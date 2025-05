Con video, Chavi desmintió rumores sobre Antonia Botero y su relación tras distanciamiento con Los Chicaneros

El joven dio un mensaje que dejó más dudas que respuestas - crédito Chavi / Instagram

A través de un video publicado en sus redes sociales, Chavi, creador de contenido y pareja de Antonia Botero, decidió dar su versión sobre los rumores que han circulado recientemente en torno a su relación y su vida familiar, teniendo en cuenta el impacto que ocasionaron estas especulaciones en su entorno familiar, específicamente en Antonia, que está embarazada, por lo que él aclaró que solo quiere conservar el bienestar de su hogar.

En el mensaje, Chavi negó las acusaciones que lo señalan de haber alejado a Antonia de su familia o de haber sido infiel, y pidió respeto para poder vivir este momento de su vida en paz, pues considera que es indispensable para el desarrollo de su pequeño hijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el video, Chavi afirmó que su silencio en los últimos días fue motivado por respeto hacia Antonia y el embarazo, pero decidió hablar, debido a que: “Estar callado se ha utilizado para crear chismes, para distorsionar la verdad y esas cosas en cierto grado han afectado a Antonia y a mi hijo y por eso siento como esa responsabilidad y esa necesidad de salir a aclarar algunas cosas”.

En sus palabras, aseguró que nunca ha intentado dividir a nadie ni ha cerrado las puertas de su hogar a la familia de Antonia, que son conocidos en redes como Los Chicaneros. Además, afirmó que siempre ha estado presente como esposo, padre y compañero, y que continuará desempeñando ese rol.

La pareja está a la espera de su bebé arcoíris - crédito Chavi / Instagram

En su declaración, Chavi también desmintió otras especulaciones que han circulado sobre su relación, como la existencia de infidelidades o hijos fuera de su relación con Antonia: “Nunca le he sido infiel, no tengo otras esposas, no tengo otros embarazos, no tengo otros hijos. Nunca he intentado dividir a nadie. Este video pues no lo hago para generar más conflicto. En verdad que lo único que me importa es la paz, pues de mi hogar, el bienestar de Antonia, de mi hijo”, expresó, dejando claro que no busca generar más conflictos con su mensaje.

Por su parte, Antonia Botero reaccionó al video de Chavi con un comentario en el que pidió respeto: “Por el bien de mi embarazo solo pedimos respeto y amor”. En su mensaje, aprovechó para agradecer que su pareja hiciera este llamado público y reiteró su deseo de vivir esta etapa de su vida de manera tranquila y feliz.

Y es que el video de Chavi fue publicado en medio de intensos rumores sobre problemas en su relación y con el entorno familiar de su esposa, pues en redes sociales y en medios digitales, se ha especulado sobre conflictos internos que habrían afectado la cercanía. Sin embargo, tanto Chavi como Antonia han dejado claro que su enfoque está en disfrutar del embarazo y en construir un ambiente de armonía para su hijo.

Los rumores incrementaron después de que la mamá de Antonia, Cristina, subiera un video llorando el día de la madre, visiblemente conmovida por la relación con sus hijos y expresando mucho amor para ellos.

La joven se habría alejado de sus familiares -crédito @los_chicaneros / Instagram

El video de Chavi concluyó con un mensaje contundente, que los seguidores interpretaron como una indirecta para los padres y el hermano de Antonia: “Natanael se merece que vivamos este momento lo más felices posibles, entonces las puertas quedan abiertas para todos aquellos que quieran seguir compartiendo nuestra alegría”.

La publicación causó diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja expresaron tanto apoyo como opiniones divididas sobre la situación: “Tantas palabras y al final no dijo nada” y “Sos famoso gracias a la familia de ella y pretendes alejarla, eso no habla de una buena persona”.