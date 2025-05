Secretaría de Movilidad de Cali anunció duras sanciones contra evasores de controles de tránsito: “No es un chiste”

Secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, anunció nuevas medidas contra conductores evasores de retenes de tránsito - crédito Redes sociales/X

En lo corrido de 2025, más de 44 agentes de tránsito han sido agredidos por parte de inescrupulosos en Cali, que no están de acuerdo con los controles de Movilidad que exponen presuntas infracciones que acarrean sanciones y multas.

De hecho, una de las más recientes víctimas de agresiones fue el mismo secretario de Movilidad de la ciudad, Gustavo Orozco, que el lunes 5 de mayo resultó atropellado por un sujeto que evadió un puesto de control en el sector de Pance, en el sur de la capital vallecaucana.

Debido al ataque, Orozco fue trasladado de inmediato a la Clínica Valle del Lili para recibir atención médica. Este hecho, junto con el aumento de agresiones a agentes de tránsito, llevó a la Secretaría a reforzar su postura frente a la evasión de la autoridad vial.

Ante este panorama, el secretario de Movilidad anunció medidas estrictas para combatir la evasión de los puestos de control de tránsito, una problemática que se está saliendo de control.

De acuerdo con Orozco, los infractores que sean identificados tras huir de estos controles enfrentarán sanciones severas, incluyendo el embargo de sus vehículos o cuentas bancarias, 30 días después de ser notificados.

“Seguimos avanzando con medidas firmes para proteger la vida en la calle, tanto de nuestros agentes, como la de todos los caleños. Hoy anunciamos que priorizaremos, con urgencia absoluta, las medidas de embargo de todos aquellos que se fugan de un puesto de control, ignorando las instrucciones de tránsito, poniendo en riesgo la vida e nuestro personal y de todos los demás”, declaró el secretario.

Según explicó, esta estrategia forma parte de un plan de tolerancia cero que busca proteger tanto la vida de los agentes de tránsito como la de los ciudadanos. “La evasión ahora tiene consecuencias más rápidas y efectivas. Los que se fugan son una amenaza real para la ciudad y para la vida, y no nos quedaremos de brazos cruzados”, afirmó Orozco.

En cuanto a la legalidad de estas medidas, Orozco aseguró que están respaldadas por las facultades que la ley otorga a la administración.

“Estas no son defensas vacías, están entre nuestras facultades de ley. Respetar las normas no es un chiste, respetar a la ciudad y a las autoridades es un deber. No nos ganarán los vivos y los irresponsables en esta ciudad. Con esta Alcaldía, el respeto a la norma en la calle no se negocia, se exige y se hace cumplir”, declaró el secretario.

La Secretaría de Movilidad dejó claro que estas acciones buscan frenar la impunidad y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito en Cali. Con esta estrategia, las autoridades esperan reducir los incidentes relacionados con la evasión de controles y reforzar la seguridad en las vías de la ciudad.

Secretario de Movilidad fue intimidado por “veedores ciudadanos”

Otra de las grandes problemáticas a la que se enfretan los funcionarios de movilidad en la ciudad es el supuesto asedio injustificado de “veedores ciudadanos”, que se acercan a los controles de tránsito con el propósito de “obstaculizar” los operativos.

A propósito, uno de estos sujetos encaró al secretario Orozco para “hablar de posición política”. “Venga, por qué hace lo que hace, venga, hablemos de posición política. Este es el famoso que hace videos en Tiktok (...)”, indicó el sujeto, que grabó la situación.

Por su parte el secretario recurrió a llamar a las autoridades correspondientes, mientras que el hombre continuaba reclamándole.

“Llamate al grupo de la veeduría (...) allá un agente de tránsito golpeó a alguien y ¿usted dónde estaba? (...) Miedo no les tengo, en todo lado vamos a estar, no le tengo miedo a ningún policía", continuó el sujeto.

Cabe señalar que, en agosto de 2024, el secretario denunció a este grupo de personas por sus polémicas actuaciones en medio de los operativos; sin embargo, no se conoce públicamente en qué va el proceso.