de mí por eso. Yo no estoy haciendo nada malo”.

La latina pidió ser arrestada, pero luego se arrepintió - crédito Redes Sociales

Debido a que el policía le pidió acercarse a un tercero que pudiera traducir sus palabras, la colombiana, en tono retador, le indicó en repetidas ocasiones que la arrestara, aunque en ese momento no había motivos para hacerlo.

“Si me quiere llevar arrestada que me lleve, yo no tengo problema con eso. Señor, ayúdeme”, fueron las palabras de la latina.

“Él está acá porque tú estás haciendo mucho ruido acá”, le indicó un sujeto a la colombiana, que reiteró que ella no estaba peleando con la funcionaria, sino que su tono de voz era más alto.

La colombiana intentó escapar del policía al correr en medio de la pista del aeropuerto - crédito Redes Sociales

Después de pedirle en repetidas ocasiones que se calmara, el uniformado le indicó a la mujer que lo mejor sería que ella no abordara el vuelo, a lo que ella respondió con amenazas de demandar al aeropuerto y a los trabajadores de la aerolínea, que no entendían su idioma.

“Eso era lo que necesitaba, tome mi teléfono. Tranquila señora que esto se le formó fue un mierdero a usted, a mí no”, indicó la colombiana a la funcionaria del aeropuerto antes de ser retirada de la sala de espera por un grupo de policías.

Al evidenciar que sería capturada, la mujer comenzó a llorar y repetir que necesitaba a alguien que la pudiera escuchar, mientras que uno de los uniformados le explicó cómo sería el procedimiento.

El video de 10 minutos expone el cambio de posturas que tuvo la latina durante el altercado - crédito Redes Sociales

“Cójame, hágale, pero no me vaya a tocar. No me grite”, fueron las palabras de la colombiana después de que el uniformado le pidiera subir a un vehículo para ser trasladada del aeropuerto.

En un momento de confusión, mientras los policías esperaban que la colombiana subiera al vehículo, ella decidió correr e intentar fugarse en medio de la pista del aeropuerto; sin embargo, la persecución no prosperó por mucho tiempo.

Después de ser ingresada al vehículo, la colombiana comenzó a amenazar a los policías, a los que les indicó que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, era su padre.

“Usted me pegó, yo no soy una ladrona, señor, que le pasa. Auxilio, help, help, help”, gritaba la colombiana mientras era retirada del vehículo oficial.

En la parte final del video, la mujer cambió nuevamente su versión e indicó que ella en realidad trabajaba con la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero eso no evitó que terminara siendo ingresada a una celda.

“Señora, yo soy una hija de Dios, él me pegó, él abusó de mí, yo tengo derechos, soy ciudadana colombiana, pero también tengo a Dios en mi corazón”, es lo último que se escucha decir a la mujer.