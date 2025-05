Karol G compartió cuál es su comida favorita de Colombia y contó qué es lo mejor de ser la hija menor

Curiosidades de los gustos de Karol G - crédito @karolg / Instagram

Durante la promoción en Nueva York, Estados Unidos, de su nuevo documental Mañana fue muy bonito, presentado en la plataforma de stremaing Netflix, la cantante Karol G posó en la alfombra roja para los medios internacionales, saludó al público que la acompañó y respondió preguntas en la pasarela.

Aunque la mayoría de las preguntas en la alfombra roja fueron sobre el proceso de grabación, el trabajo con su equipo para llevar a cabo la producción audiovisual y la gira mundial en estadios, hubo una entrevista que llamó la atención porque la artista colombiana reveló detalles de su personalidad, de su vida y de sus preferencias.

En un quiz rápido y en tendencia que le hizo Telemundo 47, Karol G compartió algunos datos curiosos de su vida con los sorprendió a sus seguidores.

La idea era que de manera veloz y sin pensarlo mucho, Carolina Giraldo respondiera a las preguntas que le hizo la periodista sobre sus gustos, afinidades y algunas situaciones personales.

Karol G reveló detalles de sus gustos e infancia - crédito Juan David Duque/Reuters

En cuanto a cuál es su comida favorita, no dudó ni un segundo en decir que es “la bandeja paisa”, pero en lo que sí se demoró un momento y aseguró tener mucho y no saber cuál escoger, fue cuando le pidieron que dijera un recuerdo de la infancia importante y que recuerde mucho.

“Ay, no, tengo tantos, se me vinieron tantos a la cabeza. No quiero repetir como los mismos recuerdos de siempre”, expresó con preocupación y risas.

Sin embargo, no dio más información al respecto y, al contrario de la duda sobre “qué es lo mejor de ser la hija menor”, ahí si dijo lo pensaba al respecto, lo que ha sentido y vivido con ese tema y mencionó a una persona relevante de su vida.

“Ah no, pues que soy la consentida de la casa, la consentida de mi abuelita, siempre fui más de mi abuelita que de cualquier persona”, indicó Karol G.

Seguido a esto, la periodista le preguntó si en este momento Carolina Giraldo (su nombre de pila) tiene una canción favorita del nuevo repertorio, y a pesar de que dudó y lo tuvo que pensar por unos segundos, aseguró que no es una sola, sino que “todo el álbum de Cigarettes after sex”, que es una banda de indie rock estadounidense originaria de El Paso, Texas, formada en 2008 por Greg González.

Datos curiosos de Karol G como su comida favorita de Colombia, lo mejor de ser la menor en su familia y más detalles - crédito @telemundo47_wnju/TikTok

Finalmente, la entrevistadora le preguntó a Karol G por sus sueños y las metas que tiene por cumplir próximamente, especialmente ahora que ha ido logrando objetivos importantes como la gira de estadios mundial y el documental en Netflix.

“Ay no, reina, nos podemos quedar aquí todo el día si quieres para yo mencionarte todos mis sueños por cumplir. A ver, tengo varios sueños por cumplir y varios que están por cumplirse y mi sueño por cumplir es que se cumplan. Ya los quiero ver nacer”, respondió “La Bichota”.

El documental Mañana fue muy bonito de Karol G se ha convertido en el contenido más visto en la plataforma de Netflix Colombia, lo que ha reafirmado la conexión que hay entre la cantante y su audiencia local.

En la producción se puede ver el ascenso de Karol G en su carrera profesional, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como una figura global. Además, la artista colombiana muestra momentos íntimos de su gira de estadios Mañana será bonito y otros momentos personales que vivió en ese tour junto a su familia.

El documental está lleno de imágenes del detrás de escena de los conciertos, reflexiones personales y habla del inicio del romance con el cantante Feid, así como también cuenta cómo se siente con esa relación actualmente.