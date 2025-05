Mauricio Figueroa sorprendió con nuevo look y la noticia de que adoptó a ‘la rusa’: “Pero mi testamento ya fue repartido”

Mauricio Figueroa y Yana Karpova se reencontraron después de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @la_rusayana/Instagram

Los exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 que hicieron parte del equipo agua, Mauricio Figueroa y Yana Karpova se reencontraron en Medellín, ciudad a la que regresaron luego de abandonar la competencia de convivencia en la que Melissa Gate los acercó.

En el video que circula en redes sociales, “don Mauricio” como era llamado en el reality cautivó al lucir un nuevo corte de pelo y barba, pero además afirmó que adoptó a “la rusa”. “Sí, pero quiero aclararles que mí testamento ya fue repartido”, apuntó el actor paisa de 71 años.

Mauricio Figueroa y Yana Karpova, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025' reiteraron su apoyo a Melissa Gate para que gane la segunda temporada del 'reality' - crédito @la_rusayana/Instagram

“Amigos, yo no tengo abuelos y resulta que Don Mauricio ahora es mi abuelito de Colombia y el único abuelo que tengo”, relató Yana Karpova mejor conocida en la industria musical y las redes sociales como “la rusa”.

Por su lado, el actor recordado pro su personaje de “Don Ezequiel”, en la serie juvenil Francisco el matemático, afirmó la versión de Yana, pero agregó que no sería víctima de las ambiciones o pretensiones que pueda tener la cantante de reguetón, razón pro la que dejó las cartas sobre la mesa respecto a temas de herencias.

“Sí, pero quiero aclararles que mi testamento está ya repartida la herencia porque uno no sabe si supo lo que tengo de economía”, agregó Figueroa, aclaración a la que “la rusa” reaccionó de inmediato: “No, Don Mauricio, solo eres abuelito y ya. Y ya no más, es donde está”.

Mauricio Figueroa, dejó ver su lado contestatario en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

“Don Mauricio está listo para aguantar unas semanitas mas”, “Don mauricio!! Cuál es la fuente de la vida ?? Pase el dato !! Usted está muy lindo”, “Salió premiado porque tiene quien lo quiera y estar pendiente de él”, “Santo Dios qué se hizo don Mauricio que se rejuveneció 10 años”, “No le digan a Karina que don Mauricio va a dejar herencia”, “tan bellos”, “por fin encontró el sugar que tanto buscaba”, son parte de las reacciones de sus seguidores.

Mauricio Figueroa reveló su top 3 de ‘muebles’ en ‘La casa de los famosos’

El exconcursante de La casa de los famosos Colombia Mauricio Figueroa, conocido por su carisma y sentido del humor, volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir su opinión sobre algunos de los participantes del reality. En un video publicado en su cuenta de TikTok, el recordado actor utilizó el término “muebles”, que se ha viralizado y se utiliza para referirse a aquellos concursantes que no aportan lo suficiente al programa en términos de contenido y dinamismo.

El famoso sigue dando contenido aún estando afuera de la casa - crédito Mauricio Figueroa / TikTok

De acuerdo con lo expresado por Figueroa, el término “mueble” aplica para aquellos que no generan impacto dentro del programa y entre ellos está Camilo, que no cumplió con las expectativas de participación, lo que lo llevó a recibir este peculiar apodo por parte del público: “Aunque se enoje, se ponga furioso y le dieron el premio al más mueble de la casa y preguntaba que por qué”, afirmó Figueroa, dejando claro que su comentario no tenía intención de ofender, sino de describir lo que percibió durante su estancia en el reality.

Además de Camilo, sorprendió que el actor incluyó en su lista a La Toxi, a la que describió como alguien que, más allá de gritar y bailar, no aporta contenido al programa: “La Toxi, mueble, porque ella aparte de gritar y de mover la cadera para un lado y para el otro, mueble, mueble, mueble”, repitió el exconcursante, demostrando que considera que a esta participante le falta protagonismo.

También mencionó a Yina, a la que calificó como “medio mueble”, argumentando que su principal actividad era criticar a los demás, algo que, según él, no debería considerarse un talento: “Ella lo único que mueve es la lengua para criticar. Ella critica a todo el mundo y dice que eso es un talento. Ya, ese es su talento: hablar mal de todo el mundo. Fomentando escándalo, hacer el chisme”.