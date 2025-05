Vicky Dávila le pidió al Partido Mira hundir la consulta popular de Gustavo Petro: “Tienen a Colombia en sus manos”

Vicky Dávila le pidió al Partido Mira que votara no a la consulta popular del Gobierno Petro - crédito Prensa Vicky Dávila y @PartidoMIRA

El Senado de la República sesionará este miércoles 14 de mayo con una jornada legislativa marcada por dos decisiones clave.

En primer lugar, los senadores votarán si se mantiene o no el archivo de la reforma laboral, medida adoptada por la Comisión Séptima en marzo.

Una vez resuelta esa apelación, la plenaria deberá abordar la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo es someter a votación ciudadana varios puntos de su agenda laboral.

El debate ha generado una fuerte controversia y diferentes actores políticos del país han dado su opinión al respecto.

En ese sentido la precandidata presidencial Vicky Dávila le pidió en su cuenta de X al Partido Mira que vote por el No en la consulta. Según la periodista la colectividad será clave para definir el futuro de la iniciativa del Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La periodista Vicky Dávila se pronunció en sus redes sociales sobre el papel decisivo que, a su juicio, tendrá el Partido Mira en la votación sobre la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. En su mensaje, advirtió que esta colectividad será clave para definir si se respalda o no el mecanismo de participación promovido por el Gobierno.

Dávila planteó que el partido enfrenta una disyuntiva entre apoyar lo que calificó como una “campaña tramposa” o rechazarla en defensa de la democracia, los recursos públicos y la estabilidad del empleo. Al final de su mensaje, apeló a una decisión “correcta” por parte de los congresistas.

Vicky Dávila dijo que Mira "tenía en sus manos" a Colombia - crédito @VickyDavilaH

“Hoy, @PartidoMIRA tiene en sus manos a Colombia: apoyan la campaña tramposa para el 26 de Petro con la plata de los colombianos, diciendo SÍ a la consulta populista, o dice NO a la consulta y defiende la democracia, defiende la plata de los ciudadanos y se compromete con los trabajadores a respaldar una reforma que les conceda algunos beneficios sin destruir el empleo formal ni las empresas. Por el amor a Dios, hagan lo correcto”, escribió por medio de su cuenta de X la precandidata presidencial.

Este no es el único mensaje que Dávila ha escrito con respecto a la discusión de la consulta popular. En otra de sus publicaciones al respecto dijo: “Esperamos que el SENADO les cumpla moralmente a los colombianos. Que defienda la democracia, la libertad, el orden y el futuro de Colombia. Que defienda a los trabajadores y que impida que Petro haga campaña para el 26 con la plata de los ciudadanos”.

Vicky Dávila lanzó fuertes críticas en contra de la consulta popular del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH

A lo anterior la precandidata presidencial y periodista agregó: “Por eso, el SENADO DEBE hundir la CONSULTA POPULISTA de Petro que solo quiere usar de manera politiquera las necesidades de los trabajadores, sus sueños . A Petro no le importa la clase trabajadora, solo tiene objetivos electoreros que quiere cumplir a toda costa. Los SENADORES DEBEN además comprometerse con los trabajadores a tramitar una reformar laboral responsable (NO LA DE PETRO) que les dé beneficios a los trabajadores, pero que no destruya las empresas en medio del declive de la economía”.

También cuestionó la situación del mercado laboral bajo el actual Gobierno y reiteró su oposición a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. La periodista hizo un llamado al Congreso para que actúe como contrapeso y evite que, según ella, se utilicen recursos públicos con fines políticos.

“Hay que luchar de frente contra la informalidad que este Gobierno dejó llegar al 57.7%, crear más y mejores puestos de trabajo. NO PODEMOS permitir que destruyan el empleo formal. NO.No permitamos que Petro haga campaña para el 26 con la plata de los colombianos. Que el SENADO LO FRENE y les cumpla a los trabajadores”, dijo la comunicadora en su publicación en la red social X.

Dicha consulta popular impulsada por el Gobierno Petro buscaría, resucitar la reforma laboral presentada previamente por la actual administración pública del país, pero que fue hundida en la Comisión Séptima del Senado - crédito REUTERS/Luisa González

Dicha consulta popular impulsada por el Gobierno Petro buscaría, resucitar la reforma laboral presentada previamente por la actual administración pública del país, pero que fue hundida en la Comisión Séptima del Senado.