Detalles sobre la creación de Frisby en España: mientras la empresa colombiana factura casi un billón de pesos al año, la copia en Europa se creó con menos de $10 millones

Estos son los trabajadores a los que no se les pagará la prima correspondiente de junio Este beneficio laboral aplica a empleados formales del sector privado y público, excluyendo a quienes tienen contratos independientes o salario integral

“La consecuencia directa de no aprobar la reforma a la salud es que se quiebran la mayoría de las EPS. Esto no es una amenaza”: Petro El presidente dijo que no es cierto que hospitales y clínicas quiebren y que, a lo sumo, habrá inestabilidad financiera en propiedades de dueños de EPS