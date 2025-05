Novia de Maluma estaría embarazada nuevamente: esta foto los delataría

Seguidores especulan sobre un posible segundo hijo del artista luego de notar detalles de Susana Gómez en fotografías en redes sociales - crédito @maluma/Instagram

El domingo 11 de mayo, Maluma celebró el Día de las Madres rindiendo homenaje a las mujeres más importantes en su vida, su madre Marlli Arias y su pareja Susana Gómez, con quien tiene una hija llamada Paris Londoño Gómez.

El cantante organizó una celebración especial en su restaurante, Casa Eterna, ubicado en Medellín. Durante el evento, compartió momentos íntimos y emotivos que incluyeron fotografías y un mensaje en las redes sociales, destacando el amor y la gratitud hacia las mujeres de su familia. “Gracias por la vida Madres ❤️“, escribió.

En las imágenes publicadas por el artista, se pudo observar un ambiente familiar en el que disfrutaron de una comida especial y regalos. Una de las fotografías más emotivas que compartió se muestra a Maluma besando en la frente a Susana Gómez en el momento en que recibieron a su hija París.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue el aspecto de Susana Gómez, que generó rumores de un posible embarazo. Algunos usuarios en redes sociales notaron lo que parecía ser un bulto en el abdomen de Gómez, lo que desató especulaciones sobre la llegada de un segundo hijo para la pareja. Aunque ni Maluma ni Susana han confirmado esta posibilidad, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar, expresando su entusiasmo ante la idea de que Paris pudiera convertirse en hermana mayor.

“Esa mujer está embarazada otra vez”; “Susana está embarazada😍“; ”está embarazada 🤰“; ”Segundo bebé abordo así parece 😍“; ”Están de nuevos embarazados???? Parece que tiene un poco de tripa no??“; ”Maluma baby tiene su propio baby😭😭“; ”Vas hacer papa otra vez ? Veo barriguita ..hermosa!!“; ”La chica de nuevo embarazada?😍“; ”Susana está tan embarazada... ¡OTRA VEZ!“; ”Bebé #2 viene🤔?“; ”En la 10...París pasará a ser hermanita mayor? O solamente es el ángulo como esta parada Susi😢“; ”❤️ hermosa familia", son algunas reacciones en las redes sociales.

La relación entre Maluma y Susana Gómez ha sido objeto de interés por los fans del reguetonero desde que se hizo pública. La pareja se conoce desde hace varios años, pero no fue hasta 2021, tras el divorcio de Gómez, que comenzaron una relación formal. En palabras del propio cantante: “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”. Desde entonces, han compartido momentos juntos, como el nacimiento de su hija Paris el 9 de marzo de 2024, un evento que el paisa describió como el “sueño más grande” de su vida.

