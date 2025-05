Sofía Vergara fue entrevistada por Jimmy Fallon y le hizo un test para saber si puede visitar Colombia

Sofía Vergara le enseñó palabras en español a Jimmy Fallon - crédito @sofiavergara/IG

La actriz colombiana Sofía Vergara volvió a robarse el show en su reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde deslumbró con su carisma habitual y terminó volviéndose tendencia en las redes sociales por un divertido segmento en el que puso a prueba al presentador con algunas frases típicas colombianas.

La estrella de Modern Family y la serie Griselda, de Netflix, llegó al set con la energía que la caracteriza, a pesar de no sentirse del todo bien porque aseguró que cuando va a Nueva York le dan alergias y se le había olvidado tomarse el medicamento para evitarlas.

“Qué alegría tenerte de vuelta, feliz Día de la Madre”, empezó diciéndole Jimmy Fallon.

“Gracias, gracias. Estoy teniendo un día difícil, pero divertido, está bien. Es que tengo alergias. Es como si hubiera llegado a Nueva York y me emocioné muchísimo. Quiero hacerlo todo cuando aterrizo en Nueva York, así que fui al parque esta mañana y no me llevé mi Claritin (un medicamento para la alergia que alivia los síntomas rápidamente) y ahora tengo los ojos hinchados y llorosos“, empezó diciendo la barranquillera entre risas, haciendo referencia a su entusiasmo por estar en la ciudad.

“Si así es como te ves hinchada, te ves fantástica”, respondió Jimmy ante la confesión de la actriz colombiana.

“Mira lo que hago por ti”, expresó Sofía haciendo referencia a que a pesar de que estaba indispuesta fue a la entrevista por Jimmy. “Oh, Dios mío, esto es por mí. Estoy feliz, te ves fantástica. No te ves hinchada en lo absoluto”, le dijo Fallon.

Seguido a esta introducción, Jimmy volvió a hacer énfasis en el tema del Día de la Madre, la felicitó nuevamente y le preguntó por la celebración que tuvo ella.

En ese momento Sofía confesó que tuvo una fecha “rara” porque se lo pasó viajando, así que no tuvo tiempo para festejar como esperaba, pero reveló que la noche del sábado 10 de mayo estuvo cenando con su hijo Manolo y que pasaron un rato agradable.

Asimismo, Sofía aprovechó para confesar que la había pasado bien y en cuanto al regalo que le dio su hijo o lo que ella desea recibir para esas fechas, indicó que es muy de “los clásicos”, como por ejemplo, “las flores, los chocolates y los diamantes”.

Sin embargo, el momento que se robó la atención de millones de fanáticos fue cuando Sofía decidió convertir el set en una clase exprés de español con acento colombiano para revisar qué tan preparado estaba Jimmy Fallon para visitar Colombia.

La situación se dio porque, según Sofía, está cansada de que la inviten a entrevistas y hacer “juegos estúpidos americanos” que ella no sabe realizar y que termina perdiendo o quedando mal, así que tomó la decisión de ser ella la que llevara la actividad.

Con tarjetas en mano, la actriz empezó a decir algunas expresiones coloquiales típicas de su país natal y le pidió a Fallon que intentara pronunciarlas, así como también escoger su significado.

Palabras como “Guayabo”, “Qué mamera” y la joya del vocabulario costeño, “cuchibarbie”, hicieron parte de la lección improvisada y causaron sensación tanto en el presentador como en el público.

De acuerdo con la dinámica, Sofía le daba unas opciones para escoger, teniendo en cuenta lo que para el presentador significara la palabra, y además debía decirlas.

La pronunciación del comediante estadounidense fue motivo de risas, porque la mayoría de intentos fueron fallidos. Fallon trató de sonar como un colombiano, pero terminaba haciendo acento italiano y otro similar y provocaba carcajadas en el público y, por supuesto, en la propia Vergara, quien no ocultó su alegría por ver al presentador intentando replicar su acento costeño y que así como ella había fallado en juegos anteriores, en esta oportunidad fuera él.

El segmento fue rápidamente compartido en redes sociales, donde fanáticos de Sofía —y del programa— celebraron el humor y la espontaneidad del momento.

Cuando tuvo que adivinar qué significaba la expresión: “Qué mamera”, acertó e indicó que se trataba de algo o alguien que generaba molestia. De igual forma sucedió con la palabra “Cuchibarbie”, pues aseguró que se trataba de una MILF, es decir, el acrónimo en inglés Mother I’d Like to Fuck, que​ hace referencia a una mujer atractiva y considerada deseable sexualmente.

Sin embargo, en Colombia se emplea el término específicamente a una mujer que no acepta su mayoría de edad y que se viste como joven, mientras aparentar tener esa edad.

“Creo que ‘Cuchibarbie’ es demasiado obvio para tener algo que ver con la Barbie. Así que voy a decir que es la opción B, una MILF. Tengo razón, ves, puedo ir a Colombia, podemos pasar el rato juntos”, indicó Jimmy Fallon entre risas y alegría.

Finalmente, Sofía felicitó a Jimmy y le dijo que podían ir juntos a Colombia. Con su humor característico, su autenticidad y esa mezcla única de elegancia y picardía caribeña, Sofía demostró una vez más por qué sigue siendo una de las celebridades latinas más queridas en la televisión internacional.